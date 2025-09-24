Собаки простужаются, как люди: какие болезни подстерегают осенью
С наступлением осени даже самые здоровые собаки чаще начинают болеть. Холодный ветер, сырость, туманы и перепады температуры ослабляют иммунитет животных. Уязвимыми становятся не только щенки и пожилые питомцы, но и те, кто большую часть времени проводит дома. Врачи напоминают: микробы и вирусы легко попадают в квартиру через одежду, обувь и продукты питания, поэтому от риска не застрахованы даже "домоседы".
Почему осенью собаки чаще болеют
-
Перепады температуры - стресс для организма, особенно при смене тёплого помещения и холодного воздуха.
-
Высокая влажность - благоприятная среда для бактерий, вирусов и грибков.
-
Сезонный спад иммунитета - организм перестраивается, и защитные силы снижаются.
-
Возраст и болезни - щенки, пожилые и животные с хроническими проблемами более уязвимы.
Ветеринар Михаил Шеляков отметил:
"Питомец сталкивается с внешней средой через нас, через воздух, воду, продукты питания и так далее. Поэтому, конечно, питомец может заразиться и не выходя из квартиры".
Опасные вирусные заболевания осени
Чума плотоядных (чумка)
Одно из самых тяжёлых вирусных заболеваний у собак. Передаётся воздушно-капельным путём и через предметы ухода.
Симптомы: вялость, температура, кашель, выделения из глаз и носа, рвота, понос, судороги, паралич.
Опасность: смертельный исход или тяжёлые последствия — эпилепсия, неврологические нарушения.
Аденовирус (гепатит и питомниковый кашель)
-
Инфекционный гепатит поражает печень, почки и глаза.
-
Питомниковый кашель - вирус дыхательных путей, быстро распространяется в местах скопления собак.
Симптомы: температура, рвота, жажда, боли в животе, "голубой глаз" при гепатите; сухой кашель, конъюнктивит и слабость при питомниковом кашле.
Опасность: гепатит может привести к печёночной недостаточности, питомниковый кашель — к пневмонии.
Парагрипп
Поражает дыхательные пути, протекает как лёгкая простуда, но с осложнениями.
Симптомы: сухой кашель, чихание, насморк, вялость, потеря аппетита.
Опасность: осложняется бронхитом или пневмонией, особенно у щенков и старых животных.
Сравнение болезней собак осенью
|Болезнь
|Основные симптомы
|Чем опасна
|Чумка
|Температура, кашель, судороги
|Высокая смертность, тяжёлые последствия
|Аденовирус
|Рвота, жажда, кашель, "голубой глаз"
|Печёночная недостаточность, пневмония
|Парагрипп
|Кашель, насморк, слабость
|Вторичные инфекции, бронхит, пневмония
Советы шаг за шагом
-
Сделайте вакцинацию против основных вирусов.
-
Следите за питанием: осенью нужны витамины и белок.
-
После прогулки мойте лапы и осматривайте шерсть.
-
Поддерживайте микроклимат дома — без сырости и сквозняков.
-
При первых симптомах обращайтесь к ветеринару, не занимайтесь самолечением.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать вакцинацию → риск смертельно опасных болезней → своевременная прививка.
-
Сухой воздух и сырость в доме → болезни дыхательных путей → контроль влажности, очиститель воздуха.
-
Давать лекарства "по совету знакомых" → ухудшение состояния → только назначение ветеринара.
FAQ
Можно ли заразиться от собаки?
Некоторые вирусы для человека не опасны, но есть зоонозные инфекции — поэтому меры гигиены обязательны.
Когда лучше делать прививки?
Оптимально — в конце лета или начале осени, чтобы защитить животное до сезона вспышек.
Нужна ли вакцинация, если собака не выходит?
Да, потому что вирусы и бактерии могут попасть в дом через человека или другие предметы.
Мифы и правда
Миф: домашняя собака не болеет инфекциями.
Правда: вирусы попадают в дом через людей и предметы.
Миф: достаточно "простудиться", чтобы заболеть.
Правда: настоящие инфекции вызывают вирусы, а не холод сам по себе.
Миф: прививки нужны только щенкам.
Правда: взрослые собаки тоже требуют ревакцинации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru