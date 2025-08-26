Пушистый пленник: как шпиц оказался в руках похитительницы
Необычный случай произошёл в Астрахани: у 25-летней местной жительницы украли породистого шпица стоимостью около 60 тысяч рублей.
Как всё произошло
Молодая женщина рассказала, что привязала любимого питомца у входа в магазин, чтобы ненадолго забежать за покупками. Однако, вернувшись, она обнаружила, что собаки на месте больше нет.
Поиск и задержание
Заявление о пропаже поступило в полицию, и сотрудники уголовного розыска быстро установили личность предполагаемой похитительницы. Ею оказалась 18-летняя девушка, также проживающая в Астрахани.
Хэппи-энд для хозяйки
Самое главное — шпиц благополучно вернулся домой. Хозяйка не скрывала своей радости, обнимая пушистого друга.
Что дальше
Сейчас полиция проверяет все обстоятельства произошедшего. Зачем юная астраханка решилась на столь странный поступок — пока остаётся загадкой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru