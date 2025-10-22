Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:21

Холод ударил по хвостам: как понять, что собака простудилась, и когда пора к врачу

Владимир Голубев рассказал, как распознать и предотвратить респираторные болезни у собак

С приближением холодов домашние питомцы, как и люди, чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями. Владельцам важно уметь вовремя распознать первые признаки недомогания и правильно оказать помощь. О симптомах, причинах и профилактике таких состояний рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Симптомы зависят от конкретного вируса или бактерии, но в целом проявления очень схожи с нашими: у собак могут наблюдаться слезотечение, выделения из носа, вялость, отказ от еды и повышение температуры. Нормой у питомцев считается диапазон от 37,5 до 39,5 градусов", — пояснил Владимир Голубев.

Как проявляется респираторное заболевание у собак

"Простуда" у животных — понятие условное. Как поясняет эксперт, это не следствие сквозняка или переохлаждения, а результат активности вирусов и бактерий. Переохлаждение лишь ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к инфекции.

Основные признаки болезни:

  • повышенная температура тела (выше 39,5 °C);

  • водянистые или слизистые выделения из носа;

  • слезотечение, покраснение глаз;

  • апатия, снижение активности;

  • отказ от корма и воды;

  • кашель, хрипы, затруднённое дыхание (в более тяжёлых случаях).

Если симптомы сохраняются дольше двух суток или усиливаются, необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Первая помощь до визита к врачу

При подозрении на инфекцию самолечение недопустимо. Лекарства для людей, включая жаропонижающие, антибиотики или капли от насморка, могут быть токсичны для собак.

Голубев предостерёг владельцев: человеческие препараты и народные методы способны нанести серьёзный вред или даже привести к гибели животного.

Что можно сделать самостоятельно:

  • обеспечить питомцу теплое и спокойное место без сквозняков;

  • следить, чтобы у собаки всегда была чистая вода;

  • при необходимости аккуратно удалять выделения с морды мягкой салфеткой;

  • не перекармливать - если питомец отказывается от еды, не заставляйте.

Если животное тяжело дышит, дрожит, хрипит или из носа появляются густые выделения, требуется осмотр специалиста и диагностика.

Почему нельзя лечить собаку самостоятельно

Физиология собак сильно отличается от человеческой. Даже безопасные на первый взгляд препараты (аспирин, парацетамол, сосудосуживающие капли) могут вызвать отравление или поражение печени. Назначить лечение — антибиотики, противовирусные, жаропонижающие — должен только ветеринар после осмотра и анализов.

Профилактика заболеваний

Чтобы питомец не заболел, важно укреплять его иммунитет и защищать от факторов, ослабляющих организм.

  1. Сбалансированное питание. Корм должен содержать витамины A, E и цинк, поддерживающие иммунную систему.

  2. Физическая активность. Ежедневные прогулки и умеренные нагрузки укрепляют дыхательную систему.

  3. Утепление мелких пород. Для короткошёрстных и бесшёрстных собак используйте комбинезоны и жилеты в холодную погоду.

  4. Увлажнение воздуха. В отопительный сезон воздух становится сухим, что раздражает слизистые. Увлажнитель поможет предотвратить воспаление.

  5. Регулярные осмотры у ветеринара. Профилактические визиты раз в год и вакцинация снижают риск заболеваний.

"Прогулки в холодное время года отменять не стоит — исключение составляют лишь случаи плохого самочувствия собаки или экстремальных погодных условий", — отметил Владимир Голубев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Держать питомца всё время дома зимой.
    Последствие: Ослабление иммунитета, стресс и ожирение.
    Альтернатива: Ежедневные прогулки при комфортной температуре и в подходящей одежде.

  • Ошибка: Давать лекарства "для людей".
    Последствие: Интоксикация и осложнения.
    Альтернатива: Консультация с ветеринаром и подбор безопасных препаратов.

  • Ошибка: Игнорировать лёгкие симптомы.
    Последствие: Развитие бронхита, пневмонии и осложнений.
    Альтернатива: Визит к врачу при первых признаках недомогания.

FAQ

Можно ли заразиться от собаки "простудой"?
Нет. Большинство вирусов, вызывающих болезни у животных, не опасны для человека.

Как измерить температуру питомцу?
Только ректально с помощью электронного термометра, обработав наконечник вазелином.

Что делать, если собака дрожит после прогулки?
Просушить шерсть, согреть и наблюдать. Если дрожь сопровождается отказом от еды и выделениями из носа — обратиться к врачу.

Интересные факты

  1. У собак терморегуляция происходит не через кожу, а через дыхание, поэтому переохлаждение может быть незаметным.

  2. Некоторые вирусы, например аденовирус собак, имеют схожие симптомы с гриппом, но требуют других методов лечения.

  3. У короткошёрстных пород, таких как чихуахуа и доберманы, риск респираторных заболеваний выше из-за низкой теплоизоляции.

Итог

Собачья "простуда" — не просто реакция на холод, а сигнал о снижении иммунитета и возможной инфекции. Как напоминает Владимир Голубев, единственная верная тактика — покой, наблюдение и своевременное обращение к ветеринару. Профилактика, правильный уход и внимание к мелочам помогут сохранить здоровье питомца в холодное время года.

