Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака смотрит в окно
Собака смотрит в окно
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Собака без прививки от бешенства: риск, о котором молчат

Ветеринары: щенкам делают первые прививки с 45 дней по схеме V8 или V10

Когда в доме появляется щенок, забота о его здоровье становится приоритетом. Среди основных процедур особое место занимает вакцинация — именно она формирует защиту организма от смертельно опасных болезней. Причём не только щенки, но и взрослые питомцы нуждаются в ревакцинации по установленному графику. Пропуск прививки может стоить слишком дорого.

Что будет, если пропустить срок

Откладывать вакцинацию крайне нежелательно. Пока собака не привита, её иммунитет остаётся беззащитным. Конечно, жизнь иногда вносит коррективы — поездка, болезнь хозяина или другие обстоятельства. Допустимая задержка может составлять несколько дней, максимум неделю. Но если речь идёт о месяцах или, тем более, годах, риск заболеваний становится слишком высоким.

Особенно важно помнить: первые три прививки формируют базовую защиту. Если пропущен срок одной из них, цикл придётся начинать заново. В случае ежегодной ревакцинации допустима лишь минимальная задержка, но даже она нежелательна.

Если собака не привита совсем

Самый правильный шаг — как можно скорее обратиться к ветеринару. Специалист проверит здоровье животного и убедится, что оно не заразилось инфекцией. После этого можно начать полный курс вакцинации:

  • три дозы комплексной вакцины V8 или V10;
  • прививка от бешенства.

Без этих процедур питомец остаётся под угрозой заражения чумой плотоядных, парвовирусным энтеритом и другими тяжёлыми болезнями.

Как выглядит график вакцинации собак

Чтобы сформировать надёжный иммунитет, нужно соблюдать сроки:

  • Первая доза V8 или V10 — с 45-дневного возраста.
  • Вторая доза — через 21-30 дней после первой.
  • Третья доза — ещё через 21-30 дней. Затем ревакцинация проводится ежегодно.

Прививка от бешенства — в возрасте 90-120 дней, с последующими ежегодными повторениями.

Зачем это нужно

Преимущества вакцинации очевидны:

  • защита от смертельно опасных заболеваний;
  • контроль зоонозов, опасных и для человека;
  • экономия на лечении, которое всегда обходится дороже профилактики;
  • активная и долгая жизнь питомца.

Болезнь, от которой собаку можно было защитить простой прививкой, приносит страдания и животному, и хозяину. Поэтому вопрос "прививать или нет" даже не должен стоять. Ответ всегда один — прививать вовремя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Октябрь снижает активность кошек и повышает потребность в витаминах вчера в 17:13

Чем меньше солнца, тем больше кошке нужно витаминов: вот чем поддержать питомца осенью

В октябре кошки нуждаются в особом уходе. Узнайте, какие 6 витаминов помогут поддержать их шерсть, иммунитет и здоровье в холодный сезон.

Читать полностью » Фотография котиков: эксперты раскрыли эффективные методы создания качественных кадров вчера в 16:14

Фотосессия с котиками: что, если простые советы раскроют скрытый хаос в ваших кадрах

Хотите сделать идеальные снимки своего кота? Узнайте 10 простых лайфхаков, которые помогут поймать лучшие кадры и сохранить настроение питомца.

Читать полностью » Экзотические домашние животные набирают популярность в мегаполисах — данные ветеринаров вчера в 16:08

Скунс, который не воняет, и другие невероятные питомцы из разных стран

В разных странах мира люди заводят самых необычных домашних питомцев — от ласкового скунса в США до солнечных сурикатов в Южной Африке. Узнайте, кто стал любимцем в Китае, Австралии и других уголках планеты!

Читать полностью » Аквариумные рыбки развивают внимание у детей по данным педагогов вчера в 15:10

Домашний океан: почему аквариум — это не только красота, но и секрет долголетия

Аквариум с рыбками — не просто декор, а источник здоровья и спокойствия. Узнайте 5 причин, почему они идеальны для дома, от стресса до воспитания детей.

Читать полностью » Сколько игрушек нужно держать на виду для кошек, согласно рекомендациям зоологов вчера в 15:05

Сколько игрушек нужно кошке: экономный приём, который сэкономит ваш бюджет

Узнайте, сколько игрушек нужно вашей кошке и как сохранить её интерес к играм. Советы по выбору, организации и простым развлечениям для пушистого друга.

Читать полностью » Собаки, кошки и попугаи воспринимают телевизор по-разному — исследование зоопсихологов вчера в 14:46

Питомцы перед телевизором: охотники, артисты и цветовые слепцы в одном флаконе

Что видят ваши питомцы по ТВ? Собаке — мутная картинка, кошке — охота, попугаю — плоский мир. Узнайте, почему они заворожены экраном и как это отличается от нашего восприятия.

Читать полностью » Кролик лижет руку: значение сигнала дружбы у кроликов вчера в 14:39

От любви до агрессии — эмоциональный мир вашего кролика раскрыт

Поведение декоративного кролика — это язык, который помогает понять его настроение и потребности. Узнайте, что именно ваш питомец пытается вам сказать своими жестами и звуками.

Читать полностью » Еноты-полоскуны стирают носки из-за природного инстинкта, утверждают зоологи вчера в 13:15

Любовь и ревность под одной шкурой: что нужно знать о чувствах енота-полоскуна

Узнайте, что нужно еноту-полоскуну для счастья и здоровья, как правильно ухаживать за этим умным и забавным питомцем, и почему он обожает воду, но не любит частые купания.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт объяснил, почему дизельные машины дороже в обслуживании, но долговечнее бензиновых
Наука и технологии

В журнале Nucleic Acids Research опубликован метод SMART AMR для картирования эпитранскриптома
Садоводство

Урожай без химии: простые рецепты от вредителей, которые спасут ваш огород
Дом

Хлорофитум, лаванда и розмарин — растения для учебы и концентрации
Еда

Жареная свинина сочетается с овощами на пару
Спорт и фитнес

Прямая мышца живота: строение, функции и лучшие упражнения
Авто и мото

Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км
Еда

Учёные отмечают: нут и овсянка снижают риск рака толстой кишки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet