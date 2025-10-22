Один неверный шампунь — и зуд обеспечен: как выбрать средство без ошибок

Собаки, в отличие от кошек, не следят за своей чистотой — они не вылизывают шерсть и не заботятся о гигиене. Поэтому вся ответственность за их внешний вид и здоровье ложится на плечи хозяина. Правильное мытьё помогает не только сохранить шерсть блестящей, но и предотвратить кожные заболевания. Разберёмся, как часто можно купать собаку, какие средства выбрать и как сделать процедуру безопасной и комфортной.

Нужно ли вообще мыть собаку

Хотя собаки не потеют, это не значит, что им не требуется уход. После каждой прогулки на шерсти и лапах остаются грязь, пыль, реагенты и бактерии. Особенно важно мыть питомцев, которые часто контактируют с детьми или спят в одной кровати с хозяином. Длинношерстные породы вроде кокер-спаниелей, ши-тцу или пуделей нуждаются в регулярных водных процедурах — без них шерсть спутывается, а кожа перестаёт "дышать".

Купание бывает не только косметическим, но и лечебным: при кожных болезнях ветеринар назначает специальные шампуни. Мыть собаку стоит и перед выставкой, чтобы шерсть выглядела ухоженной и имела нужный оттенок.

Как часто можно мыть собаку

Главное правило — мыть по мере загрязнения. Если питомец живёт активно, любит бегать по лужам или кататься в траве, купания могут понадобиться часто. В слякотный сезон некоторых собак приходится мыть почти после каждой прогулки.

Комнатным породам, которые редко выходят на улицу, достаточно водных процедур раз в 2-3 недели. Но для короткошерстных псов с плотным подшерстком лучше выдерживать больший интервал, чтобы не пересушить кожу.

Особое внимание уделяют собакам-охотникам: они инстинктивно стремятся замаскировать свой запах, поэтому любят "валяться" в источниках сильных ароматов. В таком случае без душа не обойтись.

Если врач назначил лечебный шампунь, частоту купаний определяет только он — избыточное применение может навредить.

Чем мыть собаку: выбор шампуня

Категорически нельзя использовать человеческие шампуни и мыло. У собак другой кислотно-щелочной баланс кожи (pH), и даже мягкие средства для людей могут вызвать раздражение и перхоть. Подходят только специализированные составы.

Основные виды средств

Гигиенические шампуни — мягкие, универсальные, подходят для регулярного ухода. Можно использовать хоть каждую неделю. Противопаразитарные — уничтожают блох и клещей. Их применяют только при необходимости и обязательно проверяют возрастные ограничения. Профессиональные шампуни — используют перед выставками: они придают объем, блеск, усиливают цвет шерсти. Постоянно их применять нельзя. Сухие шампуни — порошкообразные составы для очистки без воды. Подходят для путешествий или экстренных случаев, но не заменяют полноценное купание.

Совет: после использования любого шампуня шерсть стоит тщательно ополоснуть — остатки средства могут вызвать зуд.

Как мыть лапы после прогулки

Лапы нужно мыть каждый раз, когда собака возвращается с улицы. На подушечках скапливаются пыль, соль, реагенты и даже следы бензина. Если их не смыть, частицы попадут в дом и могут вызвать раздражение кожи.

Чтобы процедура была быстрой и безопасной:

перед прогулкой подготовьте тазик, губку, мягкое полотенце и щадящее моющее средство;

используйте тёплую (не горячую) воду;

мойте сначала передние, затем задние лапы;

после процедуры тщательно вытрите и осмотрите подушечки — вдруг есть трещина или заноза.

Для удобства многие хозяева используют лапомойку — пластиковый контейнер с силиконовыми щеточками. Она быстро очищает лапы и экономит время.

Подготовка к купанию дома

Перед мытьём собаку обязательно выгуливают. Важно, чтобы после купания у питомца было время высохнуть до следующей прогулки.

Небольших собак удобно мыть в тазу, крупных — в ванне. На дно стоит положить резиновый коврик, чтобы лапы не скользили. Заранее приготовьте шампунь, мочалку, полотенце и расчёску. В помещении должно быть тепло, ведь мокрая собака может замёрзнуть даже летом.

Совет: закройте все флаконы и предметы, которые могут упасть или залиться водой. Пес, особенно неопытный, может начать отряхиваться прямо в ванной.

Как правильно помыть собаку

Вода должна быть тёплой, но не горячей. Её уровень — примерно до колен животного. Разведите шампунь в воде или нанесите его на влажную шерсть. Перед процедурой длинношерстную собаку лучше расчесать. Намочите шерсть, аккуратно вспеньте средство и массирующими движениями промойте тело. Морду не намыливают — достаточно протереть влажной губкой. Уши защищают от воды (можно вставить ватные диски, но без излишков влаги). После мытья тщательно смойте пену, чтобы не осталось следов шампуня.

Главное — действовать спокойно. Если собака нервничает, поговорите с ней ласково, не делайте резких движений.

Завершающий этап

Пса аккуратно вынимают из ванны и ставят на полотенце. Затем шерсть промакивают, а не трут, чтобы не повредить волос. После этого животное можно завернуть в сухое полотенце или использовать фен с низкой температурой воздуха.

Когда шерсть высохнет, её расчесывают — особенно у длинношерстных пород. После процедуры дайте питомцу лакомство: положительное подкрепление поможет сформировать спокойное отношение к купанию.

Как купать щенка

Мыть малышей до двух месяцев не рекомендуется — их кожа ещё слишком чувствительна. Если щенок испачкался, достаточно протереть загрязнённые места влажной салфеткой.

Первое купание проводят через 2 недели после переезда в новый дом, чтобы не усиливать стресс. Используйте только шампуни с маркировкой "для щенков". Вода — чуть теплее комнатной, движения — мягкие. После процедуры обязательно согрейте малыша и поощрите вкусняшкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать обычное мыло или шампунь для людей.

Последствие: сухость, перхоть, зуд.

Альтернатива: только специальные шампуни для собак с нужным pH.

Ошибка: купать слишком часто.

Последствие: нарушение работы сальных желёз, ломкость шерсти.

Альтернатива: мыть по мере загрязнения и использовать сухие шампуни при необходимости.

Ошибка: сушить горячим феном вплотную.

Последствие: перегрев и ожог кожи.

Альтернатива: тёплый поток на расстоянии 30-40 см.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать шампунь для собаки с аллергией?

Лучше гипоаллергенный, без отдушек и красителей. При зуде обратитесь к ветеринару.

Сколько стоит профессиональный груминг?

В салонах цена зависит от породы и размера: от 1 500 до 6 000 рублей за комплекс (купание, сушка, стрижка).

Можно ли купать собаку зимой?

Да, если после процедуры она полностью высохнет. Лучше планировать купание утром, чтобы до вечера шерсть просохла.

Три интересных факта о собаках и воде