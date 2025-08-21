Почему ваша собака игнорирует новые игрушки? Разгадка внутри

Порой мы хотим порадовать своего питомца, но, купив новую игрушку, замечаем, что она пылится в углу. Почему так происходит? Неужели ваш пёс не любит играть? Или дело в самой игрушке?

Секрет успешного выбора

С вашим питомцем всё в порядке. Просто важно учитывать его индивидуальные особенности. Возраст, размер, характер и даже состояние зубов — всё это играет роль при выборе игрушки. Давайте разберёмся, как не ошибиться.

Что важно при выборе игрушки?

Размер собаки. Игрушка должна быть удобной для вашего питомца. Для крупных пород выбирайте более массивные аксессуары, для мелких — компактные.

Возраст. Щенкам подойдут развивающие игрушки, молодым собакам — активные, а взрослым — те, что помогут поддерживать форму.

Характер. Спокойным собакам понравятся мягкие игрушки, а энергичным — прочные и твёрдые, которые они смогут грызть.

Здоровье зубов. Если у питомца проблемы с зубами или дёснами, избегайте слишком жёстких игрушек.

Какие игрушки опасны?

Пластиковые бутылки. Они привлекают собак звуком, но могут травмировать зубы и дёсны.

С мелкими деталями. Такие игрушки опасны тем, что питомец может проглотить их части.

Маленькие мячи. Они могут случайно оказаться в желудке собаки, особенно если питомец небольшого размера.

Выбирая игрушку, всегда учитывайте особенности вашего питомца. Не экономьте на качестве — дешёвые материалы могут навредить здоровью собаки.