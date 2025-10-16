Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака смотрит на хозяина
Собака смотрит на хозяина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:46

Мир животных перевернулся — собаки осваивают язык без слов

Учёные из Венгрии доказали, что собаки различают предметы по смыслу действия

Собаки продолжают удивлять исследователей своими когнитивными способностями. Недавние наблюдения показали, что некоторые четвероногие не только способны запоминать десятки слов, но и умеют классифицировать предметы по функциям, не имея предварительного обучения. Такое умение раньше считалось уникальным для человека.

Умные собаки и язык: что выяснили учёные

Группа специалистов по поведению животных из Университета Этвеша Лоранда (Будапешт) опубликовала результаты в журнале Current Biology. Учёные изучали собак, обладающих особыми навыками запоминания слов — так называемых GWL (Gifted Word Learners). Оказалось, что такие питомцы способны различать игрушки не только по внешнему виду, но и по назначению: одни "для бросания", другие "для апортировки".

"Они могут присваивать теги объектам, которые имеют одинаковую функцию или используются одинаковым образом", — пояснила исследователь Клаудия Фугачча.

По сути, собаки группировали предметы по смыслу действия, а не по форме.

"Это как использовать одно и то же слово для описания молотка и камня. Они выглядят по-разному, но выполняют одну и ту же функцию. Оказывается, собаки могут делать то же самое", — добавила Фугачча.

Как проходил эксперимент

Эксперименты проводились в привычной домашней обстановке собак, где рядом находились их владельцы. Исследователи хотели проверить, смогут ли животные осознать функциональные связи между предметами.

  1. Сначала хозяева знакомили питомцев с названиями двух групп игрушек — для бросков и для апортировки.

  2. Затем они играли с собаками, используя эти слова и действия, не обращая внимания на форму или материал игрушек.

  3. После этого учёные предложили новые предметы, также разделённые по функциям, но без словесных подсказок.

Оказалось, что собаки применяли выученные ранее категории и без команд — они сами выбирали, что нужно принести, а что бросить.

Что показали результаты

Способность классифицировать объекты по назначению свидетельствует о развитом мышлении. Это значит, что собаки формируют внутренние образы предметов и могут запоминать связи между словом, действием и функцией. Такой навык, по мнению исследователей, близок к ранним формам языкового восприятия.

"Они никогда раньше не слышали названий этих новых игрушек, но играли в "брось или принеси", поэтому собаке приходилось выбирать, какую игрушку использовать для каждой игры. Всё происходило в естественной обстановке, без серьёзной подготовки", — заключила Фугачча.

Сравнение когнитивных способностей

Вид Способность к категоризации Примеры
Человек Очень высокая Классификация по смыслу и контексту
Собаки GWL Средне-высокая Группировка игрушек по функции
Обычные собаки Низкая Ассоциация по форме и запаху
Обезьяны Средняя Разделение предметов по действию

Этот результат поставил собак с особыми языковыми навыками на одну ступень с приматами и младенцами в части символического мышления.

Как развить когнитивные способности питомца

Хотя такие собаки встречаются редко, каждый владелец может помочь своему любимцу стать внимательнее и умнее.

  1. Игры с предметами. Используйте разные игрушки (мяч, канат, мягкая кость) и называйте их словами, связанными с действием.

  2. Постоянство. Повторяйте игровые команды ежедневно, чтобы питомец начал связывать слова и действия.

  3. Награды. Хвалите собаку за правильные действия — положительное подкрепление помогает закрепить ассоциации.

  4. Интеллектуальные игрушки. Специальные головоломки стимулируют внимание и память.

  5. Общение. Разговаривайте с собакой, даже во время прогулок — это формирует отклик на интонацию и слова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать слишком похожие команды для разных действий.
    Последствие: собака путает слова, теряет мотивацию.
    Альтернатива: использовать чёткие глаголы ("принеси", "брось", "дай") и короткие фразы.

  • Ошибка: редкие тренировки.
    Последствие: выученные ассоциации стираются.
    Альтернатива: ежедневные короткие игровые сессии.

  • Ошибка: наказание за ошибки.
    Последствие: питомец теряет интерес к взаимодействию.
    Альтернатива: замените наказание на поощрение правильных действий.

А что если…

Если ваш пёс не проявляет интереса к обучению словам, это не повод для беспокойства. У большинства собак преобладает реакция на жесты и интонацию, а не на слова. Их можно развивать через эмоциональную связь и взаимодействие — прогулки, ласку, совместные игры. Даже без "словесного" интеллекта собака способна отлично понимать настроение человека.

Плюсы и минусы языкового обучения собак

Плюсы Минусы
Развивает память и внимание Требует много времени и терпения
Улучшает контакт с хозяином Не подходит всем породам
Снижает тревожность питомца Возможна путаница команд
Делает игры более разнообразными Сложно без постоянной практики

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что собака запомнила слово?
Если питомец реагирует на слово одинаково, даже без жестов, значит, ассоциация закрепилась.

Можно ли обучить взрослую собаку?
Да, хотя щенки усваивают быстрее, взрослые собаки тоже успешно учатся, если занятия проходят регулярно.

Сколько слов может запомнить собака?
Некоторые особи GWL запоминают до 100-200 слов, но большинству достаточно 20-30.

Мифы и правда

Миф: собаки понимают только интонацию.
Правда: исследования показывают, что некоторые особи различают и смысл слов, особенно если они связаны с действием.

Миф: обучать собаку — это только про команды.
Правда: обучение расширяет мышление, укрепляет связь между питомцем и владельцем.

Миф: игрушки для собак нужны только для развлечения.
Правда: через игру питомцы развивают память, реакцию и даже логические связи.

3 интересных факта

  1. У бордер-колли чаще всего выявляют способности GWL.

  2. Средний питомец различает до 20 предметов, но при тренировках может увеличить этот запас вдвое.

  3. Некоторые собаки "изобретают" собственные правила игры, что указывает на творческое мышление.

Исторический контекст

Исследования собачьего интеллекта начались ещё в XX веке. Первые эксперименты по распознаванию слов проводились с колли по кличке Рико, который знал более 200 названий предметов. Современные методики обучения во многом основаны на этих ранних наблюдениях.

Сегодня изучение когнитивных способностей собак помогает не только понять, как работает их разум, но и создаёт основу для новых методов дрессировки, терапии и коммуникации между человеком и животным.

