Поводок, намордник и паспорт: напомнили, что обязан знать каждый хозяин собаки

Собака — не только верный друг, но и большая ответственность. Российское законодательство чётко регулирует, как именно должен вести себя владелец питомца, чтобы не нарушить закон и не создать опасность для окружающих. Официальное напоминание о действующих нормах опубликовали на портале Госуслуг.

Основные правила содержания животных закреплены в Федеральном законе от 27 декабря 2008 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Дополнительные требования определяются региональными актами.

Несоблюдение этих норм может обернуться административным или даже уголовным наказанием — особенно в случаях, когда из-за действий владельца пострадали люди или имущество.

Федеральные и региональные обязанности владельцев

Федеральное законодательство устанавливает базовые принципы, обязательные для всех владельцев домашних животных. Однако регионы могут вводить собственные дополнительные требования.

На сегодняшний день в более чем 20 субъектах РФ действует обязательная регистрация собак. В их число входят:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Оренбургская, Рязанская и Нижегородская области.

Регистрация помогает контролировать популяцию, предотвращать бродяжничество и быстро находить потерявшихся животных.

Основные правила содержания собак

Независимо от породы и места проживания, владельцы обязаны соблюдать следующие нормы:

нельзя оставлять питомцев без присмотра;

необходимо убирать за ними экскременты в общественных местах;

во время прогулки собака должна быть на поводке ;

для опасных пород обязателен намордник, даже на ограждённых площадках для выгула.

Список пород, признанных потенциально опасными, закреплён в Постановлении Правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974.

Штрафы за нарушения:

за несоблюдение правил выгула — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей ;

если собака повредила имущество или нанесла вред человеку — от 10 000 до 30 000 рублей ;

при тяжких последствиях (например, серьёзной травме) возможна уголовная ответственность.

Ветеринарные требования: здоровье под контролем

Помимо правил выгула, существуют ветеринарные нормы, которые обязаны выполнять все владельцы собак.

Профилактика и вакцинация:

первые прививки щенкам делают до 3 месяцев;

при первом обращении в клинику оформляется ветеринарный паспорт ;

ежегодные прививки от бешенства и лептоспироза — обязательны.

Ответственность:

за отсутствие прививок предусмотрен штраф от 1 000 до 1 500 рублей.

Если питомец умер, его нельзя хоронить в земле — это нарушает санитарные нормы. Необходимо обратиться в ветклинику для кремации.

За несанкционированное захоронение предусмотрен штраф от 4 000 до 5 000 рублей.

Правила транспортировки собак

Закон также регулирует, как можно перевозить животных в общественном и личном транспорте. Требования различаются в зависимости от вида транспорта и размера собаки.

В общественном транспорте

(трамвай, автобус, троллейбус):

мелкие собаки — на руках или в переноске ;

крупные — на коротком поводке и в наморднике.

В поездах

маленьких собак можно перевозить в переноске (до 180 см по сумме трёх измерений);

для средних и крупных необходимо выкупить купе.

В самолётах

у питомца должен быть ветеринарный паспорт с отметками о прививках и состоянии здоровья;

условия перевозки зависят от авиакомпании, поэтому информацию нужно уточнять заранее.