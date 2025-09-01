Телевизор стал тестом на личность: собаки выдали неожиданные реакции
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Даже идеально ухоженная домашняя собака может подхватить глистов — через обувь или кожу. Узнайте, как распознать симптомы и почему важно вовремя обратиться к ветеринару, не рискуя здоровьем питомца.Читать полностью » сегодня в 13:15
Неожиданный визит чужого попугая в ваш дом — как помочь пернатому потеряшке вернуться домой и что делать, если хозяин не находится? Советы и полезные рекомендации.Читать полностью » сегодня в 12:10
Как понять, что кошка действительно привязалась к хозяину? Узнайте главные признаки привязанности, которые помогут понять чувства вашего питомца.Читать полностью » сегодня в 12:04
Почему стрижка влияет на здоровье кошек и собак? Эксперты из "Здоровье животных" раскрывают секреты подготовки и выбора стрижки, чтобы избежать проблем с шерстью и кожей.Читать полностью » сегодня в 11:44
Как течка влияет на поведение собаки и какие меры предосторожности нужно соблюдать на прогулках? Советы экспертов помогут избежать проблем.Читать полностью » сегодня в 10:40
Подростковый возраст у собак — самый трудный этап для хозяев. Почему питомцы меняются и как пережить этот период без стрессов?Читать полностью » сегодня в 9:33
Почему одни собаки живут 20 лет, а другие не доживают и до 10? Разбираемся, от чего зависит продолжительность их жизни и как её продлить.Читать полностью » сегодня в 8:26
Почему собака убегает из дома или с прогулки, и как правильно действовать хозяину, чтобы вернуть питомца и больше не допускать подобных ситуаций?Читать полностью »