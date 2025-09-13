Главная ошибка хозяев: почему доминировать над собакой бесполезно

Главная ошибка, которую допускают многие владельцы собак, — попытка доминировать над питомцем. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" объяснил, почему такая стратегия не работает и чем её стоит заменить.

Почему "доминирование" неэффективно

"Миф о необходимости доминирования давно опровергнут. Отношения человека и собаки ближе к модели "родитель — ребёнок" или "старший брат — младший", чем "лидер — подчинённый"", — подчеркнул Голубев.

В отличие от стаи, где животные действительно подчиняются вожаку, человек и собака принадлежат к разным видам. Поэтому попытки доказать превосходство силой не только бесполезны, но и вредны.

Опасность наказаний

Кинолог отметил, что агрессия и физические наказания подрывают доверие животного к хозяину. Часто владельцы наказывают собаку спустя время после проступка, но питомец не связывает гнев хозяина с конкретным действием. В результате человек становится для него источником непредсказуемой агрессии.

Что действительно работает

Эффективнее всего использовать игнорирование и команду "нельзя". Если собака ведёт себя нежелательно, хозяину стоит перестать обращать на неё внимание и отвернуться.

При этом важна своевременная похвала. Например, если питомец сначала убежал, но вернулся по оклику, его нужно обязательно поощрить. Такой подход помогает закрепить правильное поведение и формирует доверительные отношения.

Итог

Воспитание собаки должно строиться не на страхе, а на уважении и последовательности. Игнорирование нежелательных действий и похвала за правильные поступки работают гораздо лучше наказаний и делают общение с питомцем гармоничным.