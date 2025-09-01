Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака кокапу с кудрявой шерстью
Собака кокапу с кудрявой шерстью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:34

Месть и извинения? Почему собаки на самом деле так не поступают

Владимир Голубев рассказал, как правильно наказывать питомца за проступки

Многие владельцы собак склонны приписывать своим питомцам человеческие качества — умение мстить или извиняться. Однако в действительности такое поведение имеет совершенно иные объяснения. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Почему собака не мстит

По словам эксперта, собаки умны и сообразительны, но не обладают абстрактным мышлением.

"Собака, безусловно, существо умное и сообразительное. Однако абстрактным мышлением оно не обладает и мстить не умеет", — сказал президент РКФ Владимир Голубев.

Если кажется, что питомец что-то сделал "назло", то это совпадение. Чаще всего собака ведёт себя так из-за стресса, страха или недостатка внимания.

Почему собака не извиняется

Распространённое мнение, что грустный взгляд и поджатый хвост — это извинение, также неверно. На самом деле таким образом питомец демонстрирует стремление избежать конфликта. Собака показывает, что не хочет ссориться и боится гнева хозяина.

Ошибки в воспитании

Голубев подчеркнул, что наказание, особенно запоздалое, неэффективно. Если отчитывать собаку за проступок, совершённый час назад, она не поймёт связи между действием и реакцией хозяина.

Правильный способ коррекции — действовать в момент нарушения. И для этого не нужно кричать или применять силу: достаточно строгой команды "Фу" или "Нельзя".

Как интерпретировать поведение

Большинство поступков, которые люди воспринимают как "месть" или "извинение", на деле являются реакцией на стресс и тревогу. Если собака портит вещи или справляет нужду в доме, это может быть способом снять напряжение, а не сигналом обиды.

Понимая реальные причины поведения питомца, хозяин может избежать ошибок в воспитании и создать для собаки спокойную и доверительную атмосферу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки используют зрение и обоняние для идентификации владельца — данные университета сегодня в 15:46

Кошка игнорирует хозяина — что скрывается за этим равнодушием

Как кошки узнают своих хозяев? Узнайте, почему пушистые друзья иногда кажутся равнодушными и что на самом деле скрывается за их поведением и памятью.

Читать полностью » Защититься от нападения собаки помогает соблюдение правил безопасности сегодня в 15:40

Собака-убийца в каждом дворе: тайные приёмы, которые спасают жизни без лишних слов

Что делать, если на вас напала собака? Практические советы по поведению при встрече с агрессивными пёсами, защите от укусов и первой помощи после нападения.

Читать полностью » Выщипывание перьев у попугаев связано с изменением среды, указывают эксперты по птицам сегодня в 14:34

Секрет здоровых перьев: как спасти попугая от беды лёгким способом

Попугай выщипывает перья — шалость или сигнал беды? Разбираем причины: скука, питание, паразиты. Советы, как помочь питомцу и сохранить оперение.

Читать полностью » Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных сегодня в 14:26

Когда лапки ласкают душу: как кошка показывает свою любовь по-своему

Почему кошки мнут вас лапками? Узнайте, что скрывается за этим трогательным поведением и как оно связано с любовью и здоровьем, а также что значит "молочный шаг".

Читать полностью » Ветеринарные специалисты выявили основные пути заражения собак глистами в домашних условиях сегодня в 13:18

Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя

Даже идеально ухоженная домашняя собака может подхватить глистов — через обувь или кожу. Узнайте, как распознать симптомы и почему важно вовремя обратиться к ветеринару, не рискуя здоровьем питомца.

Читать полностью » Как вернуть чужого попугая хозяину: рекомендации орнитологов сегодня в 13:15

Попугай в окне: неожиданный гость, который перевернёт ваши представления о домашнем уюте

Неожиданный визит чужого попугая в ваш дом — как помочь пернатому потеряшке вернуться домой и что делать, если хозяин не находится? Советы и полезные рекомендации.

Читать полностью » Зоопсихолог объяснил, как кошка проявляет любовь к человеку сегодня в 12:10

Холодная внешность — горячее сердце: неожиданные проявления кошачьей привязанности

Как понять, что кошка действительно привязалась к хозяину? Узнайте главные признаки привязанности, которые помогут понять чувства вашего питомца.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют стрижку для профилактики кишечных болезней у питомцев сегодня в 12:04

Стрижка, которая спасает жизнь: тайные риски длинной шерсти у кошек и собак

Почему стрижка влияет на здоровье кошек и собак? Эксперты из "Здоровье животных" раскрывают секреты подготовки и выбора стрижки, чтобы избежать проблем с шерстью и кожей.

Читать полностью »

Новости
Мир

Великобритания передала Украине 60 тысяч снарядов и 2500 беспилотников за полтора месяца
СЗФО

Shot: Самолет-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен вблизи Мурманска
Питомцы

Более 600 корги прошли колонной по ВДНХ на первом параде породы
Садоводство

Эксперты рассказали, когда и как правильно обрезать малину осенью
Еда

Эксперт: помидоры быстрее портятся рядом с яблоками и бананами
Красота и здоровье

Врач Кришан объяснила, почему инфаркт у женщин легко перепутать с усталостью
Красота и здоровье

New York Post: классические позы в сексе помогают сжигать сотни ккал у мужчин и женщин
Туризм

Блогер раскритиковала бизнес-зал Антальи за фастфуд и отсутствие алкоголя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet