Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
щенок грызет обувь
щенок грызет обувь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:50

Почему ваша собака игнорирует новые игрушки? Разгадка внутри

Выбор игрушек для собак: что нужно знать для безопасности питомца

Порой мы хотим порадовать своего питомца, но, купив новую игрушку, замечаем, что она пылится в углу. Почему так происходит? Неужели ваш пёс не любит играть? Или дело в самой игрушке?

Секрет успешного выбора

С вашим питомцем всё в порядке. Просто важно учитывать его индивидуальные особенности. Возраст, размер, характер и даже состояние зубов — всё это играет роль при выборе игрушки. Давайте разберёмся, как не ошибиться.

Что важно при выборе игрушки?

Размер собаки. Игрушка должна быть удобной для вашего питомца. Для крупных пород выбирайте более массивные аксессуары, для мелких — компактные.

Возраст. Щенкам подойдут развивающие игрушки, молодым собакам — активные, а взрослым — те, что помогут поддерживать форму.

Характер. Спокойным собакам понравятся мягкие игрушки, а энергичным — прочные и твёрдые, которые они смогут грызть.

Здоровье зубов. Если у питомца проблемы с зубами или дёснами, избегайте слишком жёстких игрушек.

Какие игрушки опасны?

Пластиковые бутылки. Они привлекают собак звуком, но могут травмировать зубы и дёсны.

С мелкими деталями. Такие игрушки опасны тем, что питомец может проглотить их части.

Маленькие мячи. Они могут случайно оказаться в желудке собаки, особенно если питомец небольшого размера.

Выбирая игрушку, всегда учитывайте особенности вашего питомца. Не экономьте на качестве — дешёвые материалы могут навредить здоровью собаки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кормление собаки с рук: рекомендации ветеринаров по изменению привычек сегодня в 15:56

Собачьи страхи: почему еда с рук становится единственным источником комфорта

Почему собака отказывается есть из миски и предпочитает принимать пищу только с рук? Разбираемся в причинах такого поведения и даём советы, как вернуть питомца к нормальному режиму кормления.

Читать полностью » Органические вещества в рационе кошки: как состав корма влияет на здоровье питомца сегодня в 10:19

Эти ошибки в питании оборачиваются для кошек болезнями печени и ранней смертью

Правильное питание кошки - залог здоровья. Узнайте о важности белков, жиров, и почему углеводы не так важны. Как выбрать правильный корм премиум-класса?

Читать полностью » Ветеринары: шум дождя и намокшая шерсть вызывают у собак дискомфорт сегодня в 9:09

Намокшая шерсть и смытые запахи: почему дождь превращается для пса в стресс

Почему собаки не любят дождь? Это зависит от многих факторов: породы, органов чувств и личных особенностей. Узнайте, как помочь питомцу пережить непогоду.

Читать полностью » Ветеринары: кошки редко проявляют агрессию к новорождённым и чаще проявляют любопытство сегодня в 8:11

Опасность или дружба: как кошки на самом деле реагируют на новорождённых — ответ вас удивит

Узнайте, как подружить кошку и новорожденного, правильно подготовить питомца к новому члену семьи, избежав ревности и агрессии. Советы по адаптации животного к младенцу.

Читать полностью » Ветеринар Серети: кошек можно гладить по голове, щекам и спине, но не по животу сегодня в 7:49

Мурлыканье — это не всегда любовь: как правильно понимать свою кошку

Узнайте, как правильно гладить кошку, чтобы доставить ей удовольствие. Где можно гладить, а каких зон лучше избегать? Распознайте сигналы кошки и станьте ей другом.

Читать полностью » Удаление когтей, сухой корм и отсутствие прививок — главные ошибки при уходе за кошкой сегодня в 5:28

Эти ошибки хозяев сокращают жизнь кошки на годы — и об этом молчат даже ветеринары

Узнайте о 12 распространенных ошибках в уходе за кошками, которые могут навредить их здоровью. От неправильного питания до игнорирования симптомов болезней.

Читать полностью » Ветеринарные рекомендации: лоб, уши и живот — лучшие зоны для охлаждения кошки сегодня в 4:43

Кошка изнывает от жары? Срочно увлажните эти зоны — питомец будет благодарен

Как правильно увлажнять кошку в жару, чтобы избежать теплового удара? Какие зоны тела наиболее эффективны для охлаждения и как часто проводить процедуры?

Читать полностью » Ветеринары: учащённое дыхание у собак в жару помогает охлаждать организм сегодня в 3:47

Высунутый язык у собаки в жару — вот что это значит на самом деле

Тяжёлое дыхание у собаки может быть нормой, а может сигнализировать о серьёзной болезни. Разбираем, как отличить безобидные признаки от тревожных.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Не просто вкус: горький кофе может спасти от серьезных болезней
Питомцы

Зоопсихолог Миронова: заведение кошки снижает уровень одиночества
Красота и здоровье

Психиатр Рабин предупредил, какие проблемы с памятью требуют обращения к врачу
Туризм

Путеводитель по кофе в Коста-Рике: 8 мест, которые стоит посетить
Садоводство

Садоводы теряют цветение роз из-за неправильной обрезки побегов
Красота и здоровье

Тренировка LPF улучшает осанку и уменьшает окружность живота
Красота и здоровье

Обама объяснила, как свидания помогают лучше понять себя и найти партнёра
Спорт и фитнес

Тренер Мэттью Форцалья назвал упражнения с гантелями для укрепления ног и ягодиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru