Собака снова справила нужду в неположенном месте — простой трюк решает проблему навсегда

Любой хозяин знает: собака может справить нужду там, где совсем не ждёшь. Это связано с инстинктами — территориальная метка или демонстрация своего "владения" досталась домашним питомцам от их предков-волков. Но от осознания естественной природы привычки запах и лужи в квартире приятнее не становятся.

Разберёмся, как приучить собаку ходить в туалет только там, где нужно

1. Определите "ванную комнату" для питомца

Собаки быстрее учатся, если у них есть конкретное место для туалета. Это может быть балкон, двор или прачечная — главное, чтобы доступ к нему был всегда. Положите специальный коврик или газету в уединённом уголке, подальше от мисок с едой и водой. Так питомец поймёт: именно здесь можно справлять нужду.

2. Чистота решает всё

Главная ошибка хозяев — неправильная уборка. Собака ориентируется по запаху, и если моча убрана не до конца, питомец вернётся именно туда. Используйте только специальные дезинфицирующие средства для животных. Хлор, аммиак и отбеливатели лишь маскируют запах и могут вызвать аллергию у питомца.

3. Приучающие спреи

На помощь придут специальные приучающие средства. Они выделяют запах, напоминающий собачью мочу, и привлекают животное к определённому месту. Однако без дрессировки и похвалы спрей не сработает — только комплексный подход даст результат.

4. Отпугиватели для нежелательных зон

Если собака выбрала "неправильный угол", можно использовать спреи-отпугиватели. Их резкий запах неприятен животным, и они стараются обходить обработанные зоны стороной.

5. Сила положительного подкрепления

Лучший способ закрепить привычку — лакомства. Каждый раз, когда собака сделала всё правильно, дайте ей вкусняшку и похвалите. Питомец быстро свяжет это действие с положительными эмоциями и запомнит правильное место.

6. Народный метод: кофе против запаха

В сети набирает популярность необычный совет. Женщина показала, как обычный кофе помогает нейтрализовать запах собачьей мочи. Нужно вылить чашку напитка на лужу, промокнуть тряпкой и смыть водой. Запах исчезает — как для хозяев, так и для питомца.

Почему крики не помогут

Воспитание требует терпения. Крики, наказания и уж тем более "тыкание носом" — не решение. Это только травмирует собаку и может привести к нежелательным привычкам, например к поеданию собственных фекалий.

Важный нюанс: не убирать при собаке

Если собака видит, как хозяин убирает за ней, это может восприниматься как внимание. В итоге питомец связывает "неправильное" поведение с тем, что его замечают.

Причины, почему собака мочится где попало

У этого поведения может быть несколько объяснений: