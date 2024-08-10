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Стало известно, почему собаки похожи на своих хозяев
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Выберите питомца, который вам подходит: разгадана тайна выбора собаки

Стало известно, почему собаки похожи на своих хозяев

Замечено, что у собак и их владельцев часто есть что-то общее, но до конца неясно, откуда это берётся.

Сходство может проявляться как во внешности, так и в характере или манерах поведения.

Это явление пытались объяснить британские учёные.

В ходе эксперимента участникам показывали изображения собак и людей. Среди них были фотографии настоящих владельцев и их питомцев, а также смонтированные снимки.

При оценке фотографий, участники эксперимента давали наиболее точные результаты, когда глаза человека и собаки были открыты.

Если глаза ретушировали или скрывали, точность ответов снижалась вдвое.

Учёные пришли к выводу, что люди часто выбирают собак, в которых видят что-то, напоминающее их самих.

Подобное поведение наблюдается не только при выборе питомца, но и в новых знакомствах. С научной точки зрения, это объясняется эффектом экспозиции.

Этот эффект проявляется в стремлении человека окружать себя знакомыми вещами.

Что касается собак и их владельцев, они похожи не только внешне, но и в своем поведении.

Фото: commons.wikimedia.org/Ana Silva (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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