дрессировка собаки на улице
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:49

Собака-дачник: как превратить хаос в идеальный порядок за один сезон

Как отучить собаку копать грядки на даче — советы кинологов

Отдых на даче — это не только возможность насладиться природой, но и время для обучения вашего четвероногого друга. Если вы планируете провести выходные с собакой, то есть несколько важных моментов, которые помогут сделать ваше времяпрепровождение комфортным и радостным.

Подготовка к приезду

Перед тем как отправиться на дачу, важно учесть физическую активность вашего питомца. Не стоит полагаться на то, что собака сама позаботится о своей физической нагрузке. В её понимании, копание ям под забором или на клумбах — это настоящая находка для развлечения, но вам такие "спортивные достижения" вряд ли нужны.

Обучите своего питомца команде "Ждать". Эта команда станет незаменимой, когда вам нужно будет полить рассаду или наслаждаться ужином на улице. Собаки быстро понимают, где можно играть, а где нет. Проведите экскурсию по участку в первый день приезда, даже если вы уже не в первый раз здесь. Объясните, что грядки — это не место для игр, а вот дорожки — вполне подходящее.

Личное пространство для собаки

Не забудьте выделить собаке личную территорию, где она сможет отдохнуть и поиграть. Это может быть тенистое место с чистой питьевой водой. Позвольте ей копать ямы в этом пространстве — так она будет чувствовать себя комфортно.

Регулярно повторяйте команды с вашим питомцем. Это не только поможет развить его умственные способности, но и внесет порядок в ваши совместные прогулки. Если ваша собака плохо поддается дрессировке или вы только что её взяли из приюта, подумайте о создании вольера или специального загона, где она сможет находиться без лишнего стресса.

Защита растений

Чтобы предотвратить обгрызание кустарников и овощей, используйте команды и защитные сетки. Это поможет сохранить ваш огород в порядке и сделает времяпрепровождение на даче более приятным.

Дача — это отличное место для тренировок и отдыха, но важно помнить о воспитании вашего питомца. С терпением и любовью вы сможете создать комфортную атмосферу как для себя, так и для своего четвероногого друга.

