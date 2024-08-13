Жара сбивает аппетит у собак: способы вернуть питомцу желание есть

Жаркая погода способна повлиять не только на нас, но и на наших четвероногих друзей. Во время сильной жары многие собаки теряют аппетит, отказываясь от привычной пищи. Это неудивительно, ведь в условиях высоких температур организм животного работает в усиленном режиме, направляя все силы на поддержание терморегуляции. В результате, приём твёрдой и сытной еды может вызывать у питомца дискомфорт.

Что же делать, если ваша собака отказывается есть из-за жары?

Прежде всего, не стоит паниковать и силой пытаться заставить ее принимать пищу. Это может только ухудшить аппетит и вызвать стресс у животного. Вместо этого попробуйте несколько более щадящих способов:

Предложите прохладительные, легкоусвояемые блюда. Заморозьте мясной или рыбный бульон в виде кубиков, предложите их питомцу в качестве полезного лакомства. Также можно сделать фруктовое или овощное пюре, разбавленное водой.

Добавляйте в корм или влажные консервы немного теплой, но не горячей, воды. Это сделает пищу более аппетитной и освежающей для собаки.

Кормите питомца несколько раз в день небольшими порциями. Так вы сможете следить за его аппетитом и предотвратить переедание в жару.

Подавайте корм в прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Это поможет сохранить свежесть и аппетитность пищи.

Поощряйте пса за любую попытку поесть, хвалите и гладьте его. Это поможет сформировать положительную ассоциацию с приемом пищи.

Помните, что отсутствие аппетита у собаки в жару - это нормальная реакция организма. Главное - проявить терпение и предложить питомцу условия, максимально комфортные для него. Постепенно, когда спадет жара, аппетит вашего четвероногого друга вернётся в норму.

Фото: flickr.com by cogdogblog.