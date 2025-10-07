Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака на ортопедической лежанке
Собака на ортопедической лежанке
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:43

Собаки против закона: владельцев начнут штрафовать за агрессивных питомцев без присмотра

Юрист Власов напомнил об ответственности за самовыгул собак после жалоб жителей Солнечногорска

Жители подмосковного Солнечногорска сообщили в соцсетях о двух безнадзорных собаках, которые свободно разгуливают по улице Октябрьской. По словам очевидцев, дворняги ведут себя агрессивно, нападают на других животных, а владельцы не реагируют на замечания.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ведь подобные случаи происходят и в других городах. Как пояснил юрист Валентин Власов, самовыгул домашних животных является нарушением федерального законодательства и может повлечь административную ответственность.

"Федеральный закон запрещает самовыгул домашних животных. При выгуле собака должна быть на поводке, а для некоторых пород обязателен намордник. Игнорирование этих требований создает угрозу не только для других животных, но и для людей. За подобные нарушения владельцам грозит административная ответственность: в первый раз — предупреждение, затем штраф от 1500 до 3000 руб.", — сказал юрист Валентин Власов.

Что такое самовыгул и почему он опасен

Под самовыгуливанием понимается нахождение собаки на улице без сопровождения владельца. Даже если питомец привык возвращаться домой, такой способ "прогулки" нарушает сразу несколько пунктов законодательства.

Основные риски:

  • нападение на других животных и людей;

  • распространение инфекций и паразитов;

  • ДТП при выходе собаки на проезжую часть;

  • травмы самого животного.

"Самовыгул — это не безобидная привычка, а потенциальная угроза для окружающих", — отмечает юрист.

По данным МВД, в России ежегодно фиксируются десятки тысяч случаев укусов и нападений собак, значительная часть которых связана именно с отсутствием контроля со стороны владельцев.

Правила выгула собак в России

В соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" и региональными нормативами, владельцы обязаны соблюдать ряд правил.

Обязанность владельца Краткое описание
Поводок и намордник При выгуле собака должна быть на поводке; для крупных и бойцовых пород — в наморднике.
Контроль поведения Владельцы обязаны предотвращать нападения и не допускать контактов с посторонними.
Чистота территории Необходимо убирать за питомцем на улицах и в общественных местах.
Идентификация Рекомендуется чипирование или жетон с контактами владельца.

Нарушение этих правил влечёт предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей. В случае повторных нарушений или причинения вреда — сумма увеличивается, а также может последовать уголовное преследование по статье о халатности.

Советы шаг за шагом: как действовать, если видите самовыгул или агрессию

  1. Не пытайтесь ловить собаку самостоятельно.
    Даже знакомое животное в стрессовой ситуации может укусить.

  2. Зафиксируйте факт.
    Снимите фото или видео, запишите дату, время и место происшествия.

  3. Сообщите в полицию.
    Обратитесь в ближайший отдел или позвоните по номеру 112.

  4. Свяжитесь с ветеринарной службой или администрацией.
    В каждом регионе есть службы отлова безнадзорных животных.

  5. Подайте жалобу онлайн.
    Используйте портал "Госуслуги", сайт прокуратуры или горячую линию Роспотребнадзора.

"Если вы стали свидетелем самовыгула или агрессии со стороны собаки, необходимо зафиксировать правонарушение и обратиться в соответствующие органы", — напомнил эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать агрессивное поведение собак.
    Последствие: Повторные нападения, травмы людей и животных.
    Альтернатива: Сообщить в полицию или ветеринарную службу.

  • Ошибка: Пытаться поймать собаку самостоятельно.
    Последствие: Риск укуса или травмы.
    Альтернатива: Дождаться специалистов по отлову.

  • Ошибка: Не фиксировать нарушения.
    Последствие: Отсутствие доказательств при разбирательстве.
    Альтернатива: Сделать фото и видео, указать время и адрес.

А что если собака напала?

Если животное проявило агрессию, необходимо действовать быстро:

  1. Зафиксируйте происшествие (фото, свидетели).

  2. Немедленно обратитесь за медицинской помощью — укусы требуют обработки.

  3. Сообщите в полицию и Роспотребнадзор.

  4. Уточните, есть ли у животного владелец — при подтверждении агрессии он несёт материальную и административную ответственность.

При наличии серьёзных травм владелец может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 118 УК РФ — "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Мифы и правда

Миф 1. Если собака дворняга, её нельзя оштрафовать — у неё нет хозяина.
Правда: Если удаётся установить владельца, ответственность всё равно наступает.

Миф 2. Намордник нужен только бойцовским породам.
Правда: Он обязателен для всех крупных собак, способных причинить вред.

Миф 3. За самовыгул можно отделаться устным предупреждением.
Правда: Только при первом нарушении и при отсутствии последствий. Повторное нарушение — штраф.

FAQ

Можно ли сообщить о самовыгуливании анонимно?
Да, заявление можно подать без указания личных данных, но лучше оставить контакты для уточнения деталей.

Что делать, если собаки нападают на домашних животных?
Фиксируйте факт и обращайтесь в полицию. Владельца могут привлечь к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.

Куда звонить в экстренной ситуации?
Наберите 112 - оператор соединит с нужной службой (полиция, ветеринарный контроль, МЧС).

Можно ли выгуливать собаку без поводка во дворе?
Только на специально оборудованных площадках и при условии, что животное не представляет опасности.

