Праздник для хозяев, стресс для питомцев: как выставки превращаются в испытание для собак

Выставки собак — это праздник, где встречаются лучшие представители пород, заводчики и любители животных. Но за внешним блеском и медалями часто скрывается серьёзная нагрузка — и физическая, и эмоциональная. Для питомцев такие мероприятия нередко становятся стрессом, а скученность животных повышает риск инфекций.

О том, какие меры помогут сохранить здоровье и спокойствие питомца, рассказала главный ветеринарный врач ЦВГ "Зооген", ветеринарный генетик Татьяна Чистилина на Международном практическом форуме "Компаньон-2025".

"Если собака не заняла первое место — это не страшно. Гораздо опаснее, если она заболеет после выставки", — подчеркнула Татьяна Чистилина.

Почему выставки опасны для здоровья

Выставка — это место, где в одном помещении могут находиться десятки, а то и сотни животных. Каждое из них контактирует с другими собаками, людьми и поверхностями, которые сложно обработать идеально. В таких условиях инфекциям легко распространяться.

"Даже одна собака-носитель может заразить десятки других. Поэтому допуск на выставку без вакцинации — категорически недопустим", — отметила Чистилина.

Наиболее распространённые риски — инфекционные заболевания дыхательных путей, или так называемый вольерный кашель. Возбудителями становятся вирусы парагриппа, аденовирус и бактерия Bordetella bronchiseptica. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём, а инкубационный период занимает всего несколько дней.

Три главных направления защиты

"Соблюдение трёх правил — вакцинация, противопаразитарная защита и гигиена — практически полностью снимает риски заражения", — подчеркнула специалист.

1. Вакцинация

Самая надёжная защита — это своевременные прививки. Они формируют иммунитет против основных инфекций, которые часто "гуляют" на массовых мероприятиях.

Необходимые вакцинации:

чума плотоядных;

парвовирусный энтерит;

вирусный гепатит;

лептоспироз;

парагрипп собак (при участии в выставках — обязательно).

Прививку нужно делать не позже чем за 2-3 недели до мероприятия, чтобы иммунитет успел сформироваться.

2. Противопаразитарная обработка

Выставки — благоприятная среда для распространения блох, клещей и грибковых инфекций.

"Блохи, клещи и лишаи легко передаются при тесном контакте, поэтому обязательны регулярные обработки от наружных паразитов", — напомнила эксперт.

Владельцам стоит заранее обработать питомца:

каплями или спреем за 7-10 дней до поездки;

надеть противопаразитарный ошейник;

использовать таблетки длительного действия.

После выставки рекомендуется помыть собаку с мягким шампунем, особенно если она контактировала с другими животными.

3. Гигиена и профилактика

Дезинфекция клеток, лежанок и инвентаря должна быть обязательной. Кормушки и поилки лучше иметь свои. Также важно избегать контакта с чужими собаками — даже короткого "знакомства нос к носу".

Таблица: главные угрозы и защита