Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
конфликт кошки и собаки
конфликт кошки и собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Кошки перестали быть добычей: вот как собаку научить их игнорировать

Кинологи объяснили, как дрессировать собаку, чтобы она не охотилась на кошек

Собаки и кошки веками считаются природными "врагами". Но на практике всё не так однозначно: в интернете полно видео, где щенки и котята играют, спят и даже едят из одной миски. Однако нередко именно инстинкты берут верх — собака видит кошку и тут же стремится погнаться за ней. Как понять, что ваш питомец научился спокойно реагировать на кошек, и как этого добиться — рассказываем подробно.

Почему собака лает на кошек

Причины могут быть разными: от охотничьего инстинкта до любопытства. У одних собак кошка вызывает азарт и желание догнать, у других — страх или ревность к хозяину. Реакция зависит от возраста, опыта и уровня дрессировки. Поэтому основа спокойного поведения — воспитание и социализация.

"Собаки не рождаются агрессивными — их реакция на кошек формируется опытом и поведением хозяина", — пояснил кинолог Игорь Матвеев.

1. Освойте базовые команды

Команды — основа взаимопонимания. Без них невозможно контролировать собаку, особенно на прогулке. Самые важные:

  • "Ко мне" - возвращает внимание на хозяина.

  • "Фу" или "Нельзя" - помогает остановить нежелательное действие.

  • "Стоять" или "Стоп" - быстрое торможение в опасной ситуации.

  • "Сидеть" и "Рядом" - контроль и концентрация.

Обучение начинайте дома, где меньше отвлекающих факторов. Когда собака реагирует стабильно, переносите тренировки на улицу. Каждый раз, когда питомец правильно выполняет команду, давайте лакомство и хвалите. Так он поймёт, что послушание выгодно.

2. Контролируемая встреча с кошкой

Если у знакомых есть спокойная кошка, устройте безопасное знакомство. Собака должна быть на поводке, а кошке — предоставлена возможность уйти.

Постепенно увеличивайте время совместного нахождения в одной комнате, поощряйте питомца, если он остаётся спокоен. Важно, чтобы контакт происходил в нейтральной обстановке и без давления.

"Не заставляйте кошку подходить к собаке — знакомство должно происходить по их инициативе", — подчеркнула зоопсихолог Елена Осипова.

Если опыта общения нет, начинать можно с прогулок: просто проходите мимо кошек на расстоянии, не позволяя собаке тянуть поводок. Со временем она привыкнет, что кошки — часть привычной среды.

3. Тренировка внимания

Главное, чему нужно научить — переключать внимание. Когда собака видит кошку, позовите её по имени и предложите выполнить команду. Если она отвлеклась и посмотрела на вас — похвала и лакомство. Так формируется рефлекс: хозяин важнее раздражителя.

Используйте кликер - компактное устройство, издающее щелчок. Щелчок закрепляет момент правильного поведения и помогает закрепить навык быстрее.

4. Продолжайте обучение регулярно

Дрессировка не заканчивается после нескольких занятий. Даже если собака перестала реагировать на кошек, продолжайте тренировки. Повторяйте команды на прогулках, хвалите за спокойное поведение. Если питомец ведёт себя правильно, дайте лакомство или поиграйте вместе.

Такая система вознаграждения помогает закрепить привычку.

5. Когда стоит обратиться к кинологу

Если, несмотря на тренировки, собака продолжает лаять и бросаться на кошек — это не повод для отчаяния. Иногда животное просто нуждается в профессиональном подходе.

Кинолог проведёт анализ поведения, выявит причину агрессии (страх, охотничий инстинкт, ревность) и подберёт индивидуальную программу коррекции.

Сравнение методов коррекции поведения

Метод Преимущества Недостатки
Обучение командам Улучшает послушание Требует времени
Положительное подкрепление Безопасно и гуманно Нужна регулярность
Контакт с кошками Помогает привыкнуть Возможен стресс у животного
Работа с кинологом Профессиональный результат Платная услуга

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кричать на собаку, когда она лает.
    Последствие: усиливается возбуждение и страх.
    Альтернатива: спокойный голос, команда "нельзя" и смена внимания.

  • Ошибка: резко тянуть поводок.
    Последствие: собака ассоциирует боль с видом кошки и реагирует агрессивнее.
    Альтернатива: используйте команду и лакомство.

  • Ошибка: избегать всех кошек.
    Последствие: поведение не корректируется.
    Альтернатива: постепенное привыкание под контролем.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что собака не реагирует на кошек?
Она спокойно проходит мимо, не тянет поводок, не смотрит настороженно и не лает.

Можно ли приучить взрослую собаку не охотиться на кошек?
Да, но потребуется больше времени и терпения. Главное — регулярность и положительное подкрепление.

Какие породы чаще мирно относятся к кошкам?
Золотистые ретриверы, кавалер кинг чарльз спаниели, болонки и пудели обычно более терпимы, чем охотничьи или сторожевые породы.

Мифы и правда

  • Миф: собака и кошка никогда не подружатся.
    Правда: при правильном подходе могут жить вместе мирно.

  • Миф: только порода определяет поведение.
    Правда: важнее воспитание и опыт.

  • Миф: щенков не нужно учить командам.
    Правда: обучение должно начинаться с раннего возраста.

Интересные факты

  1. В Японии есть кафе, где собаки и кошки живут вместе и спокойно взаимодействуют с посетителями.

  2. У щенков, выросших рядом с котятами, меньше шансов проявить агрессию в будущем.

  3. В ряде стран (например, в Норвегии) существуют специальные курсы "Dog & Cat Friendly", обучающие владельцев совместному воспитанию питомцев.

Исторический контекст

В прошлом собаки и кошки часто жили бок о бок на фермах: первые охраняли двор, вторые ловили мышей. Постепенно их роли изменились, но инстинкты остались. Сегодня задача владельца — не подавить эти инстинкты, а научить собаку контролировать поведение. Современные методы дрессировки позволяют сделать это без насилия и стресса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сухой корм снижает риск образования зубного налёта у собак вдвое сегодня в 13:42
Запах из пасти собаки — это только начало: что скрывают ветеринары о зубных проблемах питомцев

Даже у самой весёлой собаки может испортиться настроение из-за зубной боли. Узнайте, как избежать проблем и приучить питомца к чистке зубов без стресса.

Читать полностью » 80% кошек учатся мирно жить с новым питомцем при правильном знакомстве сегодня в 13:25
Кот не принимает нового друга? Древний секрет поможет подружить питомцев за неделю

Кошки редко делят территорию по доброте душевной. Как помочь старожилу принять новичка и превратить кошачью войну в дружбу — пошаговое руководство для хозяев.

Читать полностью » Потеря веса у кошек при нормальном питании говорит от болезни сегодня в 12:31
Кошка ест как слон, но худеет как бабочка: 6 причин, почему ваш питомец теряет вес

Почему кошка ест, но худеет? Шесть главных причин — от глистов и стресса до гормональных нарушений. Как вовремя заметить опасный симптом и помочь питомцу.

Читать полностью » В тропических водах зафиксировано резкое снижение популяции рыб-клоунов из-за массового вылова сегодня в 12:07
Немо оказался обманщиком: реальные рыбы-клоуны шокируют своими способностями

Кто такие Немо, Дори и Жабр в реальной жизни? Узнаём, какие настоящие морские обитатели вдохновили создателей легендарного мультфильма "В поисках Немо".

Читать полностью » Исследования: подача лапы без команды связана с доверием и потребностью в общении сегодня в 11:09
Собака кладёт лапу — и будто заглядывает в душу: расшифровка тайного жеста

Когда собака кладёт лапу на ваше колено, она не просто ищет ласки. Этот жест может скрывать просьбу, сигнал о доверии или даже попытку вас успокоить.

Читать полностью » Гуси распознают хозяина по голосу и походке — подтверждают наблюдения птицеводов сегодня в 10:22
Те, кто думают, что гуси просто шумят, сильно ошибаются — вот что они пытаются сказать

Гуси не просто гогочут без причины — у каждого звука свой смысл. Узнайте, как они общаются, кого считают лидером и почему так важно понимать их язык.

Читать полностью » Зимой кур кормят дважды в день: мешанка утром, зерно вечером — советы птицеводов сегодня в 9:48
Зима проверяет заботу: мелкая ошибка — и курятник останется без яиц

Зимой куры полностью зависят от человека. Как составить сбалансированный рацион, сохранить яйценоскость и тепло в курятнике — в подробном руководстве.

Читать полностью » Ошибки владельцев кошек при кормлении: свободный доступ к еде, смешивание кормов и нехватка воды сегодня в 8:42
Миска, которая сокращает жизнь: три ошибки, убивающие кошек медленно и незаметно

Три самые частые ошибки в кормлении кошек, которые совершают даже заботливые владельцы. Разбираем, как их избежать и чем заменить без вреда для питомца.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Комнатные растения страдают от неправильных горшков и застоя влаги — флористы предупреждают
Садоводство
Садоводам советуют использовать заборы и репелленты против зайцев — рекомендации Сергея Иванова
Еда
Учёные подтвердили: коллаген из куриного бульона поддерживает иммунитет и суставы
Красота и здоровье
Офтальмологи предупредили: капли и добавки не восстанавливают зрение при катаракте
Наука
На спутнике Юпитера Европа обнаружены следы аммиака в подледном океане
Садоводство
Специалисты назвали недорогие способы защиты растений от холода в Пензенской области
Спорт и фитнес
Физиотерапевт Дэниэл Баумстарк предупредил о риске травм при плиометрических упражнениях
Туризм
В пустыне Намиб проходит шестидневный забег Namib Race длиной 250 километров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet