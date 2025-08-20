Что скрывается за нежеланием собаки возвращаться с прогулки

Вы гуляете с собакой, она уже сделала все свои дела, но домой идти категорически отказывается. Знакомая ситуация? Это не просто каприз — за таким поведением могут скрываться как физические, так и психологические причины. Давайте разберёмся, почему ваш питомец не спешит возвращаться с прогулки.

Скучно или мало активности

Собака может просто не нагулялась. Если ей не хватает физической нагрузки, она будет тянуть время на улице. Для здоровой взрослой собаки оптимальная прогулка длится около 40 минут. Щенкам нужны частые, но не слишком интенсивные прогулки. А если питомец стар или чувствует недомогание, учитывайте его индивидуальные возможности.

Возможно, возвращение домой связано у собаки с чем-то неприятным. Например, ей не нравится мыть лапы. Попробуйте превратить этот процесс в игру: используйте специальный коврик с лакомствами, чтобы заинтересовать питомца.

Собака убегает к подъезду?

Если пёс начинает ускоряться в сторону подъезда, попробуйте взять его на поводок и сами увеличьте темп. Собака, увлечённая бегом, может даже не заметить, что уже вернулась домой.

Собаке может быть просто скучно ходить одним и тем же путём. Попробуйте изменить маршрут и поощряйте питомца лакомствами за послушание.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если, несмотря на все усилия, собака продолжает упрямиться, не стоит ругаться или кричать. Лучше обратитесь за помощью к кинологу — специалист поможет найти индивидуальный подход к вашему питомцу.