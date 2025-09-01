Месть и извинения? Почему собаки на самом деле так не поступают

Многие владельцы собак склонны приписывать своим питомцам человеческие качества — умение мстить или извиняться. Однако в действительности такое поведение имеет совершенно иные объяснения. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Почему собака не мстит

По словам эксперта, собаки умны и сообразительны, но не обладают абстрактным мышлением.

"Собака, безусловно, существо умное и сообразительное. Однако абстрактным мышлением оно не обладает и мстить не умеет", — сказал президент РКФ Владимир Голубев.

Если кажется, что питомец что-то сделал "назло", то это совпадение. Чаще всего собака ведёт себя так из-за стресса, страха или недостатка внимания.

Почему собака не извиняется

Распространённое мнение, что грустный взгляд и поджатый хвост — это извинение, также неверно. На самом деле таким образом питомец демонстрирует стремление избежать конфликта. Собака показывает, что не хочет ссориться и боится гнева хозяина.

Ошибки в воспитании

Голубев подчеркнул, что наказание, особенно запоздалое, неэффективно. Если отчитывать собаку за проступок, совершённый час назад, она не поймёт связи между действием и реакцией хозяина.

Правильный способ коррекции — действовать в момент нарушения. И для этого не нужно кричать или применять силу: достаточно строгой команды "Фу" или "Нельзя".

Как интерпретировать поведение

Большинство поступков, которые люди воспринимают как "месть" или "извинение", на деле являются реакцией на стресс и тревогу. Если собака портит вещи или справляет нужду в доме, это может быть способом снять напряжение, а не сигналом обиды.

Понимая реальные причины поведения питомца, хозяин может избежать ошибок в воспитании и создать для собаки спокойную и доверительную атмосферу.