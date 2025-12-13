Собака вышла одна — хозяин сел на скамью подсудимых: в регионе вынесли первый приговор

Первый судебный приговор за самовыгул собаки в Мурманской области стал показательным случаем, обозначившим границы ответственности владельцев домашних животных. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области, комментируя решение суда, вынесенное в городе Оленегорске.

Обстоятельства происшествия

Инцидент произошёл в апреле текущего года. Житель Оленегорска выпустил добермана на улицу без поводка, нарушив действующие правила содержания домашних животных. Собака находилась без контроля хозяина и свободно передвигалась по общественной территории.

В результате животное сбило с ног 80-летнюю пенсионерку. Женщина упала и получила травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Эти последствия стали основанием для возбуждения уголовного дела, получившего широкий резонанс из-за отсутствия аналогичной судебной практики в регионе.

Судебное решение

Прокуратура поддержала обвинение, указав на прямую связь между нарушением правил выгула и причинённым вредом. В ходе разбирательства подсудимый частично признал вину, подтвердив факт самовольного выгула собаки без поводка. Суд учёл обстоятельства дела и характер последствий для пострадавшей.

По итогам рассмотрения мужчине назначили 300 часов обязательных работ. Этот приговор стал первым в Мурманской области, вынесенным именно за самовыгул собаки, повлёкший тяжкий вред здоровью человека.

Правовой и социальный контекст

В прокуратуре Мурманской области напомнили, что действующее законодательство напрямую возлагает на владельцев животных ответственность за соблюдение правил их содержания и выгула. Эти нормы направлены на защиту безопасности окружающих, особенно в общественных местах.

Случай в Оленегорске стал сигналом о том, что формальные нарушения могут иметь серьёзные правовые последствия. Судебное решение подчёркивает: самовыгул животных рассматривается не как бытовая неосторожность, а как действие, способное повлечь реальный ущерб и уголовную ответственность.