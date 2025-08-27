Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака отворачивается от миски с едой
Собака отворачивается от миски с едой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:13

Ученые близки к созданию таблеток, которые продлят жизнь собакам

Биотехнолог Селин Халиуа разрабатывает препараты для продления жизни питомцев старше 10 лет

Собаки живут слишком мало — в среднем от 9 до 14 лет в зависимости от породы. Биотехнолог Селин Халиуа уверена: питомцы заслуживают большего. Шесть лет назад она оставила докторскую диссертацию в Оксфорде и работу в венчурном фонде, чтобы основать в Сан-Франциско компанию Loyal, занимающуюся разработкой препаратов против старения животных.

Как работает идея

Первый продукт компании — жевательная таблетка со вкусом говядины, имитирующая эффект низкокалорийной диеты, которая, как показали исследования, продлевает жизнь собакам. Препарат рассчитан на пожилых питомцев старше десяти лет. В будущем появятся решения для крупных пород — инъекции и таблетки, снижающие уровень гормона роста.

По задумке Халиуа, таблетки должны воздействовать на метаболические и гормональные процессы ещё до того, как они перерастут в болезни.

Деньги и перспективы

На разработку компания уже привлекла $135 млн инвестиций и дополнительно $20 млн венчурного займа от таких фондов, как Bain Capital, First Round, Khosla Ventures и Valor Equity Partners. Сейчас оценка Loyal составляет $425 млн.

По данным Американской ветеринарной ассоциации, только в США живут почти 90 млн собак, а владельцы в 2024 году тратили на них в среднем $1852 в год. Потенциал рынка огромен: если препараты получат одобрение регуляторов, компания может зарабатывать сотни миллионов долларов.

FDA и выход на рынок

Халиуа уже ведёт переговоры с FDA. Она надеется в 2026 году получить условное одобрение и вывести первый препарат на рынок. Этот формат позволяет выпускать лекарство раньше, параллельно проводя дополнительные исследования.

Человеческий фактор

"Я осознала, что разработка лекарства от человеческой старости — это миллиарды долларов, морока с патентами и травма, а с собаками такой эксперимент возможен", — говорит 30-летняя Халиуа.

У неё самой пожилая собака по кличке Белла — метис ротвейлера. Именно она стала личной мотивацией для учёной.

Шаг в сторону человеческого долголетия

Хотя пока целевая аудитория Loyal — владельцы собак, компания надеется, что успех в ветеринарии со временем откроет путь к разработке средств для людей. Правда, стоимость и сроки будут несоизмеримо больше: от $1 млрд и более 10 лет исследований.

Инвестор Винод Хосла, владелец ньюфаундлендов, отмечает:

"Есть вещи, которые слишком важны, чтобы их не попробовать. Loyal занимается как раз одной из них, и, судя по всему, у него всё получается".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хирург Умнов назвал продукты, усиливающие вред алкоголя вчера в 23:26

Опасная закуска: продукты, которые делают алкоголь ещё токсичнее

Хирург объяснил, почему привычные закуски к алкоголю — от жирного мяса до грибов и чипсов — могут вызвать отравление, язву или проблемы с почками.

Читать полностью » Нутрициолог Маэстралле: протеин помогает не только набирать массу, но и худеть вчера в 18:24

Протеин — не только для качков: как он помогает похудеть быстрее

Узнайте, как правильно употреблять протеин для эффективного похудения. Советы от эксперта помогут не только сбросить вес, но и поддержать мышцы.

Читать полностью » Дерматологи советуют использовать перчатки и крем после мытья посуды вчера в 17:44

Чистая посуда — больные руки: чем на самом деле опасно мытьё без перчаток

Мытьё посуды может быть причиной проблем с кожей рук. Узнайте, как защитить кожу, предотвратить покраснения и сохранить её мягкость с помощью простых советов.

Читать полностью » Связь обезвоживания и стресса: новое исследование о влиянии воды на кортизол вчера в 17:19

Вода против стресса: 50% разницы в реакции организма – поразительные результаты исследования

Новое исследование показало - недостаточная гидратация повышает уровень кортизола, гормона стресса, на 50%. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем!

Читать полностью » Учёные из Университета Оттавы доказали: горячий чай помогает охлаждать тело вчера в 16:38

Забудьте о газировке: этот чай помогает легче переносить жару

Травяной чай летом — это не просто альтернатива газировке! Узнайте, какие травы стоит использовать, а от каких лучше отказаться в жаркую погоду.

Читать полностью » 13 необычных сигналов организма, говорящих о том, что вам нужно больше сна вчера в 16:16

Три килограмма сверху и риск гипертонии: чем опасны ночи без сна

Узнайте, как распознать нехватку сна по 13 необычным признакам. Эксперты рассказывают, как недосып влияет на здоровье и как нормализовать сон.

Читать полностью » Врач Андрей Коржиков назвал факторы риска при кожных и внутренних гемангиомах вчера в 15:48

"Звёздочки" на теле: когда косметолог не поможет, а нужен онколог

Гемангиомы - распространённые кожные образования, с которыми сталкивается каждый. Узнайте, когда стоит беспокоиться, и какие методы диагностики существуют.

Читать полностью » Эксперты: соусы и лишние орехи превращают лёгкий салат в калорийную бомбу вчера в 15:33

Лёгкая тарелка салата превращается в калорийную бомбу — и вы даже не замечаете: как не обнулить диету

Узнайте, какие 7 распространённых ошибок в салатах могут стоить вам стройной фигуры! Простые замены и секреты для успешного похудания.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Кургане завершился международный фестиваль акварели "Аквафест: хлебная история"
СЗФО

На Соловецких островах построили современную больницу после 15 лет ожидания
СКФО

В Ингушетии капитально отремонтировали десятки школ и детских садов
Авто и мото

Штрафы за выезд за стоп-линию: рекомендации по обжалованию от МВД России
Красота и здоровье

Врачи опровергли миф о пользе обильного питья для кожи — She Finds
Туризм

В Хельсинки самолёт столкнулся с наземным оборудованием после ошибки пилота — Aamulehti
СФО

В Сибири запускают пилотные проекты по превращению научного потенциала в технологии
Наука и технологии

Исследователи изучили эволюцию растений на примере древнего вида
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru