Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Язык собаки — не просто для еды: его настоящие функции удивляют

Учёные: у собак около 1700 вкусовых рецепторов и четыре основных вкуса

Собачий язык — это не просто "инструмент" для облизывания и еды. Этот орган отвечает за общение, охлаждение организма и даже влияет на поведение. Он хранит в себе гораздо больше секретов, чем мы привыкли думать.

Анатомия: язык, который умеет больше, чем кажется

У собак язык делится на подвижную и неподвижную части. Он состоит из жировой и лимфоидной тканей, а также покрыт вкусовыми сосочками. Интересно, что у разных пород язык может быть разным по форме и размеру, а у некоторых — даже отличаться по цвету.

Особая деталь — язычная бороздка и лиссус. Эти структуры помогают питомцу удерживать влагу и формировать язык в своеобразный "ковш", которым собака зачерпывает воду.

Функции: от еды до заботы о щенках

Мы привыкли думать, что язык нужен лишь для глотания и вкусовых ощущений. Но у собак он выполняет куда больше задач:

  • помогает общаться и выражать эмоции;
  • очищает раны и снимает дискомфорт;
  • у сук — используется для ухода за щенками;
  • регулирует температуру тела во время жары;
  • формирует "черпак" для питья воды.

Более того, на языке расположено около 1700 вкусовых сосочков. Собаки способны различать четыре вкуса и нередко имеют свои гастрономические предпочтения.

Язык и эмоции

Взгляните на радостную собаку — её язык часто высунут наружу, словно улыбка. Это неслучайно: язык помогает животному выражать настроение.

  • Облизывание лап — сигнал тревоги.
  • Ласковое облизывание хозяина — признак привязанности.
  • Высунутый язык после пробежки — способ охладить организм.

Но если питомец тяжело дышит, у него ускоренное сердцебиение и язык постоянно высунут — это может указывать на сердечные проблемы.

Синдром высунутого языка

Фотографии собак с постоянно торчащим языком вызывают умиление. Но за этим может скрываться так называемый синдром подвешенного языка. Он встречается у мелких и брахицефальных пород, когда язык слишком велик для полости рта или есть анатомические особенности.

Такой питомец требует особого ухода: язык может пересыхать и образовывать язвы.

Известный пример — чихуахуа по кличке Добби из Гонконга, которая прославилась в соцсетях именно благодаря своей необычной "улыбке".

Породы и особенности

У некоторых пород язык может быть настоящей визитной карточкой. Например, у чау-чау и шарпеев он окрашен в синий цвет из-за высокой концентрации пигментных клеток. А вот у собак с нормой — розовый оттенок, и появление синевы может указывать на кислородное голодание.

Как ухаживать за пастью собаки

Здоровый язык невозможен без ухода за полостью рта. Вот четыре ключевых совета:

  • Чистите зубы регулярно. Лучше каждый день, но минимум три раза в неделю.
  • Используйте только собачью пасту. Человеческая содержит фтор, который опасен для питомца.
  • Проходите ветеринарные осмотры. Раз в год — обязательный минимум.
  • Осторожнее с игрушками. Слишком твёрдые могут повредить зубы и вызвать язвы.

Интересные факты

У собак всего около 1700 вкусовых рецепторов (у человека — почти 9000).
Они охлаждаются с помощью дыхания, а не через кожу.
Слюна собаки ускоряет заживление ран благодаря антибактериальным свойствам.

