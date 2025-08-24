Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака у мусорного ведра
Собака у мусорного ведра
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:17

Запахи, которые манят: почему мусор так притягателен для собак

Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно

Каждый владелец знаком с этим чувством: вы ищете лучший корм, а собака вдруг увлечённо роется в мусоре. На первый взгляд это кажется глупой и вредной привычкой, но на деле всё объясняется природными инстинктами. Запахи в ведре манят животное, напоминая о разнообразной пище, которую оно могло бы добывать в дикой природе. Для нас это отходы, а для собаки — настоящий "пир" из знакомых и вкусных запахов.

Инстинкты охотника и любопытство

Даже будучи домашними питомцами, собаки сохранили охотничьи навыки. Они по своей природе падальщики, и поиск еды — часть их ДНК. В мусорном ведре собака находит остатки мяса, рыбы или костей, которые кажутся ей привлекательными. Более того, собаки ориентируются на сильные запахи, а именно такими отличаются выброшенные продукты. Поэтому тяга к "сокровищам" в пакете — естественное поведение, с которым сталкиваются почти все владельцы.

Чем это опасно

К сожалению, за привычкой к мусору скрываются серьёзные риски. В первую очередь опасны кости: они могут повредить желудочно-кишечный тракт или застрять в горле. Также в отходах нередко встречаются испорченные продукты или токсичные вещества, такие как шоколад, лук или сахар, которые крайне вредны для собак. Последствия — от лёгкого расстройства желудка до тяжёлого отравления. Если собака съела что-то подозрительное и у неё появилась рвота, диарея или вялость, следует немедленно обратиться к ветеринару.

Как предотвратить проблему

Главное правило — работать не запретами, а через позитивное обучение. Эффективной считается команда "Брось". Она учит собаку отпускать предмет или еду по вашему сигналу, а значит, спасает её от опасных находок. Для закрепления навыка используют лакомство или любимую игрушку в качестве награды. Постепенно команда отрабатывается сначала дома, а затем и на улице, где больше отвлекающих факторов.

Пошаговое обучение команде "Брось"

Немного покормите собаку перед занятием, чтобы она не была голодной.
Возьмите лакомство в одну руку, в другую — тоже небольшой кусочек.
Когда собака заинтересуется первой рукой, скажите "Нет" или "Брось".
Как только она отступит, похвалите и дайте вкусняшку из второй руки.
Повторяйте тренировку регулярно дома, а затем переносите её на улицу.
Со временем собака поймёт, что отказ от мусора приносит ей больше удовольствия и награды, чем случайная находка.

Интересные факты о собаках и их пищевом поведении

  • В древности собаки часто выполняли роль мусорщиков при поселениях людей, помогая избавляться от отходов.
  • Человеческий запах на выброшенной еде делает её для собаки ещё более привлекательной.
  • Некоторые породы (например, лабрадоры и бигли) имеют генетическую предрасположенность к повышенному аппетиту и чаще других лезут в мусор.

Любопытство и тяга к запахам делают мусорное ведро настоящим испытанием для вашего питомца. Но это вовсе не "плохое поведение", а отголосок природных инстинктов. Правильное обучение и команда "Брось" помогут не только защитить здоровье собаки, но и сделать прогулки спокойными и безопасными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары объяснили, почему у некоторых кошек усы закручиваются сегодня в 14:06

Кудрявость усов: признак здоровья или скрытая угроза для питомца

Узнайте, почему у некоторых кошек кудрявые усы: это признак здоровья или особенность породы? Важные факты и советы для владельцев пушистиков!

Читать полностью » Ветеринары объясняют: почему собаки облизывают своих хозяев сегодня в 13:49

Как интерпретировать собачьи поцелуи: советы для владельцев

Почему собака облизывает вас? Узнайте удивительные причины этого поведения, от проявления любви до сигналов о помощи и здоровья.

Читать полностью » Как правильно купать котят: советы ветеринаров по уходу за питомцами сегодня в 13:40

Секреты легкого купания котят: как избежать стресса и сохранить здоровье

Узнайте, когда и как правильно купать котёнка. Советы по уходу, частота водных процедур и меры безопасности для вашего пушистого друга.

Читать полностью » Как шатающиеся зубы у собак могут указывать на заболевания: мнение ветеринаров сегодня в 12:30

Шатающиеся зубы у взрослых собак: как пародонтит угрожает их здоровью

Следите за состоянием зубов вашего питомца, чтобы вовремя выявить возможные проблемы. Помните, что забота о здоровье зубов — это важная часть общего ухода за собакой.

Читать полностью » Как вакцинация котят помогает предотвратить распространение инфекций — мнение ветеринаров сегодня в 12:20

Опасность под лапами: как игривый котёнок может стать носителем смертельных инфекций

Узнайте, как правильно вакцинировать вашего котёнка и не пропустить важные прививки. Забота о здоровье питомца — залог его долголетия!

Читать полностью » Учёные: волки создают пары на всю жизнь и остаются моногамными сегодня в 11:31

Один шаг в одиночество: что рискует потерять волк, уходя искать пару

Откройте для себя удивительную и сложную семейную жизнь волков: от их моногамии до коллективного воспитания щенков.

Читать полностью » Самопогрызание у шиншилл связано со стрессом, скукой и условиями содержания сегодня в 10:19

Милый зверёк с привычкой грызть собственную шерсть: что скрывает это поведение шиншилл

Шиншиллы могут страдать от самопогрызания из-за стрессов и плохих условий. Узнайте, как предотвратить эту проблему и улучшить жизнь вашего питомца.

Читать полностью » Постоянный лай, порча вещей и вялость — сигналы стресса у собак при разлуке с хозяином сегодня в 9:13

Оставьте дома всего одну вещь — и питомец почувствует себя спокойнее

Узнайте, как понять, что ваша собака испытывает стресс от разлуки. Давайте разберемся в 5 тревожных признаках и способах помочь питомцу!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Кемма Каннингем назвала эффективную 5-минутную тренировку для рук
Наука и технологии

Учёные зафиксировали аномальные радиосигналы от неизвестного источника в космосе
Наука и технологии

Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония
Дом

Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью
Туризм

Осенние школьные каникулы: авиакомпании продлили рейсы в Анталью до середины ноября
Садоводство

Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения
Дом

Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru