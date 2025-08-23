Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Нос собаки
Нос собаки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:06

Ваш пёс часто зевает? Это может быть тревожный знак

Зевота у собак может быть признаком стресса или доверия

Мы привыкли думать, что зевота — признак сонливости или скуки. Но у собак этот жест гораздо сложнее: он может быть сигналом тревоги, способом общения или даже проявлением привязанности. Чтобы лучше понять своего питомца, важно научиться читать такие "немые послания" и замечать детали поведения.

7 причин собачьей зевоты

  • Снятие стресса. Когда собака нервничает, зевота помогает ей регулировать дыхание и успокаиваться. Часто сопровождается поджатым хвостом и попытками спрятаться.
  • Чувство счастья. "Заразительная" зевота бывает у собак в моменты доверия и расслабленности — например, рядом с хозяином.
  • Скука. Недостаток активности приводит к зевоте, которую можно заметить вместе с копанием, грызением вещей или беспокойными движениями.
  • Возбуждение. Перед прогулкой или игрой собака может зевнуть от предвкушения, часто с виляющим хвостом и игровыми позами.
  • Примирительный сигнал. Зевок при встрече с другим псом — способ показать: "Я не опасен".
  • Эмпатия. Исследования показывают, что собаки чаще зевают рядом с теми, к кому привязаны, отражая эмоциональную связь.
  • Сонливость. Самый очевидный случай — когда питомец готовится ко сну и зевает с потягиванием.

Как хозяину реагировать

В большинстве случаев тревожиться не стоит: зевота — естественное поведение. Но грамотная реакция хозяина укрепляет доверие. Щенку, который зевает от усталости, лучше дать спокойно отдохнуть. Если же зевота сопровождается признаками стресса, стоит переключить внимание питомца на игру, ласку или убрать источник беспокойства.

Когда зевота тревожит

Частые и необычные зевки могут указывать на проблемы со здоровьем. Среди возможных причин — артрит, желудочно-кишечные нарушения, тревожные расстройства или когнитивные сбои у пожилых собак. Если вы замечаете, что питомец зевает слишком часто и выглядит вялым, лучше обратиться к ветеринару.

Иногда владельцы замечают странное поведение — собака словно "ловит невидимую мушку", широко раскрывая пасть. Это может быть признаком неврологических нарушений или проблем с ЖКТ. В таких случаях полезно снять видео и показать врачу для точной диагностики.

Интересные факты о зевоте у собак

  • Ученые выяснили, что собаки зевают чаще в присутствии людей, с которыми у них установлена сильная эмоциональная связь.
  • Щенки начинают зевать еще в первые недели жизни, и это один из их первых "сигналов общения".
  • В этологии (науке о поведении животных) зевота у собак официально признана "сигналом примирения", который помогает избегать конфликтов.

Зевота собаки — это не просто привычный жест, а универсальный язык, в котором скрыты эмоции и сигналы о состоянии животного. Понимая контекст и наблюдая за поведением, владелец может не только лучше понимать питомца, но и вовремя заметить тревожные признаки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коты сбрасывают предметы со столов: причины и поведение домашних животных сегодня в 14:02

Как понять своего кота: что его поведение может рассказать о вашем питомце

Почему коты сбрасывают вещи со стола? Это поведение связано с их охотничьими инстинктами. Узнайте, как помочь вашему питомцу проявить их!

Читать полностью » Кошки и кино: какие фильмы лучше всего подходят для питомцев сегодня в 13:46

Кошачье кино: как ваши питомцы реагируют на любимые фильмы

Узнайте, какие фильмы могут заинтересовать вашу кошку! Обсуждаем её предпочтения и лучшие варианты для совместного просмотра осенними вечерами.

Читать полностью » Уход за кеесхондом: основные рекомендации по содержанию и воспитанию сегодня в 13:37

Кеесхонды: маленькие комки счастья, которые боятся грома и фейерверков

Узнайте о кеесхондах — дружелюбных и энергичных собаках, которые не только радуют своим внешним видом, но и требуют особого подхода в воспитании и уходе.

Читать полностью » Как избежать купания собаки в лужах: советы профессионалов по дрессировке сегодня в 12:27

Лужи как ловушки: что скрывают весёлые водные забавы ваших собак

Узнайте, почему собаки так любят купаться в лужах и как отучить их от этой привычки. Полезные советы для владельцев и альтернативы для активных прогулок.

Читать полностью » Специалисты объясняют, как новая формула корма помогает кошкам дольше оставаться молодыми сегодня в 12:16

Тайна долголетия для кошек: что скрывают новейшие исследования

Учёные из Удмуртии сделали революционное открытие в области ветеринарии, разработав антивозрастную добавку для кошек, которая уже показала впечатляющие результаты.

Читать полностью » Медвежьи метки и игры в догонялки: как самцы привлекают самок сегодня в 11:47

Генетическая мудрость тайги: брачные тайны, которые делают медведей сильнее веками

Весной медведи вступают в пору ухаживания и рождения потомства. Узнайте, какие уникальные ритуалы происходят в тайге.

Читать полностью » Несогласованность в правилах вызывает стресс у собак сегодня в 10:38

Милые жесты или скрытый стресс: как хозяева сами портят жизнь собакам

Узнайте, как улучшить отношения с собакой! 3 ошибки хозяев, вызывающие стресс у питомца. Избегайте одиночества, навязчивых объятий и непоследовательности в правилах.

Читать полностью » Ветеринары: слёзы у собак связаны с физиологией, а не с грустью сегодня в 9:08

Хвост виляет — ещё не значит радость: как распознать истинные эмоции собаки

Узнайте, умеют ли собаки плакать от грусти, как распознать их истинные эмоции и почему важно понимать язык тела питомца. Все о поведении и чувствах собак.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Журнал JMIR Serious Games: просмотр мультфильмов Ghibli улучшает настроение студентов
Спорт и фитнес

Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день
Еда

Рецепт быстрого картофеля: микроволновка и пищевая плёнка сокращают готовку до 10 минут
ЮФО

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Наука и технологии

Учёные обнаружили следы древних воздушных космических взрывов в отложениях позднего дриаса
Дом

Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать
Авто и мото

В России втрое выросло число объявлений о продаже премиальных китайских машин
Спорт и фитнес

Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru