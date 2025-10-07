Собаки против закона: владельцев начнут штрафовать за агрессивных питомцев без присмотра
Жители подмосковного Солнечногорска сообщили в соцсетях о двух безнадзорных собаках, которые свободно разгуливают по улице Октябрьской. По словам очевидцев, дворняги ведут себя агрессивно, нападают на других животных, а владельцы не реагируют на замечания.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ведь подобные случаи происходят и в других городах. Как пояснил юрист Валентин Власов, самовыгул домашних животных является нарушением федерального законодательства и может повлечь административную ответственность.
"Федеральный закон запрещает самовыгул домашних животных. При выгуле собака должна быть на поводке, а для некоторых пород обязателен намордник. Игнорирование этих требований создает угрозу не только для других животных, но и для людей. За подобные нарушения владельцам грозит административная ответственность: в первый раз — предупреждение, затем штраф от 1500 до 3000 руб.", — сказал юрист Валентин Власов.
Что такое самовыгул и почему он опасен
Под самовыгуливанием понимается нахождение собаки на улице без сопровождения владельца. Даже если питомец привык возвращаться домой, такой способ "прогулки" нарушает сразу несколько пунктов законодательства.
Основные риски:
-
нападение на других животных и людей;
-
распространение инфекций и паразитов;
-
ДТП при выходе собаки на проезжую часть;
-
травмы самого животного.
"Самовыгул — это не безобидная привычка, а потенциальная угроза для окружающих", — отмечает юрист.
По данным МВД, в России ежегодно фиксируются десятки тысяч случаев укусов и нападений собак, значительная часть которых связана именно с отсутствием контроля со стороны владельцев.
Правила выгула собак в России
В соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" и региональными нормативами, владельцы обязаны соблюдать ряд правил.
|Обязанность владельца
|Краткое описание
|Поводок и намордник
|При выгуле собака должна быть на поводке; для крупных и бойцовых пород — в наморднике.
|Контроль поведения
|Владельцы обязаны предотвращать нападения и не допускать контактов с посторонними.
|Чистота территории
|Необходимо убирать за питомцем на улицах и в общественных местах.
|Идентификация
|Рекомендуется чипирование или жетон с контактами владельца.
Нарушение этих правил влечёт предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей. В случае повторных нарушений или причинения вреда — сумма увеличивается, а также может последовать уголовное преследование по статье о халатности.
Советы шаг за шагом: как действовать, если видите самовыгул или агрессию
-
Не пытайтесь ловить собаку самостоятельно.
Даже знакомое животное в стрессовой ситуации может укусить.
-
Зафиксируйте факт.
Снимите фото или видео, запишите дату, время и место происшествия.
-
Сообщите в полицию.
Обратитесь в ближайший отдел или позвоните по номеру 112.
-
Свяжитесь с ветеринарной службой или администрацией.
В каждом регионе есть службы отлова безнадзорных животных.
-
Подайте жалобу онлайн.
Используйте портал "Госуслуги", сайт прокуратуры или горячую линию Роспотребнадзора.
"Если вы стали свидетелем самовыгула или агрессии со стороны собаки, необходимо зафиксировать правонарушение и обратиться в соответствующие органы", — напомнил эксперт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать агрессивное поведение собак.
Последствие: Повторные нападения, травмы людей и животных.
Альтернатива: Сообщить в полицию или ветеринарную службу.
-
Ошибка: Пытаться поймать собаку самостоятельно.
Последствие: Риск укуса или травмы.
Альтернатива: Дождаться специалистов по отлову.
-
Ошибка: Не фиксировать нарушения.
Последствие: Отсутствие доказательств при разбирательстве.
Альтернатива: Сделать фото и видео, указать время и адрес.
А что если собака напала?
Если животное проявило агрессию, необходимо действовать быстро:
-
Зафиксируйте происшествие (фото, свидетели).
-
Немедленно обратитесь за медицинской помощью — укусы требуют обработки.
-
Сообщите в полицию и Роспотребнадзор.
-
Уточните, есть ли у животного владелец — при подтверждении агрессии он несёт материальную и административную ответственность.
При наличии серьёзных травм владелец может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 118 УК РФ — "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Мифы и правда
Миф 1. Если собака дворняга, её нельзя оштрафовать — у неё нет хозяина.
Правда: Если удаётся установить владельца, ответственность всё равно наступает.
Миф 2. Намордник нужен только бойцовским породам.
Правда: Он обязателен для всех крупных собак, способных причинить вред.
Миф 3. За самовыгул можно отделаться устным предупреждением.
Правда: Только при первом нарушении и при отсутствии последствий. Повторное нарушение — штраф.
FAQ
Можно ли сообщить о самовыгуливании анонимно?
Да, заявление можно подать без указания личных данных, но лучше оставить контакты для уточнения деталей.
Что делать, если собаки нападают на домашних животных?
Фиксируйте факт и обращайтесь в полицию. Владельца могут привлечь к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.
Куда звонить в экстренной ситуации?
Наберите 112 - оператор соединит с нужной службой (полиция, ветеринарный контроль, МЧС).
Можно ли выгуливать собаку без поводка во дворе?
Только на специально оборудованных площадках и при условии, что животное не представляет опасности.
