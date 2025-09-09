Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака танцует
© freepik.com by master1305 is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:29

Незаметная ошибка на тренировке — и питомец теряет здоровье навсегда

Специалисты по дрессировке советуют выбирать мясные снеки и сушёные субпродукты

Когда мы начинаем заниматься дрессировкой, важно помнить: это не строгая муштра, а общение с питомцем. Чтобы собака понимала нас и охотно выполняла команды, необходим общий язык. И лакомства становятся самыми понятными и убедительными "словами" в этом диалоге. Однако неправильный выбор угощения способен не только снизить эффективность тренировок, но и нанести вред здоровью.

Основные правила поощрения

Прежде чем выбирать вкусняшки, стоит запомнить несколько базовых принципов:

  1. Лакомства не должны превышать 10% от общей калорийности рациона. Если питомец получает дополнительные калории во время занятий, их нужно вычесть из основной порции корма. Для малоподвижной собаки весом 15 кг это около 64 ккал в день — совсем немного.

  2. Размер кусочка имеет значение. Идеальный тренинг-кусочек — мягкий, легко проглатываемый, размером с горошину.

  3. Важно вовремя поощрять. Награда должна следовать сразу же, в течение пары секунд после правильного действия.

  4. Лакомство — это не только мотивация, но и инструмент управления. На первых этапах его можно показывать, а в дальнейшем держать скрытым и давать только после выполнения команды.

  5. Забота о зубах. Обычные угощения не заменяют гигиену ротовой полости. Для профилактики нужны специальные dental-лакомства с пометкой VOHC и регулярная чистка зубной щёткой.

Магазинные угощения: на что смотреть

В зоомагазинах выбор впечатляет, но ориентироваться нужно не на красивую упаковку, а на состав. Хорошее лакомство для дрессировки отличается высоким содержанием животного белка, коротким перечнем ингредиентов и пометкой "для дрессировки".

  • Полувлажные мясные снеки — удобны, подходят большинству собак.
  • Сублимированное мясо или лёгкое — очень ароматные, но могут крошиться, важно контролировать размер кусочков.
  • Колбаски и рулеты — позволяют нарезать куски самостоятельно, но нужно проверять состав: лишний жир или соль — тревожный сигнал.

Стоит насторожиться, если в списке ингредиентов на первых позициях указаны сахар, соль или глицерин, а также искусственные красители и ароматизаторы. Обещания вроде "подходит для всех пород и возрастов" тоже повод задуматься: потребности маленького чихуахуа и огромного дога слишком разные.

Натуральные варианты

Сушёное мясо или субпродукты без добавок — хороший выбор для тренировок. Подойдут курица, индейка, говядина, сердце или лёгкое. С печенью нужно быть осторожнее: она богата витамином А, и при регулярном употреблении может вызвать гипервитаминоз. А трахеи и пищеводы слишком калорийны, их стоит исключить для питомцев с избыточным весом или склонностью к панкреатиту.

Домашние лакомства: полный контроль над составом

Самостоятельно приготовленные угощения позволяют быть уверенными в их безопасности. Главное условие — тщательная термическая обработка.

  • "Домашние джерки": филе нарезать тонкими полосками, запечь до готовности (72-74 °C внутри), затем досушить при низкой температуре.
  • Мини-фрикадельки: смешать фарш из нежирной индейки, белок и немного муки, сформировать шарики и запечь.

Хранить такие лакомства можно в холодильнике 3-5 дней или в морозильной камере до 2-3 месяцев.

Чек-лист идеального угощения

Чтобы не ошибиться с выбором, проверьте:

  • текстура — мягкая или полувлажная;
  • аромат — более яркий, чем у повседневного корма;
  • форма — удобная, лучше плоская или продолговатая;
  • безопасность — учитываются аллергии, лишний вес или другие особенности здоровья.

Кстати, иногда можно использовать обычные гранулы корма — это низкокалорийный вариант для простых упражнений.

Щенки и особые правила

Поощрять малышей можно с двух месяцев, после того как они полностью адаптировались к основному рациону. Лучше выбирать специальные мягкие снеки для щенков или мелкие кусочки сублимированного мяса. В период смены зубов (с 3 до 7 месяцев) запрещены любые твёрдые лакомства и кости — они могут повредить эмаль и повлиять на прикус. Для чесания дёсен используйте безопасные игрушки, а минеральный баланс обеспечит качественный щенячий корм.

