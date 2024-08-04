Как выбрать идеальный ошейник, который обеспечит комфорт вашей собаке

Ошейник является одним из тех аксессуаров, которые необходимы каждой собаке.

Главное, чтобы этот элемент собачьей экипировки был удобен для питомца: достаточно широкий, мягкий и, конечно, прочный.

Чтобы убедиться, что новый ошейник не натирает шею вашего любимца, проведите небольшой тест — просуньте два пальца между шеей животного и ошейником. Если они помещаются свободно, значит, всё в порядке.

Не думайте, что чем свободнее ошейник, тем лучше для вашей собаки — если ваш питомец активен, ему не составит труда выскользнуть и убежать.

Наиболее практичным решением будет ошейник с возможностью регулировки длины, чтобы владелец мог настроить его под своего питомца.

При покупке ошейника стоит проверить прочность кольца, к которому крепится карабин поводка. Если вы выбрали синтетическую модель, убедитесь, что она имеет мягкую подкладку, например, из флиса, шерсти или войлока.

Щенкам, небольшим собакам или активным питомцам больше подойдёт шлейка, которая крепится на теле, а не на шее.

Такие модели также используются для выставочных собак с густой шерстью, таких как спаниели, сеттеры, чау-чау и другие.

Для собак с чувствительной шеей подойдут ошейники с расширенной передней частью, напоминающей нагрудник.

Если вы правильно подберете комплект, состоящий из ошейника и поводка, он прослужит долго и обеспечит комфорт вашему питомцу.

Важно регулярно проверять состояние амуниции и вовремя заменять изношенные элементы на новые.

Фото: commons.wikimedia.org/Rob Hanson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).