Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака смотрит в окно
Собака смотрит в окно
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:19

Собака снова лезет в мусор — вот что сделала хозяйка, и проблема исчезла

Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре

Кухонные отходы для собак — словно праздничный ужин. То, что мы считаем отбросами, они воспринимают как угощение. Инстинкт подталкивает их исследовать запахи и искать еду даже там, где нам кажется это совершенно нелепым. Конечно, не каждая собака проявляет такой интерес, но те, кто однажды попробовал "запретное лакомство", часто не обращают внимания на запреты хозяина.

И хотя бороться с этой привычкой бывает непросто, специалисты уверены: решение есть. Главное — не ограничиваться только покупкой мусорного ведра с защитой, а комплексно подходить к воспитанию питомца.

Начните с воспитания и послушания

Первое, что советуют кинологи, — это дрессировка. Освоение базовых команд вроде "сидеть", "ко мне", "лежать" делает собаку более управляемой и дисциплинированной. Важно использовать положительное подкрепление: игрушки, лакомства или простую похвалу.

Дрессировать стоит с раннего возраста и продолжать на протяжении всей жизни. При необходимости можно обратиться к профессиональному кинологу. Эта практика не только корректирует поведение, но и укрепляет взаимопонимание между питомцем и хозяином.

Корректируйте, но без агрессии

Если собака застигнута за "преступлением", стоит отреагировать сразу. Важно говорить твёрдым голосом, показывая недовольство жестами и выражением лица.

При этом категорически нельзя кричать или применять силу. Подобные действия формируют у животного страх, а не уважение. "Собака должна учиться через терпение и последовательность, а не через наказания", — отмечают кинологи.

Скука и стресс — главные враги

Причина "мусорного интереса" нередко кроется не в голоде, а в скуке. Оставленная без внимания, собака ищет себе развлечения, и мусорное ведро становится самым доступным вариантом.

Чтобы переключить внимание питомца, важно обеспечить его игрушками, регулярными прогулками и обогащением среды. Это снизит уровень стресса и убережёт кухню от беспорядка.

Важность правильного питания

Ещё одна частая причина — недостаток еды или несбалансированный рацион. Если собака не получает необходимых питательных веществ, она будет искать их в мусоре.

Решение простое: подобрать качественный корм и рассчитать норму питания совместно с ветеринарным диетологом.

Крайние меры

Когда все советы не помогают, остаётся физическая защита. Это могут быть специальные ведра с замками, закрытые шкафы или недоступные для собаки места. Но важно помнить: это временное решение. Главная цель — сформировать у питомца правильное поведение, а не просто убрать объект искушения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Команда вчера в 18:09

Щенок рванул вперёд — и всё могло кончиться трагедией: вот чему стоит научить питомца в первую очередь

Команда "Жди меня" кажется простой, но именно она может спасти жизнь питомцу. Разбираем, как правильно её обучать и где применять.

Читать полностью » Федеральный закон регулирует перевозку собак в транспорте вчера в 16:56

Когда собака в автобусе становится проблемой: неожиданные запреты и штрафы

Хотите путешествовать с кошкой, собакой или птицей? Разберёмся, как перевозить питомцев в автобусе, поезде и самолёте без сюрпризов!

Читать полностью » Биологи выяснили, как собаки используют рычание для распознавания размеров сородичей вчера в 16:51

Собачье рычание: когда маленькие псы рычат как тигры, а гиганты — как котики

Собачье рычание — это не просто звук! Узнайте, как псы по нему угадывают размер сородичей. Эксперимент венгерских и австрийских учёных раскрывает секреты животного мира.

Читать полностью » Кошки используют зрение и обоняние для идентификации владельца — данные университета вчера в 15:46

Кошка игнорирует хозяина — что скрывается за этим равнодушием

Как кошки узнают своих хозяев? Узнайте, почему пушистые друзья иногда кажутся равнодушными и что на самом деле скрывается за их поведением и памятью.

Читать полностью » Защититься от нападения собаки помогает соблюдение правил безопасности вчера в 15:40

Собака-убийца в каждом дворе: тайные приёмы, которые спасают жизни без лишних слов

Что делать, если на вас напала собака? Практические советы по поведению при встрече с агрессивными пёсами, защите от укусов и первой помощи после нападения.

Читать полностью » Выщипывание перьев у попугаев связано с изменением среды, указывают эксперты по птицам вчера в 14:34

Секрет здоровых перьев: как спасти попугая от беды лёгким способом

Попугай выщипывает перья — шалость или сигнал беды? Разбираем причины: скука, питание, паразиты. Советы, как помочь питомцу и сохранить оперение.

Читать полностью » Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных вчера в 14:26

Когда лапки ласкают душу: как кошка показывает свою любовь по-своему

Почему кошки мнут вас лапками? Узнайте, что скрывается за этим трогательным поведением и как оно связано с любовью и здоровьем, а также что значит "молочный шаг".

Читать полностью » Ветеринарные специалисты выявили основные пути заражения собак глистами в домашних условиях вчера в 13:18

Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя

Даже идеально ухоженная домашняя собака может подхватить глистов — через обувь или кожу. Узнайте, как распознать симптомы и почему важно вовремя обратиться к ветеринару, не рискуя здоровьем питомца.

Читать полностью »

Новости
Еда

Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома
Наука и технологии

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния
Спорт и фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности
Садоводство

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия
Красота и здоровье

Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин
Садоводство

В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме
Авто и мото

Lada снизила цену Aura на 400 тысяч рублей при покупке за наличные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet