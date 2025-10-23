Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака на ортопедической лежанке
Собака на ортопедической лежанке
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:34

Праздник для хозяев, стресс для питомцев: как выставки превращаются в испытание для собак

Ветеринар Татьяна Чистилина рассказала, как защитить собак от инфекций на выставках

Выставки собак — это праздник, где встречаются лучшие представители пород, заводчики и любители животных. Но за внешним блеском и медалями часто скрывается серьёзная нагрузка — и физическая, и эмоциональная. Для питомцев такие мероприятия нередко становятся стрессом, а скученность животных повышает риск инфекций.

О том, какие меры помогут сохранить здоровье и спокойствие питомца, рассказала главный ветеринарный врач ЦВГ "Зооген", ветеринарный генетик Татьяна Чистилина на Международном практическом форуме "Компаньон-2025".

"Если собака не заняла первое место — это не страшно. Гораздо опаснее, если она заболеет после выставки", — подчеркнула Татьяна Чистилина.

Почему выставки опасны для здоровья

Выставка — это место, где в одном помещении могут находиться десятки, а то и сотни животных. Каждое из них контактирует с другими собаками, людьми и поверхностями, которые сложно обработать идеально. В таких условиях инфекциям легко распространяться.

"Даже одна собака-носитель может заразить десятки других. Поэтому допуск на выставку без вакцинации — категорически недопустим", — отметила Чистилина.

Наиболее распространённые риски — инфекционные заболевания дыхательных путей, или так называемый вольерный кашель. Возбудителями становятся вирусы парагриппа, аденовирус и бактерия Bordetella bronchiseptica. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём, а инкубационный период занимает всего несколько дней.

Три главных направления защиты

"Соблюдение трёх правил — вакцинация, противопаразитарная защита и гигиена — практически полностью снимает риски заражения", — подчеркнула специалист.

1. Вакцинация

Самая надёжная защита — это своевременные прививки. Они формируют иммунитет против основных инфекций, которые часто "гуляют" на массовых мероприятиях.

Необходимые вакцинации:

  • чума плотоядных;

  • парвовирусный энтерит;

  • вирусный гепатит;

  • лептоспироз;

  • парагрипп собак (при участии в выставках — обязательно).

Прививку нужно делать не позже чем за 2-3 недели до мероприятия, чтобы иммунитет успел сформироваться.

2. Противопаразитарная обработка

Выставки — благоприятная среда для распространения блох, клещей и грибковых инфекций.

"Блохи, клещи и лишаи легко передаются при тесном контакте, поэтому обязательны регулярные обработки от наружных паразитов", — напомнила эксперт.

Владельцам стоит заранее обработать питомца:

  • каплями или спреем за 7-10 дней до поездки;

  • надеть противопаразитарный ошейник;

  • использовать таблетки длительного действия.

После выставки рекомендуется помыть собаку с мягким шампунем, особенно если она контактировала с другими животными.

3. Гигиена и профилактика

Дезинфекция клеток, лежанок и инвентаря должна быть обязательной. Кормушки и поилки лучше иметь свои. Также важно избегать контакта с чужими собаками — даже короткого "знакомства нос к носу".

Таблица: главные угрозы и защита

Риск Симптомы Как предотвратить
Вольерный кашель Кашель, чихание, слабость Вакцинация и ограничение контактов
Лишай Пятна на коже, зуд Регулярные обработки и осмотр после выставки
Блохи и клещи Чесание, беспокойство Ошейники, капли, таблетки
Расстройства ЖКТ Рвота, диарея Контроль питания, чистая вода
Стресс Вялость, апатия, потеря аппетита Адаптация, "островки безопасности"

Как снизить стресс у собаки

Даже самая уравновешенная собака может испытывать тревогу на выставке — шум, большое количество людей и запахов, новые звуки и яркий свет создают стрессовую ситуацию.

"Выставка должна быть удовольствием. Собак нужно заранее приучать к людям, шуму и перенаселённым площадкам", — посоветовала Чистилина.

Советы по адаптации:

  1. Начните тренировать собаку заранее — выезжайте с ней в людные места.

  2. Позвольте животному осмотреться и освоиться на площадке перед выходом в ринг.

  3. Возьмите знакомую игрушку или подстилку — она поможет снизить тревожность.

  4. Не кричите и не нервничайте — питомцы чувствуют настроение хозяина.

Островки безопасности и аптечка

"Для снижения тревожности рекомендую использовать феромоновые препараты, создавать для питомцев "островки безопасности" — отдельные клетки или палатки, где животное может отдохнуть", — поделилась специалист.

Такие укрытия особенно важны для маленьких и чувствительных пород — они позволяют животному спрятаться и восстановиться между выходами на ринг.

Также эксперт напомнила о необходимости базовой аптечки:

  • антисептики (хлоргексидин, мирамистин);

  • гель с бензокаином для обработки микротравм;

  • кровоостанавливающие салфетки;

  • энтеросорбенты на случай расстройства желудка;

  • капли для глаз и ушей;

  • влажные салфетки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: привозить собаку без вакцинации.
    Последствие: высокий риск заражения и дисквалификация с выставки.
    Альтернатива: планировать прививки заранее, иметь ветпаспорт с отметками.

  • Ошибка: давать животному чужую воду или лакомства.
    Последствие: кишечная инфекция или аллергия.
    Альтернатива: брать собственные миски и запас корма.

  • Ошибка: игнорировать признаки стресса.
    Последствие: апатия, агрессия или проблемы с ЖКТ.
    Альтернатива: делать перерывы, использовать феромоны и спокойный голос.

Плюсы и минусы выставок

Плюсы Минусы
Социализация собаки и опыт общения Высокий риск стрессовых ситуаций
Возможность получить оценки и титулы Контакт с большим количеством животных
Повышение стоимости потомства Вероятность инфекций и паразитов
Праздничная атмосфера Необходимость строгой гигиены

Мифы и правда

Миф 1. Если собака выглядит здоровой, прививки не нужны.
Правда: носители инфекций могут быть без симптомов, а вакцина защищает от осложнений.

Миф 2. Маленькие собаки не заражаются вольерным кашлем.
Правда: болеют все, независимо от размера и породы.

Миф 3. После выставки можно просто вымыть собаку — этого достаточно.
Правда: гигиена важна, но профилактика должна быть комплексной.

Миф 4. Стресс у собак — это каприз.
Правда: тревога влияет на иммунитет и может вызвать болезни.

Советы шаг за шагом

  1. За 2-3 недели до выставки — сделайте вакцинацию.

  2. За 7 дней проведите противопаразитарную обработку.

  3. Возьмите на выставку аптечку и запас чистой воды.

  4. Подготовьте собаку психологически: тренируйтесь в шумных местах.

  5. После возвращения домой — осмотрите шерсть и лапы, обработайте дезинфицирующим средством.

FAQ

— Как часто нужно вакцинировать собаку, участвующую в выставках?
Ежегодно, по утверждённой схеме.

— Можно ли прививать собаку в день выставки?
Нет, иммунитет формируется только через 10-14 дней.

— Как понять, что питомец перенапряжён?
Животное часто зевает, облизывает нос, избегает контакта — это признаки стресса.

— Можно ли использовать успокаивающие препараты?
Только по назначению ветеринара и с учётом правил выставки.

— Что делать, если собака кашляет после мероприятия?
Изолировать её от других животных и обратиться к ветеринару — возможно, это инфекция.

Три интересных факта

  1. Вольерный кашель называют "собачьим гриппом" — болезнь легко переносится, но при вакцинации протекает мягко.

  2. По статистике, около 70% болезней, выявленных после выставок, связаны с несоблюдением профилактических мер.

  3. Некоторые породы (например, бульдоги и мопсы) сильнее подвержены стрессу из-за особенностей дыхательной системы.

Исторический контекст

Первая международная выставка собак прошла в Лондоне в 1861 году, и уже тогда ветеринары фиксировали случаи заболеваний после массовых мероприятий. Сегодня стандарты гигиены и ветеринарного контроля стали строже, но риски сохраняются. Поэтому современные выставки — это не только демонстрация красоты, но и проверка ответственности владельцев.

