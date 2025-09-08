Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
собака в отеле
собака в отеле
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:29

Три ситуации, когда ругать собаку бесполезно: запомните и не повторяйте

Эксперты: ругать собаку за страх или перевозбуждение бесполезно и вредно для доверия

Каждому хозяину знакома ситуация: вроде понимаешь, что ругать собаку бесполезно, но в какой-то момент срываешься и говоришь лишнее. Мы все живые люди и не всегда умеем держать эмоции под контролем. Однако важно помнить: даже если вы вспылили, есть способы сделать так, чтобы это не разрушило доверие между вами и питомцем.

Когда ругать точно нельзя

Есть ряд ситуаций, в которых наказание абсолютно бессмысленно:

  • видотипичное поведение (собака роется в траве, подбирает с земли, лает);
  • действия на фоне страха или перевозбуждения (писает дома, не слушается на улице);
  • поступки, которые уже произошли (ругать "постфактум").

Если событие случилось, изменить его животное не может. Поэтому обвинения в адрес собаки за уже совершённый проступок не только неэффективны, но и подрывают доверие.

Обучение вместо ругани

Прежде чем ожидать от собаки определённого поведения, нужно этому её научить. Причём объяснить так, чтобы животному было понятно и интересно. Если щенок описался на ковёр, ругать его бесполезно: невозможно научить "не писать". Зато можно показать, где это делать правильно — на пелёнке или на улице.

В другой ситуации, например, когда собака выпрашивает еду, есть шанс перенаправить внимание. Вместо криков эффективнее предложить ей альтернативу: сидеть рядом спокойно и ждать кусочек. Так питомец понимает, какое поведение хозяину нравится, и закрепляет его.

Как понять, что собака уже "услышала"

У каждой собаки своя чувствительность к воздействию. Для одних достаточно строгого взгляда, чтобы почувствовать себя виноватыми, для других и громкий голос — пустой звук. Ориентироваться стоит на язык тела.

Если питомец прижимает уши, отворачивается, зевает или пытается уйти, значит, он воспринял ваше недовольство. В этот момент ругань стоит прекращать. Любое продолжение приведёт к потере доверия и стрессу.

Легче — значит лучше

Если уж совсем невозможно промолчать, выбирайте максимально мягкий вариант. Иногда достаточно недовольного вздоха или фразы "ну и дела". Для собаки это безопасный сигнал, а для хозяина — способ выпустить пар.

Там, где наказание не работает, помогут другие меры:

  • убрать из доступа предметы, которые собака портит;
  • исключить ситуации, где питомец неизбежно ошибётся;
  • предлагать альтернативное поведение.

Последовательность — ключ к пониманию

Ругать можно только в момент нежелательного действия. Как только собака остановилась, она уже демонстрирует правильное поведение. Если продолжить кричать, у животного возникнет путаница: за что именно его наказывают.

Здесь важно помнить: наказание не учит новому, а лишь временно прерывает нежелательное. Настоящий результат приносит только последовательное обучение.

Мы сами определяем рамки

Каждый хозяин решает, что считать проблемным. Но важно учитывать возможности конкретной собаки. Если животное испытывает сильный страх, требовать от него "не лаять" — значит игнорировать его состояние.

Собака — не робот, её поступки зависят от темперамента, возраста и здоровья. Чем внимательнее мы относимся к этим особенностям, тем меньше поводов для недовольства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенние лакомства из тыквы и моркови укрепляют здоровье собак вчера в 21:12

Не только люди любят домашнюю выпечку: эти осенние лакомства для собак легко приготовить

Осенью можно порадовать питомца полезными вкусностями. Вот 3 простых рецепта домашних лакомств, которые собака полюбит с первого кусочка.

Читать полностью » Домашние кошки сохранили белые лапки благодаря выбору человека вчера в 20:11

Такие белые "носочки" есть у многих кошек: генетическая ошибка превратилась в самую милую черту

Белые "носочки" у кошек — не случайность, а результат тысяч лет жизни рядом с человеком. Узнайте, как генетика и история сделали их такими.

Читать полностью » Свежие материалы для гнезда помогают хомякам легче переносить осень вчера в 19:02

Маленький зверёк готовится к зиме: вот что должен знать каждый хозяин хомяка

Осенью хомяки начинают активнее утеплять свои гнёзда. Узнайте, зачем питомцам нужен дополнительный материал для подстилки и как его правильно подобрать.

Читать полностью » Дождливая погода увеличивает риск простуды и травм у собак на прогулке вчера в 18:06

Лужи — вредное развлечение для питомца: вот почему не стоит выгуливать собаку в осенний дождь

Дождь — не повод отменять прогулку с собакой. Узнайте, как правильно экипировать питомца и на что обратить внимание, чтобы прогулка была безопасной.

Читать полностью » Октябрь снижает активность кошек и повышает потребность в витаминах вчера в 17:13

Чем меньше солнца, тем больше кошке нужно витаминов: вот чем поддержать питомца осенью

В октябре кошки нуждаются в особом уходе. Узнайте, какие 6 витаминов помогут поддержать их шерсть, иммунитет и здоровье в холодный сезон.

Читать полностью » Фотография котиков: эксперты раскрыли эффективные методы создания качественных кадров вчера в 16:14

Фотосессия с котиками: что, если простые советы раскроют скрытый хаос в ваших кадрах

Хотите сделать идеальные снимки своего кота? Узнайте 10 простых лайфхаков, которые помогут поймать лучшие кадры и сохранить настроение питомца.

Читать полностью » Экзотические домашние животные набирают популярность в мегаполисах — данные ветеринаров вчера в 16:08

Скунс, который не воняет, и другие невероятные питомцы из разных стран

В разных странах мира люди заводят самых необычных домашних питомцев — от ласкового скунса в США до солнечных сурикатов в Южной Африке. Узнайте, кто стал любимцем в Китае, Австралии и других уголках планеты!

Читать полностью » Аквариумные рыбки развивают внимание у детей по данным педагогов вчера в 15:10

Домашний океан: почему аквариум — это не только красота, но и секрет долголетия

Аквариум с рыбками — не просто декор, а источник здоровья и спокойствия. Узнайте 5 причин, почему они идеальны для дома, от стресса до воспитания детей.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Урожай клубники под угрозой: как обнаружить и уничтожить личинок майского жука
Дом

Современная техника для дома, которая экономит силы и время
Туризм

Экотуризм в США и Европе развивается быстрее традиционных форм отдыха
Авто и мото

Эксперт Березин: кроссоверы Toyota, Mitsubishi и Hyundai сохраняют ценность на вторичном рынке
Спорт и фитнес

Австралийские учёные изучили влияние HIIT тренировок на аппетит у мужчин с лишним весом
Еда

Яблочный уксус может заменить лимонный сок в капустном салате
Садоводство

Сорта винограда Кардинал, Италия и Плевен чаще всего используют для шпалеры
Культура и шоу-бизнес

Джимон Хунсу присоединился к актёрскому составу ремейка фильма "Горец"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet