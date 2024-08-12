Не все собаки для дома: 5 пород, которым куда комфортнее в просторном вольере

Что делать, если собака не вписывается в дом?

Многие собаководы сталкиваются с вопросом, когда лучше содержать своих питомцев в вольере, а не в доме. Разберёмся, для каких пород и ситуаций вольер является наиболее предпочтительным вариантом.

Крупные и активные породы

Для больших, энергичных собак вольер зачастую становится лучшим вариантом содержания. Это касается пород, таких как алабай, кавказская овчарка, доберман, ротвейлер и других. Из-за своих больших размеров и высокой активности они могут стать проблемой в квартире или доме. Вольер позволит им свободно двигаться и выплескивать энергию.

Охотничьи породы

Собаки, выведенные для охоты - ищейки, гончие, спаниели - часто имеют очень сильный охотничий инстинкт. Держать их в закрытом помещении порой непросто, так как они склонны к побегам и исследованию окрестностей. Вольер обеспечит им необходимый простор и безопасность.

Пастушьи породы

Овчарки, колли, бордер-колли и другие пастушьи собаки отличаются высокой активностью и независимостью. Им необходимо много пространства для свободного движения. Вольер идеально подойдет для выгула и физических нагрузок этих энергичных пород.

Северные ездовые породы

Сибирские хаски, аляскинские маламуты и другие северные ездовые собаки отличаются выносливостью и любовью к свободному перемещению. Вольер позволит им чувствовать себя комфортно и проявлять свои природные качества.

Агрессивные или недрессированные собаки

Если у владельца есть опасения по поводу агрессивного поведения собаки или ее плохой дрессировки, вольер станет разумным компромиссом. Он обезопасит окружающих людей и самого питомца, пока хозяин занимается воспитанием.

Таким образом, вольер является оптимальным вариантом для крупных, активных, охотничьих, пастушьих, ездовых и потенциально агрессивных пород собак. Он позволяет учесть особенности их поведения и обеспечить комфортное содержание питомца.

Фото: Дмитрий Федюкин.