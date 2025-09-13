Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собаки приветствуют друг друга
Собаки приветствуют друг друга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:12

Главная ошибка хозяев: почему доминировать над собакой бесполезно

Владимир Голубев: доминирование над собакой не работает и вредит отношениям

Главная ошибка, которую допускают многие владельцы собак, — попытка доминировать над питомцем. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" объяснил, почему такая стратегия не работает и чем её стоит заменить.

Почему "доминирование" неэффективно

"Миф о необходимости доминирования давно опровергнут. Отношения человека и собаки ближе к модели "родитель — ребёнок" или "старший брат — младший", чем "лидер — подчинённый"", — подчеркнул Голубев.

В отличие от стаи, где животные действительно подчиняются вожаку, человек и собака принадлежат к разным видам. Поэтому попытки доказать превосходство силой не только бесполезны, но и вредны.

Опасность наказаний

Кинолог отметил, что агрессия и физические наказания подрывают доверие животного к хозяину. Часто владельцы наказывают собаку спустя время после проступка, но питомец не связывает гнев хозяина с конкретным действием. В результате человек становится для него источником непредсказуемой агрессии.

Что действительно работает

Эффективнее всего использовать игнорирование и команду "нельзя". Если собака ведёт себя нежелательно, хозяину стоит перестать обращать на неё внимание и отвернуться.

При этом важна своевременная похвала. Например, если питомец сначала убежал, но вернулся по оклику, его нужно обязательно поощрить. Такой подход помогает закрепить правильное поведение и формирует доверительные отношения.

Итог

Воспитание собаки должно строиться не на страхе, а на уважении и последовательности. Игнорирование нежелательных действий и похвала за правильные поступки работают гораздо лучше наказаний и делают общение с питомцем гармоничным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи объяснили, как правильно научить собаку приносить игрушку вчера в 16:38

Собака как тайный посланник: что кроется за командой апорт и почему это меняет всё

Представьте: ваша собака приносит палку по команде! Простые шаги для веселого обучения с лакомствами, похвалой и терпением — без стресса и с пользой для питомца.

Читать полностью » Мошенники при продаже домашних животных обманывают покупателей через поддельные объявления вчера в 16:04

За маской породистого щенка скрывается сеть обмана — узнайте, как не стать жертвой

Покупка домашнего питомца в интернете стала проще, но мошенники тоже активны. Узнайте, как распознать обман и не потерять деньги при выборе щенка или котенка.

Читать полностью » Акваскейп использует растения для оформления аквариумов вчера в 15:59

Аквариум без рыбок: катастрофа или гениальный трюк для лентяев

Представьте аквариум без искусственных декораций, где растения — звёзды, а рыбки на втором плане. Акваскейп — это подводный сад по-японски, вдохновлённый природой. Узнать секреты стиля и ухода?

Читать полностью » Хомяки убегают из клеток: ветеринары объяснили причины и способы предотвращения вчера в 15:02

Хомяк на свободе: как найти беглеца, прежде чем станет слишком поздно

Хомяк сбежал? Не паникуйте: риски высоки, но шаги поиска просты. Узнайте, как найти беглеца, выманить его и предотвратить побег.

Читать полностью » Уход за псевдоморским аквариумом: основные правила по данным специалистов вчера в 14:43

Волны в стекле: псевдоморский аквариум — шторм эмоций, который захлёстывает душу

Представьте океан дома без соли и хлопот! Псевдоморский аквариум с цихлидами и кораллами — яркий дизайн для любителей. Узнайте секреты декора и выбора рыбок, чтобы создать подводный рай.

Читать полностью » Собаки роют землю из-за охотничьего инстинкта: рекомендации ветеринаров вчера в 14:17

Ирония судьбы: когда клумба становится охотничьим полем для вашего питомца

Почему собака роет землю в вашем саду? От охотничьих инстинктов до борьбы со скукой — разберём причины и дадим советы по уходу за питомцем.

Читать полностью » Ветеринары советуют выбирать наполнитель для кошачьего лотка по типу шерсти вчера в 13:32

Лучшие наполнители для многокошачьих домов: что выбрать, чтобы не пахло

Представьте: котёнок игнорирует лоток с новым наполнителем. Как выбрать идеальный вариант, чтобы и вам, и кошке было комфортно? Разбираем типы, плюсы и риски.

Читать полностью » Учёные выяснили предпочтение попугаев к правой лапе вчера в 13:15

Попугаи прячут удивительную асимметрию: лапки и глаза в тайном сговоре

Удивительно! Попугаи тоже могут быть левшами или правшами. Австралийские учёные изучили сотни птиц и нашли связь между их глазами и лапками. Что это значит для науки о животных?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал о характерах своих детей
Наука

В Турции обнаружили древнюю печать бронзового века в Карахёюке
Авто и мото

Водители СССР применяли запасные предохранители для ремонта электрики автомобилей
Садоводство

Осенняя посадка флоксов помогает сохранить пышное цветение на годы вперёд
Красота и здоровье

Врач Рохас предупредил: людям с гибкими суставами стоит проверить сердце и сосуды
Красота и здоровье

Профессор Мойсеяк рассказала, сколько можно хранить чай в термосе
Дом

Эксперты по хранению: старые бумаги и ненужная одежда занимают пространство и провоцируют стресс
Туризм

Блогер: зарубежные мужчины ничем не лучше российских — мифы не работают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet