Простая баночка с мочой способна спасти питомцу жизнь — жаль, что многие не знают
Иногда именно детали могут рассказать о состоянии питомца больше, чем кажется на первый взгляд. Анализ мочи у собак — один из тех методов, который помогает ветеринарам "услышать" то, что скрыто внутри организма. Простая на первый взгляд процедура способна выявить серьёзные болезни и даже предотвратить осложнения.
Зачем нужен анализ мочи?
Ветеринар назначает исследование мочи не только при подозрениях на болезни почек или мочевыводящих путей. Оно показано при:
- частом или болезненном мочеиспускании;
- изменении цвета или запаха мочи;
- подозрении на мочекаменную болезнь;
- предоперационных обследованиях;
- эндокринных нарушениях, например диабете.
Таким образом, обычный анализ превращается в мощный инструмент ранней диагностики.
Что можно узнать из анализа
Процедура недорогая и проводится в любой ветеринарной клинике. Врач оценивает:
- внешние характеристики — цвет, запах, плотность;
- химический состав — наличие белка, глюкозы, крови, pH;
- микроскопию — бактерии, слизь, кристаллы, которые со временем могут стать камнями.
Такая многоуровневая проверка позволяет заметить даже скрытые патологии.
Как проводится анализ
Существует два способа:
- Цистоцентез — прокол мочевого пузыря и забор мочи с помощью ультразвука. Этот метод выполняет только ветеринар. Он считается наиболее точным, так как сводит к минимуму риск попадания бактерий.
- Самостоятельный сбор — хозяин собирает мочу дома во время мочеиспускания питомца, используя универсальный контейнер. Первую порцию рекомендуется слить, чтобы исключить посторонние примеси.
Важно помнить: моча, собранная с пола, непригодна для анализа. Оптимальный объём — не менее 5 мл, и собирать его нужно сразу после мочеиспускания.
Секреты сбора мочи у сук
Если речь идёт о суке, хозяину понадобится немного терпения. Пошаговый алгоритм выглядит так:
- Подготовьте контейнер и наблюдайте за питомицей.
- Заметьте момент, когда она готовится присесть.
- В этот момент аккуратно подставьте ёмкость и соберите образец.
У кобелей процедура проще: достаточно подставить контейнер под струю. Но и в том, и в другом случае полезно надеть перчатки и сохранять спокойствие — тогда собака меньше нервничает и сбор проходит без проблем.
