Несколько правил выгула, которые сэкономят время и нервы каждому владельцу
Вы когда-нибудь задумывались, почему на площадках для выгула собак существуют свои неписаные правила? Ведь это место не только для игр и тренировок, но и для общения питомцев и их владельцев.
Почему правила важны?
Площадка для выгула — это пространство, где собаки могут свободно бегать, играть и знакомиться друг с другом. Но чтобы всем было комфортно и безопасно, необходимо соблюдать ряд простых правил. Они касаются как самих животных, так и их хозяев.
Основные правила поведения на площадке
-
Убирайте за своим питомцем. Это главное правило, которое не стоит игнорировать. Всегда берите с собой несколько пакетов — они могут пригодиться вам или другим собачникам.
-
Обязательные прививки. Чтобы избежать распространения заболеваний, все собаки должны быть привиты согласно возрасту.
-
Поводок — в руках. На огороженных площадках поводок можно снять, но держите его под рукой, чтобы быстро отозвать собаку при необходимости. В дворах же питомца лучше не отпускать.
-
Разделение по размерам. Часто площадки делятся на зоны для крупных и мелких собак, чтобы избежать конфликтов.
-
Во время течки — отдых. Собакам в этот период лучше не гулять на площадке, чтобы избежать агрессии и драк.
-
Без еды. Не берите с собой лакомства и продукты — запахи могут вызвать нежелательное поведение у других собак.
-
Дети и площадка. Малышей лучше не брать с собой — крупные собаки могут случайно причинить вред, а не все питомцы ладят с детьми.
-
Игра — только вдвоём. Если вы бросаете игрушку своему питомцу, следите, чтобы другие собаки не вмешивались, иначе возможны конфликты.
-
Ошейник должен быть всегда. Снимайте его только в исключительных случаях. Адресник с номером телефона поможет быстро найти питомца, если он убежит.
-
Знакомство с другими собаками. Начинайте общение через хозяина, держите собак на поводках, чтобы избежать неприятностей.
-
"Можно погладить?" Этот простой вопрос поможет избежать недоразумений. Не обижайтесь, если хозяин не разрешит — он лучше знает своего питомца.
-
Возрастное ограничение. Щенкам младше 4 месяцев лучше не гулять на площадках — они ещё слабые и не полностью привиты.
-
Будьте внимательны. Не отвлекайтесь на телефон, следите за поведением своего питомца.
-
Правила перевозки. Если вы добираетесь до площадки на транспорте, соблюдайте правила перевозки животных.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сделаете прогулку на площадке приятной и безопасной для всех — и для собак, и для их владельцев. В итоге вы не только укрепите связь с вашим питомцем, но и найдете новых друзей среди других собачников.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru