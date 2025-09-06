Живодёрня вместо приюта: собак морили голодом и калечили

Жители Подмосковья сообщили о жестоком обращении с животными на одной из частных передержек в Чехове. Историю раскрыло издание Baza, а огласка пришла после публикаций в социальных сетях.

Условия содержания

По словам очевидцев, собак держали в тесных клетках без надлежащего ухода. Антисанитария была настолько сильной, что животные возвращались домой с травмами — от ссадин до переломов. Бывшая сотрудница приюта, проработавшая там полгода, подтвердила эти факты. Она рассказала, что животных морили голодом и оставляли в нечистотах, из-за чего ей пришлось уволиться.

Свидетельства владельцев

Особый резонанс ситуация получила после признаний известных людей. Певица Mona (Дарья Кустовская) рассказала о шокирующем состоянии своей собаки:

"Моя девочка сидела в клетке с поносом, не могла выйти. На нее надевали ошейник, который бил током. Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови. Видео не для слабонервных", — поделилась певица Mona.

Блогер Эльдар Джарахов также обнаружил признаки издевательств над своим питомцем. В своём Telegram-канале он сообщил, что вместе с другими владельцами они нашли второй дом на территории передержки, где скрытно содержалось около 20 собак.

Реакция общества

После публикации видео и фотографий, на которых запечатлены следы побоев и издевательств, многие хозяева срочно забрали своих питомцев. Сейчас владельцы готовят коллективное обращение в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Итог

История "чёрной передержки" в Чехове всколыхнула соцсети и вызвала общественный резонанс. Владельцы животных требуют расследования и наказания для тех, кто допустил жестокое обращение с собаками.