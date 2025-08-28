Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мальтийская болонка на руках у хозяйки в самолёте
Мальтийская болонка на руках у хозяйки в самолёте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:08

Четыре лапы против одиночества: как собака спасает сердце и душу

Прогулки с собакой снижают риск гипертонии и укрепляют сердце

Крупное исследование, охватившее миллионы людей и продолжавшееся более десяти лет, показало неожиданный результат: собака способна продлить жизнь хозяину.

Главные выводы учёных

Владельцы собак имеют на 20% меньший риск ранней смерти.
Особенно заметна разница у одиноких людей — их шансы прожить дольше увеличиваются почти на треть.
Регулярные прогулки и активные игры с питомцем укрепляют сердце и снижают риск гипертонии.

Почему собака так влияет на здоровье

Для одинокого человека питомец становится важной частью повседневности: он формирует режим, заставляет выходить на свежий воздух даже в плохую погоду и помогает вырабатывать полезные привычки.

Эмоциональная связь с животным снижает стресс, уменьшает чувство тревожности и даёт ощущение защищённости. Жизнь становится более структурированной: появляются новые ритуалы, обязанности и ответственность.

Ограничения исследования

Критики напоминают, что учтены были не все факторы. Возможно, более здоровые и активные люди чаще решаются завести собаку. Кроме того, уход за питомцем требует ресурсов — времени, сил и денег, что может быть проблемой для людей с хроническими болезнями.

Также результаты могут зависеть от климата и культурных особенностей региона.

Жизнь с собакой — это больше, чем статистика

Собака не даст совет и не задаст вопрос, но каждый день будет напоминать: жизнь продолжается. Для многих именно питомец становится источником радости, энергии и внутреннего равновесия — и, как показали исследования, это напрямую связано с долголетием.

