Холод ударил по хвостам: как понять, что собака простудилась, и когда пора к врачу
С приближением холодов домашние питомцы, как и люди, чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями. Владельцам важно уметь вовремя распознать первые признаки недомогания и правильно оказать помощь. О симптомах, причинах и профилактике таких состояний рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Симптомы зависят от конкретного вируса или бактерии, но в целом проявления очень схожи с нашими: у собак могут наблюдаться слезотечение, выделения из носа, вялость, отказ от еды и повышение температуры. Нормой у питомцев считается диапазон от 37,5 до 39,5 градусов", — пояснил Владимир Голубев.
Как проявляется респираторное заболевание у собак
"Простуда" у животных — понятие условное. Как поясняет эксперт, это не следствие сквозняка или переохлаждения, а результат активности вирусов и бактерий. Переохлаждение лишь ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к инфекции.
Основные признаки болезни:
-
повышенная температура тела (выше 39,5 °C);
-
водянистые или слизистые выделения из носа;
-
слезотечение, покраснение глаз;
-
апатия, снижение активности;
-
отказ от корма и воды;
-
кашель, хрипы, затруднённое дыхание (в более тяжёлых случаях).
Если симптомы сохраняются дольше двух суток или усиливаются, необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Первая помощь до визита к врачу
При подозрении на инфекцию самолечение недопустимо. Лекарства для людей, включая жаропонижающие, антибиотики или капли от насморка, могут быть токсичны для собак.
Голубев предостерёг владельцев: человеческие препараты и народные методы способны нанести серьёзный вред или даже привести к гибели животного.
Что можно сделать самостоятельно:
-
обеспечить питомцу теплое и спокойное место без сквозняков;
-
следить, чтобы у собаки всегда была чистая вода;
-
при необходимости аккуратно удалять выделения с морды мягкой салфеткой;
-
не перекармливать - если питомец отказывается от еды, не заставляйте.
Если животное тяжело дышит, дрожит, хрипит или из носа появляются густые выделения, требуется осмотр специалиста и диагностика.
Почему нельзя лечить собаку самостоятельно
Физиология собак сильно отличается от человеческой. Даже безопасные на первый взгляд препараты (аспирин, парацетамол, сосудосуживающие капли) могут вызвать отравление или поражение печени. Назначить лечение — антибиотики, противовирусные, жаропонижающие — должен только ветеринар после осмотра и анализов.
Профилактика заболеваний
Чтобы питомец не заболел, важно укреплять его иммунитет и защищать от факторов, ослабляющих организм.
-
Сбалансированное питание. Корм должен содержать витамины A, E и цинк, поддерживающие иммунную систему.
-
Физическая активность. Ежедневные прогулки и умеренные нагрузки укрепляют дыхательную систему.
-
Утепление мелких пород. Для короткошёрстных и бесшёрстных собак используйте комбинезоны и жилеты в холодную погоду.
-
Увлажнение воздуха. В отопительный сезон воздух становится сухим, что раздражает слизистые. Увлажнитель поможет предотвратить воспаление.
-
Регулярные осмотры у ветеринара. Профилактические визиты раз в год и вакцинация снижают риск заболеваний.
"Прогулки в холодное время года отменять не стоит — исключение составляют лишь случаи плохого самочувствия собаки или экстремальных погодных условий", — отметил Владимир Голубев.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Держать питомца всё время дома зимой.
Последствие: Ослабление иммунитета, стресс и ожирение.
Альтернатива: Ежедневные прогулки при комфортной температуре и в подходящей одежде.
-
Ошибка: Давать лекарства "для людей".
Последствие: Интоксикация и осложнения.
Альтернатива: Консультация с ветеринаром и подбор безопасных препаратов.
-
Ошибка: Игнорировать лёгкие симптомы.
Последствие: Развитие бронхита, пневмонии и осложнений.
Альтернатива: Визит к врачу при первых признаках недомогания.
FAQ
Можно ли заразиться от собаки "простудой"?
Нет. Большинство вирусов, вызывающих болезни у животных, не опасны для человека.
Как измерить температуру питомцу?
Только ректально с помощью электронного термометра, обработав наконечник вазелином.
Что делать, если собака дрожит после прогулки?
Просушить шерсть, согреть и наблюдать. Если дрожь сопровождается отказом от еды и выделениями из носа — обратиться к врачу.
Интересные факты
-
У собак терморегуляция происходит не через кожу, а через дыхание, поэтому переохлаждение может быть незаметным.
-
Некоторые вирусы, например аденовирус собак, имеют схожие симптомы с гриппом, но требуют других методов лечения.
-
У короткошёрстных пород, таких как чихуахуа и доберманы, риск респираторных заболеваний выше из-за низкой теплоизоляции.
Итог
Собачья "простуда" — не просто реакция на холод, а сигнал о снижении иммунитета и возможной инфекции. Как напоминает Владимир Голубев, единственная верная тактика — покой, наблюдение и своевременное обращение к ветеринару. Профилактика, правильный уход и внимание к мелочам помогут сохранить здоровье питомца в холодное время года.
