Красная моча у питомца: причина пугает даже опытных владельцев
Оказаться дома и обнаружить "сюрприз" от питомца в гостиной — малоприятное событие. Но ещё важнее не только убрать за собакой, но и обратить внимание на саму мочу: её цвет и запах могут многое сказать о здоровье животного. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы заметить тревожные признаки.
Как работает мочевыделительная система собаки
У собак моча образуется в почках, которые фильтруют кровь и выводят продукты распада — белки, креатинин, азот, фосфор и другие вещества. Затем по мочеточникам жидкость попадает в мочевой пузырь, где хранится до выхода через уретру.
Здоровая моча должна быть светло-жёлтой, без примесей и резкого запаха. Любые изменения в её цвете или консистенции — это сигнал обратить внимание на состояние питомца.
На что обращать внимание
Владельцы часто убирают за животными, не задумываясь о том, что моча — источник важной информации.
Основные моменты:
- Очень жёлтая моча: чаще всего говорит о нехватке жидкости, но может указывать и на обезвоживание или инфекцию.
- Оранжевая: возможные проблемы с печенью, желчным пузырём или серьёзное обезвоживание.
- Розовая или красная: сигнал о наличии крови, что может означать воспаление, камни или даже опухоль.
- Коричневая: повод срочно обратиться к ветеринару, так как речь может идти о тяжёлых заболеваниях печени или почек.
- Моча с кровью: возможные циститы, отравления, нарушения свёртываемости, инфекции или травмы.
- Муравьи в моче: чаще всего признак диабета — сладкий запах и наличие глюкозы притягивают насекомых.
Как приучить собаку к туалету
В отличие от кошек, которые инстинктивно идут в лоток, собак нужно приучать. Основные шаги:
- Выберите место — оно должно быть тихим и удалённым от мисок и лежанки.
- Определите материал: лотки или специальные наполнители лучше газет.
- Установите режим — наблюдайте за питомцем и направляйте его в туалет в нужный момент.
- Используйте команду, например "туалет", и поощряйте собаку за успех.
- Избегайте наказаний — лучше мягко напомнить о правильном месте.
Щенков обучить проще, но и взрослую собаку можно приучить при терпении и последовательности.
Почему собака писает в неположенных местах
Причины могут быть разные:
- попытка пометить территорию;
- тревога разлуки или стресс;
- проблемы со здоровьем;
- потребность во внимании;
- ошибки или пробелы в дрессировке.
Щенки и некоторые взрослые собаки могут мочиться от переизбытка эмоций, а у пожилых животных часто встречается недержание.
Как убрать запах мочи из дома
Запах собачьей мочи — настоящая проблема. Решить её можно двумя способами:
- Готовые средства из зоомагазинов. Важно выбирать безопасные составы без хлора и отбеливателя, иначе питомец снова выберет это место.
- Домашний рецепт: смешайте 1 л воды, 1/2 стакана белого уксуса, 1 ст. л. соды, 1/4 стакана спирта и 1 ст. л. кондиционера для белья. Перелейте в пульверизатор и обработайте место.
Такой раствор помогает избавиться от запаха и предотвращает повторение "несанкционированных" походов.
