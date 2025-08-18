Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грустная собака
Грустная собака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Собака снова справила нужду в неположенном месте — простой трюк решает проблему навсегда

Приучение щенка к туалету: эффективные методы и ошибки хозяев

Любой хозяин знает: собака может справить нужду там, где совсем не ждёшь. Это связано с инстинктами — территориальная метка или демонстрация своего "владения" досталась домашним питомцам от их предков-волков. Но от осознания естественной природы привычки запах и лужи в квартире приятнее не становятся.

Разберёмся, как приучить собаку ходить в туалет только там, где нужно

1. Определите "ванную комнату" для питомца

Собаки быстрее учатся, если у них есть конкретное место для туалета. Это может быть балкон, двор или прачечная — главное, чтобы доступ к нему был всегда. Положите специальный коврик или газету в уединённом уголке, подальше от мисок с едой и водой. Так питомец поймёт: именно здесь можно справлять нужду.

2. Чистота решает всё

Главная ошибка хозяев — неправильная уборка. Собака ориентируется по запаху, и если моча убрана не до конца, питомец вернётся именно туда. Используйте только специальные дезинфицирующие средства для животных. Хлор, аммиак и отбеливатели лишь маскируют запах и могут вызвать аллергию у питомца.

3. Приучающие спреи

На помощь придут специальные приучающие средства. Они выделяют запах, напоминающий собачью мочу, и привлекают животное к определённому месту. Однако без дрессировки и похвалы спрей не сработает — только комплексный подход даст результат.

4. Отпугиватели для нежелательных зон

Если собака выбрала "неправильный угол", можно использовать спреи-отпугиватели. Их резкий запах неприятен животным, и они стараются обходить обработанные зоны стороной.

5. Сила положительного подкрепления

Лучший способ закрепить привычку — лакомства. Каждый раз, когда собака сделала всё правильно, дайте ей вкусняшку и похвалите. Питомец быстро свяжет это действие с положительными эмоциями и запомнит правильное место.

6. Народный метод: кофе против запаха

В сети набирает популярность необычный совет. Женщина показала, как обычный кофе помогает нейтрализовать запах собачьей мочи. Нужно вылить чашку напитка на лужу, промокнуть тряпкой и смыть водой. Запах исчезает — как для хозяев, так и для питомца.

Почему крики не помогут

Воспитание требует терпения. Крики, наказания и уж тем более "тыкание носом" — не решение. Это только травмирует собаку и может привести к нежелательным привычкам, например к поеданию собственных фекалий.

Важный нюанс: не убирать при собаке

Если собака видит, как хозяин убирает за ней, это может восприниматься как внимание. В итоге питомец связывает "неправильное" поведение с тем, что его замечают.

Причины, почему собака мочится где попало

У этого поведения может быть несколько объяснений:

  • щенок ещё не приучен к туалету;
  • территориальная метка;
  • желание привлечь внимание хозяина;
  • возбуждение или стресс;
  • проблемы со здоровьем (например, недержание мочи);
  • недостаточная дрессировка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Табби-окрас у кошек: особенности характера и цены популярных пород сегодня в 0:26

Полосатый котёнок приносит в семью больше, чем просто ласку — есть важная особенность

Полосатые кошки — одни из самых ласковых и любопытных питомцев. Чем они отличаются от других и почему их характер удивляет хозяев?

Читать полностью » Роспотребнадзор назвал инфекции, которые могут передаваться от кошек человеку вчера в 23:14

Пять опасных инфекций, которые можно получить от кошки

Роспотребнадзор назвал болезни, которыми кошки могут заразить человека, и напомнил простые, но важные правила, помогающие снизить риск заражения.

Читать полностью » В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип вчера в 22:12

В Кузбассе начали бесплатно чипировать домашних животных

В Кузбассе можно бесплатно зарегистрировать питомца и установить ему микрочип. Пока это рекомендация, но в будущем процедура может стать обязательной.

Читать полностью » Мёд помогает собакам при кашле, лёгкой диарее и заживлении мелких ран вчера в 21:03

Ложка мёда — и собака чувствует себя лучше: но не всегда это безопасно

Мёд может помочь при кашле и ранах у собак, но не всегда безопасен. Узнайте, как правильно давать мёд питомцу и какие риски учитывать.

Читать полностью » Мухи переносят на лапках бактерии и заражают корм и воду собак вчера в 20:04

Миска с едой притягивает мух за минуты — и вместе с ними болезни: 7 способов защитить миску от мух без химии

Мухи могут переносить инфекции и садиться на еду и воду питомца. Узнайте, как защитить миску собаки безопасными и простыми методами.

Читать полностью » Дыня может быть безопасным лакомством для собак при умеренном употреблении вчера в 19:07

Дыня в миске: безопасный фрукт или скрытая угроза для собаки

Можно ли собакам дыню? Да, но с осторожностью. Узнайте, как правильно давать этот фрукт, в каких случаях он полезен, а когда может навредить.

Читать полностью » Владельцы чаще всего травят кошек, угощая их продуктами со своего стола вчера в 18:13

Кошка выпрашивает еду? Вот что ей категорически нельзя давать

Летом соблазн угостить кошку "человеческой" едой особенно велик. Но мороженое, виноград, лук и кости смертельно опасны для питомцев.

Читать полностью » Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев вчера в 17:10

6 правил хранения сухого корма в жару — возьмите на заметку

Жара опасна не только для людей, но и для питомцев. Узнайте, как правильно хранить сухой корм собаки летом, чтобы он оставался свежим и безопасным.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить куриный шашлык в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу предложили варианты масштабирования 20-минутной функциональной тренировки
Авто и мото

Правительство Франции: у Peugeot 308 выявлен дефект креплений задних ремней безопасности
Туризм

Архитекторы Ian Ritchie создали станцию Бермондси в Лондоне с естественным освещением
Красота и здоровье

Аллерголог Александра Филева: пыльца полыни и амброзии ухудшает память
Дом

Дизайнер Мария Боровская рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте
Мир

Ушаков: Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами стран ЕС для звонка Путину
Еда

Как запечь перец в духовке, чтобы кожица легко снималась — советы кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru