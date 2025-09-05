Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака отворачивается от миски с едой
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Простая баночка с мочой способна спасти питомцу жизнь — жаль, что многие не знают

Ветеринары: исследование мочи у собак выявляет инфекции и мочекаменную болезнь

Иногда именно детали могут рассказать о состоянии питомца больше, чем кажется на первый взгляд. Анализ мочи у собак — один из тех методов, который помогает ветеринарам "услышать" то, что скрыто внутри организма. Простая на первый взгляд процедура способна выявить серьёзные болезни и даже предотвратить осложнения.

Зачем нужен анализ мочи?

Ветеринар назначает исследование мочи не только при подозрениях на болезни почек или мочевыводящих путей. Оно показано при:

  • частом или болезненном мочеиспускании;
  • изменении цвета или запаха мочи;
  • подозрении на мочекаменную болезнь;
  • предоперационных обследованиях;
  • эндокринных нарушениях, например диабете.

Таким образом, обычный анализ превращается в мощный инструмент ранней диагностики.

Что можно узнать из анализа

Процедура недорогая и проводится в любой ветеринарной клинике. Врач оценивает:

  • внешние характеристики — цвет, запах, плотность;
  • химический состав — наличие белка, глюкозы, крови, pH;
  • микроскопию — бактерии, слизь, кристаллы, которые со временем могут стать камнями.

Такая многоуровневая проверка позволяет заметить даже скрытые патологии.

Как проводится анализ

Существует два способа:

  • Цистоцентез — прокол мочевого пузыря и забор мочи с помощью ультразвука. Этот метод выполняет только ветеринар. Он считается наиболее точным, так как сводит к минимуму риск попадания бактерий.
  • Самостоятельный сбор — хозяин собирает мочу дома во время мочеиспускания питомца, используя универсальный контейнер. Первую порцию рекомендуется слить, чтобы исключить посторонние примеси.

Важно помнить: моча, собранная с пола, непригодна для анализа. Оптимальный объём — не менее 5 мл, и собирать его нужно сразу после мочеиспускания.

Секреты сбора мочи у сук

Если речь идёт о суке, хозяину понадобится немного терпения. Пошаговый алгоритм выглядит так:

  • Подготовьте контейнер и наблюдайте за питомицей.
  • Заметьте момент, когда она готовится присесть.
  • В этот момент аккуратно подставьте ёмкость и соберите образец.

У кобелей процедура проще: достаточно подставить контейнер под струю. Но и в том, и в другом случае полезно надеть перчатки и сохранять спокойствие — тогда собака меньше нервничает и сбор проходит без проблем.

