Простая баночка с мочой способна спасти питомцу жизнь — жаль, что многие не знают

Иногда именно детали могут рассказать о состоянии питомца больше, чем кажется на первый взгляд. Анализ мочи у собак — один из тех методов, который помогает ветеринарам "услышать" то, что скрыто внутри организма. Простая на первый взгляд процедура способна выявить серьёзные болезни и даже предотвратить осложнения.

Зачем нужен анализ мочи?

Ветеринар назначает исследование мочи не только при подозрениях на болезни почек или мочевыводящих путей. Оно показано при:

частом или болезненном мочеиспускании;

изменении цвета или запаха мочи;

подозрении на мочекаменную болезнь;

предоперационных обследованиях;

эндокринных нарушениях, например диабете.

Таким образом, обычный анализ превращается в мощный инструмент ранней диагностики.

Что можно узнать из анализа

Процедура недорогая и проводится в любой ветеринарной клинике. Врач оценивает:

внешние характеристики — цвет, запах, плотность;

химический состав — наличие белка, глюкозы, крови, pH;

микроскопию — бактерии, слизь, кристаллы, которые со временем могут стать камнями.

Такая многоуровневая проверка позволяет заметить даже скрытые патологии.

Как проводится анализ

Существует два способа:

Цистоцентез — прокол мочевого пузыря и забор мочи с помощью ультразвука. Этот метод выполняет только ветеринар. Он считается наиболее точным, так как сводит к минимуму риск попадания бактерий.

— прокол мочевого пузыря и забор мочи с помощью ультразвука. Этот метод выполняет только ветеринар. Он считается наиболее точным, так как сводит к минимуму риск попадания бактерий. Самостоятельный сбор — хозяин собирает мочу дома во время мочеиспускания питомца, используя универсальный контейнер. Первую порцию рекомендуется слить, чтобы исключить посторонние примеси.

Важно помнить: моча, собранная с пола, непригодна для анализа. Оптимальный объём — не менее 5 мл, и собирать его нужно сразу после мочеиспускания.

Секреты сбора мочи у сук

Если речь идёт о суке, хозяину понадобится немного терпения. Пошаговый алгоритм выглядит так:

Подготовьте контейнер и наблюдайте за питомицей.

Заметьте момент, когда она готовится присесть.

В этот момент аккуратно подставьте ёмкость и соберите образец.

У кобелей процедура проще: достаточно подставить контейнер под струю. Но и в том, и в другом случае полезно надеть перчатки и сохранять спокойствие — тогда собака меньше нервничает и сбор проходит без проблем.