Собака ждет хозяина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:40

Собаки простужаются, как люди: какие болезни подстерегают осенью

Ветеренар Шеляков: перепады температуры и высокая влажность ослабляют иммунитет питомцев

С наступлением осени даже самые здоровые собаки чаще начинают болеть. Холодный ветер, сырость, туманы и перепады температуры ослабляют иммунитет животных. Уязвимыми становятся не только щенки и пожилые питомцы, но и те, кто большую часть времени проводит дома. Врачи напоминают: микробы и вирусы легко попадают в квартиру через одежду, обувь и продукты питания, поэтому от риска не застрахованы даже "домоседы".

Почему осенью собаки чаще болеют

  1. Перепады температуры - стресс для организма, особенно при смене тёплого помещения и холодного воздуха.

  2. Высокая влажность - благоприятная среда для бактерий, вирусов и грибков.

  3. Сезонный спад иммунитета - организм перестраивается, и защитные силы снижаются.

  4. Возраст и болезни - щенки, пожилые и животные с хроническими проблемами более уязвимы.

Ветеринар Михаил Шеляков отметил:

"Питомец сталкивается с внешней средой через нас, через воздух, воду, продукты питания и так далее. Поэтому, конечно, питомец может заразиться и не выходя из квартиры".

Опасные вирусные заболевания осени

Чума плотоядных (чумка)

Одно из самых тяжёлых вирусных заболеваний у собак. Передаётся воздушно-капельным путём и через предметы ухода.

Симптомы: вялость, температура, кашель, выделения из глаз и носа, рвота, понос, судороги, паралич.

Опасность: смертельный исход или тяжёлые последствия — эпилепсия, неврологические нарушения.

Аденовирус (гепатит и питомниковый кашель)

  • Инфекционный гепатит поражает печень, почки и глаза.

  • Питомниковый кашель - вирус дыхательных путей, быстро распространяется в местах скопления собак.

Симптомы: температура, рвота, жажда, боли в животе, "голубой глаз" при гепатите; сухой кашель, конъюнктивит и слабость при питомниковом кашле.

Опасность: гепатит может привести к печёночной недостаточности, питомниковый кашель — к пневмонии.

Парагрипп

Поражает дыхательные пути, протекает как лёгкая простуда, но с осложнениями.

Симптомы: сухой кашель, чихание, насморк, вялость, потеря аппетита.

Опасность: осложняется бронхитом или пневмонией, особенно у щенков и старых животных.

Сравнение болезней собак осенью

Болезнь Основные симптомы Чем опасна
Чумка Температура, кашель, судороги Высокая смертность, тяжёлые последствия
Аденовирус Рвота, жажда, кашель, "голубой глаз" Печёночная недостаточность, пневмония
Парагрипп Кашель, насморк, слабость Вторичные инфекции, бронхит, пневмония

Советы шаг за шагом

  1. Сделайте вакцинацию против основных вирусов.

  2. Следите за питанием: осенью нужны витамины и белок.

  3. После прогулки мойте лапы и осматривайте шерсть.

  4. Поддерживайте микроклимат дома — без сырости и сквозняков.

  5. При первых симптомах обращайтесь к ветеринару, не занимайтесь самолечением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать вакцинацию → риск смертельно опасных болезней → своевременная прививка.

  • Сухой воздух и сырость в доме → болезни дыхательных путей → контроль влажности, очиститель воздуха.

  • Давать лекарства "по совету знакомых" → ухудшение состояния → только назначение ветеринара.

FAQ

Можно ли заразиться от собаки?
Некоторые вирусы для человека не опасны, но есть зоонозные инфекции — поэтому меры гигиены обязательны.

Когда лучше делать прививки?
Оптимально — в конце лета или начале осени, чтобы защитить животное до сезона вспышек.

Нужна ли вакцинация, если собака не выходит?
Да, потому что вирусы и бактерии могут попасть в дом через человека или другие предметы.

Мифы и правда

Миф: домашняя собака не болеет инфекциями.
Правда: вирусы попадают в дом через людей и предметы.

Миф: достаточно "простудиться", чтобы заболеть.
Правда: настоящие инфекции вызывают вирусы, а не холод сам по себе.

Миф: прививки нужны только щенкам.
Правда: взрослые собаки тоже требуют ревакцинации.

