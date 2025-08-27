Ученые близки к созданию таблеток, которые продлят жизнь собакам

Собаки живут слишком мало — в среднем от 9 до 14 лет в зависимости от породы. Биотехнолог Селин Халиуа уверена: питомцы заслуживают большего. Шесть лет назад она оставила докторскую диссертацию в Оксфорде и работу в венчурном фонде, чтобы основать в Сан-Франциско компанию Loyal, занимающуюся разработкой препаратов против старения животных.

Как работает идея

Первый продукт компании — жевательная таблетка со вкусом говядины, имитирующая эффект низкокалорийной диеты, которая, как показали исследования, продлевает жизнь собакам. Препарат рассчитан на пожилых питомцев старше десяти лет. В будущем появятся решения для крупных пород — инъекции и таблетки, снижающие уровень гормона роста.

По задумке Халиуа, таблетки должны воздействовать на метаболические и гормональные процессы ещё до того, как они перерастут в болезни.

Деньги и перспективы

На разработку компания уже привлекла $135 млн инвестиций и дополнительно $20 млн венчурного займа от таких фондов, как Bain Capital, First Round, Khosla Ventures и Valor Equity Partners. Сейчас оценка Loyal составляет $425 млн.

По данным Американской ветеринарной ассоциации, только в США живут почти 90 млн собак, а владельцы в 2024 году тратили на них в среднем $1852 в год. Потенциал рынка огромен: если препараты получат одобрение регуляторов, компания может зарабатывать сотни миллионов долларов.

FDA и выход на рынок

Халиуа уже ведёт переговоры с FDA. Она надеется в 2026 году получить условное одобрение и вывести первый препарат на рынок. Этот формат позволяет выпускать лекарство раньше, параллельно проводя дополнительные исследования.

Человеческий фактор

"Я осознала, что разработка лекарства от человеческой старости — это миллиарды долларов, морока с патентами и травма, а с собаками такой эксперимент возможен", — говорит 30-летняя Халиуа.

У неё самой пожилая собака по кличке Белла — метис ротвейлера. Именно она стала личной мотивацией для учёной.

Шаг в сторону человеческого долголетия

Хотя пока целевая аудитория Loyal — владельцы собак, компания надеется, что успех в ветеринарии со временем откроет путь к разработке средств для людей. Правда, стоимость и сроки будут несоизмеримо больше: от $1 млрд и более 10 лет исследований.

Инвестор Винод Хосла, владелец ньюфаундлендов, отмечает: