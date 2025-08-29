Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:09

5 простых правил, которые сделают прогулки с собакой настоящим удовольствием

Ветеринары рекомендуют гулять с собаками не менее 30 минут в день

Вы задумывались, насколько важен правильный выгуливаний вашей собаки? Прогулки — это не просто необходимость, а целый мир, который открывается вашему питомцу за пределами квартиры. Давайте разберёмся, как сделать эти моменты максимально комфортными и полезными для вашего четвероногого друга.

Зачем нужны прогулки?

Прогулка для собаки — это не только возможность справить нужду. Это важный процесс социализации и познания окружающего мира. Даже если ваша собака — комнатная, она всё равно нуждается в свежем воздухе и новых впечатлениях. Запахи, звуки и встречи с другими животными и людьми — всё это критически важно для её психоэмоционального состояния.

На улице собака получает:

  • физическую нагрузку — это помогает поддерживать её форму.
  • ментальную стимуляцию — обнюхивание новых объектов развивает интеллект.
  • навыки общения — взаимодействие с другими собаками и людьми.
  • разрядку от стресса — прогулки помогают справиться с тревогой.

Как долго гулять?

Кинологи и ветеринары советуют выгуливать собаку дважды в день по 30-60 минут. Но лучше всего, если вы сможете гулять 3-4 раза в день, меняя продолжительность прогулок. Активным породам, как щенкам, требуется больше времени на улице, чем более спокойным собакам.

5 принципов правильного выгула

Дайте нюхать. Обнюхивание помогает собакам собирать информацию и успокаиваться.

Меняйте темп. Разнообразьте прогулки: бегайте, играйте, делайте остановки. Это поддерживает интерес к выгулам.

Не натягивайте поводок. Поводок нужен для безопасности, а не для управления. Дайте собаке свободу в пределах допустимого.

Учитесь новому. Используйте прогулки для тренировки команд. Это отличный способ поощрить собаку за выполнение заданий.

Не перегружайте. Если ваша собака устала или перегрелась, дайте ей отдохнуть. Особенно это важно для щенков и пожилых собак.

Чего следует избегать на прогулке

  • Не дёргайте поводок — это вызывает дискомфорт.
  • Не ругайте за эмоции — лучше переключите внимание на что-то другое.
  • Не заставляйте гулять — плохое самочувствие или неблагоприятная погода — уважительная причина пропустить прогулку.
  • Не общайтесь со всеми собаками — не каждая собака готова к встрече.

Прогулка с собакой — это не только необходимость, но и возможность для вас обоих насладиться временем вместе. Делая это правильно, вы обеспечите своему питомцу здоровье и счастье.

