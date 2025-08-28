Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:24

Скулеж — это не каприз: как распознать, когда он сигнал тревоги, а когда радости

У пожилых собак скулеж может быть связан с когнитивными нарушениями

Хотя собаки не плачут "по-человечески", они умеют скулить — и это важный способ общения с хозяином. Для кого-то это раздражающий звук, но на самом деле он всегда "по делу". Важно понимать, когда скулеж — это радость или просьба о помощи, а когда — сигнал о болезни.

Основные причины

1. Фрустрация

Игрушка закатилась под диван, дверь закрыта, хозяин не делится лакомством — собака зовёт вас "решить проблему". Это не каприз, а просьба о помощи.

2. Радость и возбуждение

Некоторые питомцы скулит, когда видят вас после работы, слышат знакомый лай или приближаются к любимой площадке. У части собак при встрече с хозяином даже появляются настоящие слёзы — так работает окситоцин, гормон привязанности.

3. Попытка привлечь внимание

Собаки быстро понимают: если поскулить, хозяин отвлечётся. В щенячьем возрасте это работает как кнопка, а во взрослом — превращается в привычку "звать".

4. Стресс и тревога

Одиночество, громкие звуки, переезд, охрана миски или игрушки — всё это может запускать длинные "плачущие концерты".

5. Боль или болезни

Внезапный, навязчивый скулеж часто сигнализирует о боли или физическом дискомфорте. Это может быть как травма, так и проблемы ЖКТ, воспаления или побочный эффект от лекарств.

6. Когнитивные нарушения у пожилых собак

Стареющие питомцы могут теряться даже в знакомой обстановке. Скулеж становится способом выражения тревоги или растерянности.

Что точно не стоит делать

  • Наказывать — это только усиливает страх и стресс.

  • Игнорировать без уверенности, что всё в порядке.

Что помогает

  • Достаток прогулок, игр, питания и отдыха.

  • Спокойный режим дня.

  • Игнорирование лёгкого "нытья" (по согласованию с кинологом).

  • Позитивный тренинг: поощрение за спокойствие, отработка команд в ситуациях, где обычно возникает скулеж.

Когда обращаться к ветеринару

  • Скулеж появился внезапно или стал сильнее.

  • Есть дополнительные симптомы: апатия, рвота, агрессия.

  • Пожилая собака скулит по ночам.

  • Лекарства не помогают, питомец всё равно беспокоится.

  • Скулеж мешает собаке спать, есть или общаться.

Скулеж — это не просто "каприз", а важный сигнал. Иногда он означает радость, но иногда — боль или тревогу. Главное для хозяина — научиться различать ситуации и вовремя реагировать.

