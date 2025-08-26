Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:11

Пушистый пленник: как шпиц оказался в руках похитительницы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке

Необычный случай произошёл в Астрахани: у 25-летней местной жительницы украли породистого шпица стоимостью около 60 тысяч рублей.

Как всё произошло

Молодая женщина рассказала, что привязала любимого питомца у входа в магазин, чтобы ненадолго забежать за покупками. Однако, вернувшись, она обнаружила, что собаки на месте больше нет.

Поиск и задержание

Заявление о пропаже поступило в полицию, и сотрудники уголовного розыска быстро установили личность предполагаемой похитительницы. Ею оказалась 18-летняя девушка, также проживающая в Астрахани.

Хэппи-энд для хозяйки

Самое главное — шпиц благополучно вернулся домой. Хозяйка не скрывала своей радости, обнимая пушистого друга.

Что дальше

Сейчас полиция проверяет все обстоятельства произошедшего. Зачем юная астраханка решилась на столь странный поступок — пока остаётся загадкой.

