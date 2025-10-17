Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:48

Поход к ветеринару без паники: советы зоопсихолога Виктора Петрова

Зоопсихолог Виктор Петров рассказал, как снизить стресс у собак при визите к ветеринару

Почти каждый владелец собак сталкивается с тем, что поход к ветеринару или грумеру превращается в испытание: питомец дрожит, тянет поводок, лает или пытается убежать. Зоопсихолог из Красноярска Виктор Петров рассказал, как снизить стресс и сделать такие визиты спокойнее. Его советы прозвучали в эфире радио "Комсомольская правда — Красноярск".

Эмоции хозяина передаются питомцу

По словам специалиста, собаки очень чутко улавливают настроение человека. Если владелец нервничает перед походом в клинику, животное ощущает это и реагирует тревогой.

"Бывает так, что когда человек идёт с собакой в клинику, он уже переживает, нервничает, это накапливается. Собака видит, что сам владелец нервничает", — отметил Виктор Петров.

Чтобы визит не стал стрессом, хозяину важно сохранять спокойствие и уверенность. Питомец воспринимает реакцию человека как сигнал: если хозяин расслаблен, значит, опасности нет.

Заранее знакомьте собаку с новой обстановкой

Одна из главных рекомендаций зоопсихолога — постепенно адаптировать животное к месту, где проходят процедуры. Это помогает устранить страх перед неизвестным.

"Важно внедрять питомца в социум, вы должны взаимодействовать. Если этого нет в обычной ситуации, когда питомца ничего не беспокоит, то в стрессовой станет ещё хуже", — пояснил эксперт.

Лучше несколько раз прийти в клинику или груминг-салон без процедур: позволить собаке обнюхать помещение, познакомиться с персоналом, спокойно посидеть в зале ожидания. Можно взять любимое лакомство, чтобы связать новое место с положительными эмоциями.

Так питомец запомнит запахи, звуки и обстановку, а визит перестанет ассоциироваться только с неприятными ощущениями.

Роль воспитания и дисциплины

По мнению Виктора Петрова, стресс у собак часто связан не только с новой средой, но и с отсутствием базового воспитания.

Животное, которое знает команды и понимает правила поведения, легче поддаётся контролю и быстрее адаптируется в незнакомой ситуации.

"Должно быть понимание дисциплины, как в целом с собакой себя вести: элементарные команды, управление поводком. Без этого в стрессовой ситуации всё станет ещё хуже", — подчеркнул зоопсихолог.

Если собака умеет спокойно идти рядом, сидеть по команде и не тянуть поводок, её проще удержать, когда вокруг другие животные, громкие звуки или посторонние люди.

Советы от зоопсихолога: пошаговая подготовка к визиту

  1. Сохраняйте спокойствие. Перед визитом постарайтесь не передавать питомцу собственное волнение. Дышите ровно, говорите уверенным голосом.

  2. Проводите "ознакомительные прогулки". Придите к ветеринару или грумеру заранее, просто чтобы собака привыкла к месту.

  3. Вознаграждайте за спокойное поведение. Возьмите лакомства и поощряйте питомца, если он ведёт себя уверенно.

  4. Учите базовые команды. "Рядом", "сидеть", "ко мне" — эти простые слова помогут контролировать собаку даже в шумной обстановке.

  5. Выбирайте подходящее время. Лучше записываться в часы, когда меньше посетителей, чтобы избежать лишней суеты.

  6. Держите контакт. Во время процедур разговаривайте с питомцем, гладьте его, помогайте сохранять внимание на себе.

Почему нельзя форсировать события

Некоторые владельцы считают, что страх питомца "пройдёт сам", если просто чаще водить его к врачу. Но специалисты предостерегают: нельзя заставлять собаку силой.

Психика животного устроена так, что насильственное воздействие закрепляет негативный опыт. В следующий раз питомец может реагировать ещё сильнее — вплоть до агрессии или паники.

"Собаку нужно учить взаимодействию и доверию. Если вы не формировали контакт заранее, то в стрессовой ситуации управлять ею будет почти невозможно", — объясняет Виктор Петров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вести питомца в клинику впервые без подготовки.
Последствие: сильный стресс, сопротивление, паника.
Альтернатива: заранее знакомить собаку с помещением, персоналом и звуками.

Ошибка: повышать голос или ругать за страх.
Последствие: утрата доверия, рост тревожности.
Альтернатива: сохранять спокойствие, поощрять за спокойное поведение.

Ошибка: полностью перекладывать ответственность на врача или грумера.
Последствие: собака испытывает стресс от отсутствия владельца.
Альтернатива: оставаться рядом, поддерживать питомца и контролировать ситуацию.

Дополнительные способы снизить тревожность

  • Ароматерапия и феромоны. Существуют специальные спреи и ошейники, помогающие питомцу чувствовать себя безопаснее.

  • Игрушка или одеяло с запахом дома. Знакомые запахи снижают уровень стресса.

  • Долгие прогулки перед визитом. Уставшее животное спокойнее реагирует на раздражители.

  • Короткие сеансы у грумера. Если питомец боится, начните с минимальных процедур и постепенно увеличивайте время.

Итог

Спокойное поведение владельца, постепенное привыкание и дисциплина — три ключа к тому, чтобы поход к ветеринару или грумеру не превращался в стресс для собаки.

"Главное — доверие между человеком и животным. Если оно есть, любые визиты пройдут спокойно", — уверен Виктор Петров.

Такая подготовка не только облегчает жизнь питомцу, но и делает взаимодействие с ним безопасным и предсказуемым.

