Собака без прививки от бешенства: риск, о котором молчат

Когда в доме появляется щенок, забота о его здоровье становится приоритетом. Среди основных процедур особое место занимает вакцинация — именно она формирует защиту организма от смертельно опасных болезней. Причём не только щенки, но и взрослые питомцы нуждаются в ревакцинации по установленному графику. Пропуск прививки может стоить слишком дорого.

Что будет, если пропустить срок

Откладывать вакцинацию крайне нежелательно. Пока собака не привита, её иммунитет остаётся беззащитным. Конечно, жизнь иногда вносит коррективы — поездка, болезнь хозяина или другие обстоятельства. Допустимая задержка может составлять несколько дней, максимум неделю. Но если речь идёт о месяцах или, тем более, годах, риск заболеваний становится слишком высоким.

Особенно важно помнить: первые три прививки формируют базовую защиту. Если пропущен срок одной из них, цикл придётся начинать заново. В случае ежегодной ревакцинации допустима лишь минимальная задержка, но даже она нежелательна.

Если собака не привита совсем

Самый правильный шаг — как можно скорее обратиться к ветеринару. Специалист проверит здоровье животного и убедится, что оно не заразилось инфекцией. После этого можно начать полный курс вакцинации:

три дозы комплексной вакцины V8 или V10;

прививка от бешенства.

Без этих процедур питомец остаётся под угрозой заражения чумой плотоядных, парвовирусным энтеритом и другими тяжёлыми болезнями.

Как выглядит график вакцинации собак

Чтобы сформировать надёжный иммунитет, нужно соблюдать сроки:

Первая доза V8 или V10 — с 45-дневного возраста.

Вторая доза — через 21-30 дней после первой.

Третья доза — ещё через 21-30 дней. Затем ревакцинация проводится ежегодно.

Прививка от бешенства — в возрасте 90-120 дней, с последующими ежегодными повторениями.

Зачем это нужно

Преимущества вакцинации очевидны:

защита от смертельно опасных заболеваний;

контроль зоонозов, опасных и для человека;

экономия на лечении, которое всегда обходится дороже профилактики;

активная и долгая жизнь питомца.

Болезнь, от которой собаку можно было защитить простой прививкой, приносит страдания и животному, и хозяину. Поэтому вопрос "прививать или нет" даже не должен стоять. Ответ всегда один — прививать вовремя.