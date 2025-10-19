Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака отказывается от корма
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:13

Собака ест лакомства, но отворачивается от миски? Проблема не в еде — срочно надо разобраться в этом

Собака отказывается от корма из-за избытка лакомств

Каждый владелец хотя бы раз сталкивался с ситуацией: собака с радостью бросается на угощение, но стоит поставить миску с обычным кормом — и всё, равнодушный взгляд, нос в сторону. Почему это происходит и как вернуть питомцу аппетит к нормальной еде — разбираемся вместе.

Почему собака выбирает лакомства, а не еду

Главная причина — мы сами. Лакомства часто становятся для питомца не наградой, а постоянным перекусом. По правилам, угощения должны составлять не более 10% дневного рациона, но большинство владельцев нарушают этот лимит, часто даже не замечая этого.

Мы даём вкусняшки:

  • чтобы поощрить за выполнение команды;

  • чтобы скрасить разлуку;

  • чтобы выразить любовь;

  • потому что питомец "просит жалобно";

  • чтобы просто сделать ему приятно.

Проблема в том, что собака быстро учится манипулировать человеком: если капризничать у миски, всё равно принесут что-то вкуснее.

Возможные причины потери аппетита

Если раньше питомец ел хорошо, а теперь отказывается от корма, не спешите винить лакомства — иногда дело в здоровье.

1. Заболевания

Боль, инфекции, воспаление дёсен, расстройства пищеварения — всё это может снижать аппетит.
Что делать: при первых изменениях в поведении — визит к ветеринару. Врач осмотрит зубы, желудок и, при необходимости, назначит анализы.

2. Резкая смена рациона

Если вы поменяли корм на другой, особенно резко, собака может просто не привыкнуть к новому вкусу и запаху.
Совет: вводите новую еду постепенно — сначала смешивайте её со старой, каждый день увеличивая долю новой.

3. Стресс и адаптация

Недавно взяли питомца из приюта или переехали? У него может быть тревога, из-за которой снижается аппетит.
Совет: создайте спокойную обстановку, кормите в одном и том же месте и по расписанию.

4. Пресыщение угощениями

Собаки, как и люди, могут просто "наесться" вкусного и отказываться от обычного. Особенно, если treats калорийные или сладкие.
Решение: сократите количество лакомств и уберите их на время, пока не восстановится аппетит.

Как исправить ситуацию

1. Сократите количество лакомств

Прекратите давать угощения без повода. Используйте их только как поощрение за обучение или хорошее поведение. Если собака вас "вымаливает" кусочек, не поддавайтесь — терпение здесь ключевое.

2. Установите режим

Кормите собаку по расписанию: два раза в день, убирая миску через 15-20 минут. Если не съела — ничего страшного, пусть подождёт следующего приёма пищи. Это помогает вернуть естественное чувство голода.

3. Сделайте корм более привлекательным

Добавьте немного тёплой воды или несолёного бульона, чтобы усилить запах. Можно положить ложку варёного риса, немного курицы или тыквы — главное, чтобы добавка была полезной и безопасной.

4. Проверяйте корм

Иногда проблема — в самом продукте. Проверьте срок годности, запах, упаковку. Даже дорогой корм может испортиться, особенно если хранится неправильно.

5. Кормите отдельно

Если у вас несколько животных, убедитесь, что никто не мешает вашей собаке спокойно есть. Бывает, что питомец просто боится подходить к миске, когда рядом другая, более доминирующая собака.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: постоянно менять корм, если собака не ест.
    Последствие: питомец начнёт "ждать" вкуснее и совсем перестанет есть обычное.
    Альтернатива: выберите один качественный корм и придерживайтесь его.

  • Ошибка: кормить со стола.
    Последствие: собака начинает игнорировать свой корм.
    Альтернатива: кормите только из миски и в определённое время.

  • Ошибка: давать лакомства после отказа от еды.
    Последствие: закрепляется неправильное поведение.
    Альтернатива: игнорируйте капризы, пока не поест нормальный корм.

Мифы и правда

Миф: "Если собака не ест, она голодает — нужно дать что-нибудь вкусное."
Правда: пропуск одного приёма пищи не страшен. Гораздо опаснее постоянные перекусы сладостями.

Миф: "Лакомства — это просто еда, можно давать сколько угодно."
Правда: лакомства — это дополнение, а не основа рациона. Они калорийны и нарушают баланс питания.

Миф: "Питомец сам знает, что ему полезно."
Правда: собака руководствуется запахом и вкусом, а не пользой. Поэтому контроль — на вас.

Если ваша собака выбирает лакомства вместо обычной еды — не спешите ругать её, а пересмотрите собственные привычки. Сократите количество лакомства, установите режим, верните интерес к корму и исключите проблемы со здоровьем. Через несколько дней настойчивости ваш питомец снова будет с аппетитом опустошать миску.

