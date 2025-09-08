Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака не хочет гулять в слякоть
Собака не хочет гулять в слякоть
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:12

Слякоть портит обувь людям, а настроение — собакам: вот почему они отказываются от прогулок осенью

Холод и влага вызывают у собак дискомфорт и нежелание гулять

Осень и начало зимы приносят не только холод, но и слякоть, лужи и сырость. Многие собаки в такую погоду начинают упрямиться: не хотят выходить на улицу, тормозят у двери или стараются быстрее вернуться домой. Для хозяев это становится проблемой, ведь прогулки важны не только для физических потребностей, но и для психического здоровья питомца. Что же делать, если собака отказывается гулять в слякоть?

Почему собака не хочет выходить на улицу

  • Дискомфорт. Холодная вода, мокрый снег и грязь неприятны для лап, особенно у мелких и короткошёрстных пород.
  • Отсутствие привычки. Если щенка не приучили к разной погоде, во взрослом возрасте он может проявлять упрямство.
  • Негативный опыт. Скользкая дорога или сильный холод могли вызвать страх и нежелание повторять неприятное.

Как помочь питомцу полюбить прогулки в слякоть

1. Используйте одежду и обувь

Для собак мелких пород и животных с короткой шерстью необходим дождевик или тёплый комбинезон. Специальные ботинки защитят лапы от влаги, грязи и реагентов.

2. Сократите, но не отменяйте прогулку

Даже если на улице ненастье, полностью отказываться от выхода нельзя. Лучше выйти на 10-15 минут, но регулярно. Со временем питомец привыкнет, что прогулки — это обязательная часть дня.

3. Меняйте маршрут

Выбирайте более сухие тропинки, газоны или участки, где меньше луж. Часто собаки спокойнее идут знакомыми маршрутами, поэтому лучше не экспериментировать в плохую погоду.

4. Используйте мотивацию

Лакомства и игрушки помогают вызвать положительные ассоциации. Возьмите любимую вкусняшку или мяч и дайте собаке понять: прогулка — это не только мокрые лапы, но и радость.

5. Забота после прогулки

После возвращения тщательно вымойте и вытрите лапы, а при необходимости подсушите шерсть. Если собака понимает, что после улицы её ждёт тепло и комфорт, она будет меньше сопротивляться.

6. Постепенное привыкание

Если собака совсем не хочет идти, начните с коротких выходов возле дома и постепенно увеличивайте время. Так питомец освоится и перестанет бояться.

Отказ собаки от прогулок в слякоть — это не каприз, а реакция на дискомфорт. С помощью правильной экипировки, ласки и поощрений хозяин может сделать прогулку приятной даже в непогоду. Главное — не отменять выходы совсем, ведь свежий воздух и движение необходимы для здоровья питомца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Попугаи с крупным мозгом живут дольше благодаря развитию сегодня в 14:41

Попугаи и их мозг: неожиданный ключ к долголетию птиц

Почему некоторые попугаи живут до 80 лет? Исследование показывает связь между размером мозга, интеллектом и продолжительностью жизни этих умных птиц.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют игры с собакой для укрепления связи сегодня в 13:18

Как игры с питомцем дарят энергию, о которой мечтают все хозяева

Весна — время для активных игр с собакой! Узнайте 4 простых и увлекательных способа развлечь питомца, развить его инстинкты и укрепить вашу связь.

Читать полностью » Волнистые попугаи живут в неволе до 15 лет — данные Австралийского орнитологического общества сегодня в 13:07

Волнистые попугаи: быстрый путь от австралийских зерен к идеальному домашнему компаньону

Волнистые попугаи — от диких колоний Австралии до домашних любимцев. Узнайте, как эти яркие птицы стали нашими друзьями и где они живут в природе!

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют поддерживать температуру воды 24-26 градусов для болотной черепахи сегодня в 12:33

Медлительная охотница с острыми зубами: как черепаха может укусить хозяина

Узнайте, почему болотная черепаха идеальна для новичков-натуралистов: секреты содержания, кормления и ухода, которые помогут избежать распространённых ошибок и сделать жизнь питомца комфортной.

Читать полностью » Авокадо вызывает сердечную недостаточность у собак, сообщает ASPCA сегодня в 12:21

Секрет здоровых собак: пять продуктов, которые хозяева дарят бесплатно, но зря

Любимая человеческая еда может навредить собаке! Узнайте о 5 продуктах, которые кажутся безобидными, но таят опасность для вашего питомца. Не рискуйте здоровьем друга — читайте советы!

Читать полностью » Реакция кошек на оливки сравнима с кошачьей мятой — мнение специалистов сегодня в 11:08

Оливки вместо валерьянки: кошки нашли себе новое развлечение

Почему кошки проявляют интерес к оливкам и стоит ли позволять им пробовать эти плоды? Разбираем причины, риски и безопасные варианты угощений.

Читать полностью » Можно ли кошкам арбуз: ветеринары предупредили о риске сахара и косточек сегодня в 10:36

Арбуз в миске — сладкая ловушка для вашего питомца: стоит ли его есть

Некоторые кошки с интересом пробуют арбуз. Узнайте, может ли этот фрукт быть полезным для питомца и какие риски стоит учитывать.

Читать полностью » Ветеринары: громкие звуки и запугивание повышают риск хронического стресса у кошек сегодня в 9:25

Три вещи, которые разрушают доверие кошки к хозяину — и большинство делает их ежедневно

Узнайте, какие привычные действия хозяев могут вызвать у кошки стресс, обиду или злость, и как избежать разрушения доверия с питомцем.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Астрономы зафиксировали повторную вспышку сверхновой SN 2023zkd
Туризм

Туристка не смогла вылететь в ОАЭ по медицинским причинам и отсудила деньги у туроператора
Наука и технологии

Университет Бригама Янга разработал семейство складных космических конструкций из оригами
УрФО

Каменский тракт и Каменск-Уральский стали лидерами по сбору опят
Туризм

Что посмотреть рядом с Шанхаем: Уюань, Хуанлин и города "рая на земле"
Садоводство

Для плодородия почвы надо сеять осенью сидераты
Туризм

В Турции ограничили соцсети на фоне протестов в Стамбуле после решения суда по НРП
Спорт и фитнес

Польза йоги для здоровья доказана исследованиями учёных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet