Собака не хочет гулять в слякоть
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:31

Даже дождь не повод скучать: вот как сделать мокрый день лучшим временем для прогулки

В дождливую погоду собакам достаточно 10–15 минут активной прогулки

Все собаки — большие и маленькие, молодые и пожилые — нуждаются в ежедневных прогулках, даже когда на улице идёт дождь. Пропускать их можно только при экстремальных погодных условиях, когда это опасно для здоровья питомца или хозяина. Но лёгкий дождь — не повод отменять любимую прогулку. Главное — подготовиться заранее и соблюдать несколько простых правил.

Как сделать дождливую прогулку комфортной

Дождь не должен превращать выход на улицу в испытание. С правильной экипировкой и подходом прогулка может остаться таким же радостным событием для вашей собаки, как и в солнечный день.

1. Выбирайте безопасные маршруты

Старайтесь гулять там, где меньше машин. Автомобили часто поднимают с дороги грязную воду, заливая прохожих и животных. Избегайте также участков с лужами, строительными зонами и скользкими поверхностями. Это защитит вашего питомца от грязи и стресса.

2. Не нужно длинных прогулок

В дождливые дни достаточно короткого выхода — важно, чтобы собака успела размяться, понюхать окружающую среду и сделать свои дела. Даже 10-15 минут активной прогулки лучше, чем полный отказ от выхода.

3. Позаботьтесь о видимости

В дождь, туман или сумерки видимость ухудшается. Наденьте на собаку светоотражающий ошейник или жилет, а на себя — яркий плащ или куртку. Это особенно важно, если гуляете у дороги. Светодиодная лента или фонарь на ошейнике сделают питомца заметным для водителей и велосипедистов.

4. Обязательно вытрите собаку после прогулки

Когда вернётесь домой, вытрите шерсть и лапы сухим полотенцем. Влага может вызвать раздражение кожи или простуду, особенно у короткошёрстных пород. Для лап можно использовать влажные салфетки или специальные очищающие растворы, рекомендованные ветеринаром. Это предотвратит попадание грязи и бактерий в дом.

5. Используйте прочный поводок

Дождь часто сопровождается громкими звуками и ветром, которые могут напугать собаку. Лучше использовать поводок фиксированной длины и надёжную шлейку, а не ошейник. Так вы сможете контролировать питомца, не причиняя ему дискомфорта.

Что делать, если собака не хочет гулять под дождём

Некоторые животные не переносят сырость. Если собака сопротивляется выходу на улицу, не заставляйте её. Попробуйте найти альтернативу:

  • используйте пелёнку дома или на балконе;

  • устройте короткую игру в помещении;

  • дайте собаке жевательные игрушки или мату;

  • спрячьте лакомства по дому, чтобы она могла искать их по запаху.

Так вы сохраните привычку к активности, даже если прогулка невозможна.

Индивидуальный подход к каждой собаке

Каждый питомец уникален. Собаки с хроническими болезнями, пожилые животные или питомцы с фобиями требуют особого внимания. Проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы подобрать оптимальный режим прогулок и ухода в ненастную погоду.

Дождливая прогулка может стать не проблемой, а новым опытом для вас и вашего питомца. Главное — терпение, забота и немного подготовки. Тогда даже под зонтами и каплями дождя ваша дружба с собакой станет ещё крепче.

