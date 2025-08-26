Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Никогда не ведите собаку в дождь к лужам — последствия шокируют

Ветеринары объяснили, чем опасны лужи и гроза для собак на прогулке

Дождь не всегда повод отменять выгул питомца. Для собак прогулка — это не только заряд бодрости и возможность потратить лишнюю энергию, но и естественная потребность. Однако дождливая погода может превратиться в испытание, если не соблюдать простые правила безопасности.

Можно ли гулять с собакой в дождливый день?

Да, прогулка возможна, но лишь при условии, что дождь не слишком сильный и нет грома. Молнии, резкие раскаты и поток воды могут напугать животное или создать опасность для жизни. Прежде чем выйти, хозяину стоит убедиться, что собака не боится дождя, а непогода не перешла в бурю.

Шесть советов для безопасного выгула под дождём

Выбирайте закрытые пространства

Лучше отказаться от парка или пустыря. Подойдут крытые площадки, тихие улочки с укрытиями или даже поход в торговый центр. Но не забывайте: если питомец привык справлять нужду на улице, сделайте это до входа.

Держитесь подальше от луж

Они могут быть опасны — особенно рядом со столбами и проводами. Риск поражения током во время дождя реален, и в таких случаях требуется немедленная помощь ветеринара.

Используйте дождевик

Лёгкий и водонепроницаемый плащ защитит шерсть и кожу собаки. Главное — подобрать размер правильно: одежда для крупного питомца не подойдёт миниатюрному и наоборот.

Дополните прогулку аксессуарами

Если собака привыкла к обуви, ботиночки защитят лапы. Для особой защиты можно приобрести прозрачный зонт, который крепится к ошейнику и не мешает хозяину наблюдать за животным.

Сухость после прогулки — обязательна

Влага на шерсти — идеальная среда для грибковых инфекций. После дождя питомца нужно насухо вытереть, не забыв о подушечках лап. Иногда лучше воспользоваться феном.

Шторм — сигнал остаться дома

Прогулка под небольшим дождём допустима, но сильный ливень с молниями или риск наводнения — прямое противопоказание. В таких условиях безопасность хозяина и собаки окажется под угрозой.

Прогулка под дождём не обязана превращаться в стресс ни для питомца, ни для хозяина. Немного подготовки, правильная экипировка и осторожность помогут превратить дождливый день в вполне комфортное приключение.

