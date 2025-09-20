Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака у будки
© openverse.org by harvest breeding is licensed under CC BY-NC 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:45

Морозы на дворе, а ваша собака дрожит в будке? Вот как спасти её от холода без лишних трат

Ветеринары объяснили, чем утеплить будку и как кормить собаку в холода

Не все собаки живут в квартирах или домах — крупным или сторожевым породам часто отводят отдельную территорию во дворе с будкой или вольером. И если летом это удобно и для хозяев, и для питомца, то в зимние холода собака, живущая на улице, нуждается в особом уходе. От того, насколько правильно вы подготовите её жильё и рацион, зависит здоровье и комфорт хвостатого друга.

Питание в морозы

Зимой организм собаки расходует больше энергии, чтобы поддерживать тепло. Поэтому рацион требует корректировки.

  • Увеличение порций. В сильные морозы можно смело добавлять 15-20 % к обычной порции.

  • Калорийные корма. Лучше подбирать линейки "для активных собак" — в них больше белков и жиров.

  • Тёплая еда. Подогретая пища помогает быстрее согреться и усваивается легче. Важно, чтобы еда была именно тёплой, но не горячей.

  • Вода. Следите, чтобы она не замерзала в миске. Меняйте несколько раз в день, используйте утеплённые поилки или ставьте миску в защищённое место.

  • Витамины. В холодное время года питомцу могут понадобиться дополнительные добавки. Лучше согласовать их с ветеринаром.

Будка и её обустройство

Даже если будка утеплялась раньше, перед сезоном морозов стоит проверить её состояние.

  • Осмотрите на наличие щелей и зазоров — их нужно заделать.

  • Замените подстилку: она должна быть сухой, мягкой и тёплой. Лучший вариант — сено или солома.

  • Подстилку зимой меняют не реже раза в месяц. Если она отсырела, менять нужно чаще.

  • Будка должна быть приподнята над землёй, чтобы снизу не тянуло холодом.

Когда лучше пустить в дом

В сильные морозы (особенно ночью) собаку стоит перенести в тёплое помещение. Это не обязательно спальня хозяев — подойдёт прихожая, коридор, веранда или гараж, где температура выше нуля и нет сквозняков.

Уход за шерстью

Шерсть — естественная защита от холода. Чтобы она выполняла свою функцию, нужно следить за её состоянием:

  • вычёсывайте колтуны, иначе они мешают теплообмену;

  • после прогулок проверяйте шерсть на наличие льда и снега;

  • не мойте собаку без необходимости — зимой это лишает её естественного жирового слоя.

Одежда для собаки

Не каждая собака согласится на одежду, но если питомец не против, свитер или лёгкий комбинезон будут полезны. Можно использовать старую одежду из гардероба хозяев или детские вещи.

Главное:

  • одежда должна плотно сидеть, но не стеснять движения;

  • слишком свободные вещи собака легко потеряет;

  • воздушная прослойка между телом и тканью помогает сохранять тепло.

Движение — лучший обогреватель

Даже зимой собаке нужны прогулки. Активные игры помогут поддерживать температуру тела и улучшат настроение. Бег, апортировка, перетягивание игрушки — всё это согреет питомца и подарит радость общения с хозяином.

Сравнение мер ухода

Мера Зачем нужна Как реализовать
Калорийный рацион поддержка энергии корма для активных собак, добавка к порциям
Тёплая еда и вода согревание подогрев пищи, контроль за миской
Подстилка в будке защита от холода сено или солома, замена раз в месяц
Перенос в дом безопасность в сильные морозы — тёплый коридор или веранда
Уход за шерстью теплоизоляция вычёсывание, удаление колтунов
Одежда дополнительное тепло свитер или комбинезон
Игры и прогулки согревание и радость активные занятия на улице

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять замёрзшую воду.
    → Последствие: обезвоживание.
    → Альтернатива: регулярно менять и подогревать.

  • Ошибка: держать старую влажную подстилку.
    → Последствие: простуды, ревматизм.
    → Альтернатива: сухое сено, регулярная замена.

  • Ошибка: игнорировать морозные ночи.
    → Последствие: переохлаждение, обморожение.
    → Альтернатива: временно перенести собаку в дом.

А что если собака короткошёрстная?

Питомцы с короткой шерстью особенно уязвимы. Им необходима одежда, дополнительная подстилка и более частый контроль за состоянием. В сильные морозы таких собак лучше не оставлять на улице вовсе.

Плюсы и минусы уличного содержания зимой

Плюсы Минусы
собака охраняет территорию высокий риск переохлаждения
естественные условия для крупных пород нужны регулярные проверки будки
свобода движения во дворе расходы на утепление и калорийный рацион

FAQ

Можно ли кормить собаку зимой так же, как летом?
Нет, в холодное время требуется больше калорий.

Подойдёт ли старая одежда вместо комбинезона?
Да, главное — правильный размер и удобство.

Как понять, что собаке холодно?
Она дрожит, поджимает лапы, ищет укрытие. В этом случае нужно срочно согреть питомца.

Мифы и правда

  • Миф: собака не мёрзнет, если у неё густая шерсть.
    Правда: даже длинношёрстные могут страдать от мороза.

  • Миф: сено в будке можно не менять всю зиму.
    Правда: подстилка отсыревает и теряет свойства.

  • Миф: зимой собаке не нужны прогулки.
    Правда: активность важна для здоровья и согревания.

Интересные факты

  1. В деревнях сено традиционно использовали как лучший утеплитель для будки — оно сохраняет тепло и безопасно для питомца.

  2. Некоторые собаки сами "обустраивают" будку, перетаскивая солому или сено так, как им удобнее.

  3. Даже северные породы, например хаски, в условиях города хуже переносят морозы, чем их дикие предки.

Исторический контекст

В старину собак, охранявших дворы, держали исключительно в будках. Утепляли их подручными материалами: сеном, тряпками, досками. Со временем стали появляться специальные вольеры и современные утеплённые будки. Сегодня всё больше хозяев понимают: даже уличная собака нуждается в заботе и защите зимой, иначе морозы могут стать для неё смертельными.

