Телевизор стал тестом на личность: собаки выдали неожиданные реакции

Телевизор глазами питомца

Некоторые владельцы уверены, что включённый телевизор помогает их собакам легче переносить разлуку. В индустрии даже появились специальные программы для четвероногих: со звуками природы, изображениями животных и плавными ритмами.

Однако научных данных об этом до недавнего времени было мало. Исследователи из Университета Оберна (Алабама, США) решили восполнить пробел и изучили, как собаки реагируют на телепередачи.

Как проходило исследование

Учёные разослали анкеты более чем 600 владельцам собак и получили 453 полные ответа. В выборку вошли как породистые животные, так и метисы в возрасте от двух месяцев до 16 лет.

Владельцев просили описать:

• как часто собака видит включённый телевизор;

• реагирует ли на животных и звуки;

• сколько времени удерживает внимание на экране.

Что удалось выяснить

Большинство собак проявляли больший интерес к сценам с другими животными, чем к "человеческим" сюжетам. Почти половина питомцев реагировала на лай или визг с экрана.

Собаки с живым, импульсивным темпераментом чаще следили за объектами на экране и даже искали их за телевизором. Напротив, тревожные питомцы острее реагировали на бытовые шумы — звонок или сигнал машины.

Возраст, пол и порода почти не влияли на реакции. Старые собаки могли проявлять такой же интерес к экрану, как и щенки.

Польза и риски телевизора

Телевизор может стать своеобразным инструментом обогащения среды: отвлекать питомца, снимать стресс, помогать социализации. Особенно это важно для собак в приютах, где ограничен контакт с людьми.

В то же время не стоит переоценивать роль экрана: для некоторых животных звуки и изображения могут стать дополнительным раздражителем и вызывать тревогу.

"Основная цель данного исследования заключалась в том, чтобы лучше понять, как реагируют собаки на разные виды видеоконтента и как можно эффективнее использовать телевизор как средство обогащения их окружения", — сказал исследователь Монтгомери.

Телевизор для собаки — это не просто фоновый шум. Его влияние зависит от характера животного. Для активных и любопытных питомцев это может быть игра и тренировка внимания, а для тревожных — источник лишнего стресса.