Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Укус собаки
Укус собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:08

Как одна простая команда может спасти вашу собаку от опасности

Команда Фу! способствует обучению собак и предотвращает нежелательные действия

Вы когда-нибудь задумывались, почему питомец иногда игнорирует ваши строгие запреты? Оказывается, дело может быть не в упрямстве, а в том, как мы подаём команды.

Современные кинологи и зоопсихологи уверены: грозный тон — не лучший способ воспитания. Вместо послушания он может вызвать у собаки страх или желание скрыть "преступление" в ваше отсутствие.

Что не так с командой "Фу!"?

Она требует от собаки немедленно прекратить действие, но не даёт альтернативы. Представьте, если бы вам сказали: "Перестань!" — и ничего больше. Животное теряется и не понимает, что делать дальше.

Наказание приведёт только к тому, что собака будет совершать нежелательные действия украдкой.

Как правильно использовать "Фу!"

Важно не просто запрещать, а перенаправлять внимание. После команды "Фу!" сразу дайте собаке новую задачу — например, подзовите к себе или предложите игрушку. Так питомец поймёт, что слушаться выгодно.

На этапе обучения старайтесь, чтобы собака после "Фу!" смотрела на вас — ждала похвалы или лакомства. Так команда станет не угрозой, а началом позитивного взаимодействия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность сегодня в 4:23

Ваш кот ворует со стола? Разрушьте эту привычку с помощью простых шагов

Не знаете, как отучить кошку воровать еду со стола? Читайте, как правильно подойти к решению проблемы и какие методы помогут изменить поведение питомца.

Читать полностью » Как приготовить мороженое для кошек в жару: два простых рецепта сегодня в 3:52

Всего два ингредиента — и кот наслаждается мороженым лучше покупного

Как охладить кошку в жару? Безопасные рецепты мороженого для питомцев и простые советы, которые помогут пережить лето без стресса.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета: собака за первый год жизни стареет на 30 человеческих лет сегодня в 2:16

Почему щенки не всегда лучший выбор: приюты раскрывают неожиданную правду

Пожилые собаки — это не бремя, а верные друзья. Узнайте, почему взрослый питомец способен подарить вам больше счастья, чем щенок.

Читать полностью » Какие бывают терьеры: полный перечень пород с описанием сегодня в 1:26

От йорка до питбуля: 20 пород терьеров, о которых мало кто знал

Терьеры — собаки с особым характером. От крошечного йорка до мощного питбуля: знакомимся с 20 породами, каждая из которых по-своему уникальна.

Читать полностью » Бигль: стандарт породы, характер и болезни, к которым склонны собаки сегодня в 0:27

Бигль — любимец детей и взрослых, но одна черта способна измотать семью

Бигль — это не просто собака, а друг с огромным сердцем и неиссякаемой энергией. Но готов ли каждый хозяин справиться с таким характером?

Читать полностью » Французская ассоциация назвала Сен-Сюлиак самой красивой деревней страны сегодня в 0:20

Эта деревня признана самой красивой во Франции — но дело не только в фасадах

Сен-Сюлиак признан самой красивой деревней Франции. Но за его каменными улочками скрывается больше, чем просто живописные виды и морские легенды.

Читать полностью » Зоопсихолог Бородулина: собаку нужно воспитывать терпением, а не наказаниями вчера в 23:36

Почему собака грызёт обувь и лает без причины: ответ есть у зоопсихолога

Зоопсихолог объяснила, почему бить собаку категорически нельзя, и рассказала, как терпение и мотивация помогают скорректировать поведение питомца.

Читать полностью » Светлана Сафонова: первые три дня поиска решают судьбу пропавшего животного вчера в 22:34

Где чаще всего прячутся потерявшиеся кошки и собаки

Зоозащитница объяснила, как действовать в первые дни после пропажи питомца и почему личное общение и ориентировки важнее всего.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Замена антифриза: как слить старую жидкость и залить новую без ошибок
Красота и здоровье

Диетолог Цуканова предупреждает: 5 рисков мясной диеты для сердечно-сосудистой системы
Красота и здоровье

Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола
Садоводство

Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями
Наука и технологии

Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет
Дом

Уход за шторами: защита от выгорания на солнце
Красота и здоровье

Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники
Садоводство

Бесплатные дачные дорожки: как обычные сорняки превратить в мягкий ковер – пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru