Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Ошибка, которую совершают многие: почему не стоит гладить собаку по голове
  1. Главная
  2. Питомцы

Почему нельзя гладить собаку по голове? Важные причины, о которых должен знать каждый владелец

Ошибка, которую совершают многие: почему не стоит гладить собаку по голове

Привычка гладить собаку по голове кажется вполне безобидной. Многие владельцы питомцев даже считают это самым приятным способом ласкать своего четвероногого друга. Однако опытные кинологи и ветеринары настоятельно не рекомендуют делать это. Почему гладить собаку по голове — это не лучшая идея?

Что не так с поглаживанием головы собаки? Казалось бы, что может быть плохого в этом привычном и милом действии? На самом деле, оно может вызывать у собаки серьёзный дискомфорт и даже агрессию по отношению к хозяину. Вот основные причины, почему этого лучше избегать.

  1. Зона повышенной чувствительности. Верхняя часть головы собаки, включая область между ушами, является очень чувствительной зоной. Прикосновения к ней могут восприниматься питомцем как угрожающие.
  2. Демонстрация доминирования. Поглаживание по голове в сознании собаки трактуется как жест доминирования. Питомец может воспринять это как попытку вожака стаи подчинить себя.
  3. Нарушение личных границ. Собаки, особенно малознакомые с человеком, могут расценивать прикосновения к голове как вторжение в их личное пространство. Это вызывает у них стресс и тревогу.
  4. Риск получить укус. Если собака испытывает дискомфорт или воспринимает ваш жест как угрозу, она может отреагировать укусом в защиту. Это особенно актуально для собак с травматическим прошлым.

Как правильно ласкать собаку?

Вместо поглаживания головы специалисты рекомендуют гладить собаку по бокам, шее, спине или груди. Эти области тела менее чувствительны, и такие поглаживания воспринимаются питомцем как более дружелюбные прикосновения.

Также важно всегда внимательно наблюдать за реакцией собаки. Если она начинает напрягаться, отворачиваться или рычать, прекратите ласки и дайте ей немного пространства.
Помните, что каждая собака индивидуальна. Некоторые могут спокойно относиться к поглаживанию головы, а другие — категорически против.

Будьте внимательны к сигналам своего питомца и не игнорируйте его дискомфорт ради своих желаний.

Фото: Marlies Kloet.

Мир

Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким

Посольство РФ направило запрос на звонок с арестованным в США россиянином Кублицким

Российское посольство в Соединённых Штатах Америки отправило в исправительное учреждение в Майами запрос на телефонный разговор с россиянином Павлом Кублицким, которого недавно арестовали. Об этом информировали в постоянном дипломатическом представительстве, пишет российское агентство РИА Новости.

Читать полностью
Судзуки: США должны извиниться перед гражданами Японии за атомные бомбардировки

Судзуки: США должны извиниться перед гражданами Японии за атомные бомбардировки

Соединённые Штаты Америки должны публично принести извинения гражданам Японии за пережитые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости депутат Палаты представителей Парламента Японии, а также создатель политической партии "Новая партия Дайти" Мунэо Судзуки.

Читать полностью

Общество

Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске

Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске

Агата Муцениеце пыталась дать отношениям второй шанс и, по слухам, даже отправилась с ним в отпуск, но пара все-таки разошлась.

Читать полностью
Прохор Шаляпин научился управлять самолётом

Прохор Шаляпин научился управлять самолётом

Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.

Читать полностью

Новости