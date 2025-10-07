Собаки против закона: владельцев начнут штрафовать за агрессивных питомцев без присмотра

Жители подмосковного Солнечногорска сообщили в соцсетях о двух безнадзорных собаках, которые свободно разгуливают по улице Октябрьской. По словам очевидцев, дворняги ведут себя агрессивно, нападают на других животных, а владельцы не реагируют на замечания.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ведь подобные случаи происходят и в других городах. Как пояснил юрист Валентин Власов, самовыгул домашних животных является нарушением федерального законодательства и может повлечь административную ответственность.

"Федеральный закон запрещает самовыгул домашних животных. При выгуле собака должна быть на поводке, а для некоторых пород обязателен намордник. Игнорирование этих требований создает угрозу не только для других животных, но и для людей. За подобные нарушения владельцам грозит административная ответственность: в первый раз — предупреждение, затем штраф от 1500 до 3000 руб.", — сказал юрист Валентин Власов.

Что такое самовыгул и почему он опасен

Под самовыгуливанием понимается нахождение собаки на улице без сопровождения владельца. Даже если питомец привык возвращаться домой, такой способ "прогулки" нарушает сразу несколько пунктов законодательства.

Основные риски:

нападение на других животных и людей;

распространение инфекций и паразитов;

ДТП при выходе собаки на проезжую часть;

травмы самого животного.

"Самовыгул — это не безобидная привычка, а потенциальная угроза для окружающих", — отмечает юрист.

По данным МВД, в России ежегодно фиксируются десятки тысяч случаев укусов и нападений собак, значительная часть которых связана именно с отсутствием контроля со стороны владельцев.

Правила выгула собак в России

В соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" и региональными нормативами, владельцы обязаны соблюдать ряд правил.