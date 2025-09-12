Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака лает дома
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Красная моча у питомца: причина пугает даже опытных владельцев

Ветеринары объяснили, что означает изменение цвета мочи у собаки

Оказаться дома и обнаружить "сюрприз" от питомца в гостиной — малоприятное событие. Но ещё важнее не только убрать за собакой, но и обратить внимание на саму мочу: её цвет и запах могут многое сказать о здоровье животного. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы заметить тревожные признаки.

Как работает мочевыделительная система собаки

У собак моча образуется в почках, которые фильтруют кровь и выводят продукты распада — белки, креатинин, азот, фосфор и другие вещества. Затем по мочеточникам жидкость попадает в мочевой пузырь, где хранится до выхода через уретру.

Здоровая моча должна быть светло-жёлтой, без примесей и резкого запаха. Любые изменения в её цвете или консистенции — это сигнал обратить внимание на состояние питомца.

На что обращать внимание

Владельцы часто убирают за животными, не задумываясь о том, что моча — источник важной информации.

Основные моменты:

  • Очень жёлтая моча: чаще всего говорит о нехватке жидкости, но может указывать и на обезвоживание или инфекцию.
  • Оранжевая: возможные проблемы с печенью, желчным пузырём или серьёзное обезвоживание.
  • Розовая или красная: сигнал о наличии крови, что может означать воспаление, камни или даже опухоль.
  • Коричневая: повод срочно обратиться к ветеринару, так как речь может идти о тяжёлых заболеваниях печени или почек.
  • Моча с кровью: возможные циститы, отравления, нарушения свёртываемости, инфекции или травмы.
  • Муравьи в моче: чаще всего признак диабета — сладкий запах и наличие глюкозы притягивают насекомых.

Как приучить собаку к туалету

В отличие от кошек, которые инстинктивно идут в лоток, собак нужно приучать. Основные шаги:

  • Выберите место — оно должно быть тихим и удалённым от мисок и лежанки.
  • Определите материал: лотки или специальные наполнители лучше газет.
  • Установите режим — наблюдайте за питомцем и направляйте его в туалет в нужный момент.
  • Используйте команду, например "туалет", и поощряйте собаку за успех.
  • Избегайте наказаний — лучше мягко напомнить о правильном месте.

Щенков обучить проще, но и взрослую собаку можно приучить при терпении и последовательности.

Почему собака писает в неположенных местах

Причины могут быть разные:

  • попытка пометить территорию;
  • тревога разлуки или стресс;
  • проблемы со здоровьем;
  • потребность во внимании;
  • ошибки или пробелы в дрессировке.

Щенки и некоторые взрослые собаки могут мочиться от переизбытка эмоций, а у пожилых животных часто встречается недержание.

Как убрать запах мочи из дома

Запах собачьей мочи — настоящая проблема. Решить её можно двумя способами:

  • Готовые средства из зоомагазинов. Важно выбирать безопасные составы без хлора и отбеливателя, иначе питомец снова выберет это место.
  • Домашний рецепт: смешайте 1 л воды, 1/2 стакана белого уксуса, 1 ст. л. соды, 1/4 стакана спирта и 1 ст. л. кондиционера для белья. Перелейте в пульверизатор и обработайте место.

Такой раствор помогает избавиться от запаха и предотвращает повторение "несанкционированных" походов.

