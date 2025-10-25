Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бигль
Бигль
© flickr.com by Ruth Ellison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Пеленка, которая спасает пол и нервы — почему без неё не обойтись ни одному владельцу

Кинолог: приучать собаку к пеленке нужно с первых дней в новом доме

Пеленка для собаки — вещь, без которой не обойтись ни одному владельцу. Она помогает поддерживать чистоту, избавляет от неприятных запахов и делает процесс приучения питомца к туалету максимально комфортным. В отличие от газет, пеленки лучше впитывают влагу, не пачкают пол и не вызывают раздражений у животного. Однако многих интересует вопрос: как научить собаку писать на пеленку и не ошибаться? Ниже — подробное руководство, которое поможет вам сделать это без стресса и конфликтов.

Виды пеленок для собак

Сегодня на рынке можно найти два основных типа пеленок для собак: моющиеся и одноразовые. У каждого варианта есть свои преимущества и особенности.

Тип пеленки Преимущества Недостатки
Моющаяся Экологична, долговечна, экономит средства Требует регулярной стирки
Одноразовая Удобна, не нужно мыть, идеальна для занятых владельцев Менее экологична, требует постоянной покупки

Если у вас плотный график и нет возможности часто стирать, выбирайте одноразовые модели — их можно быстро заменить. Но если вы заботитесь об экологии и хотите снизить количество отходов, отдайте предпочтение моющимся пеленкам, которые выдерживают десятки стирок.

Как выбрать место для собачьего туалета

Правильно выбранное место — половина успеха. Собака должна чувствовать себя спокойно и уединённо. Не стоит ставить пеленку в проходе или рядом с миской: животные инстинктивно избегают справлять нужду там, где едят и спят. Хорошо подойдёт угол возле стиральной машины, лоджия или коридор, где питомцу будет комфортно и безопасно.

Совет: попробуйте временно ограничить доступ собаки к другим комнатам — это поможет быстрее выработать привычку использовать только выделенную зону.

Как выработать у собаки привычку

Щенки и взрослые собаки по-разному учатся, но принцип остаётся один — наблюдение и последовательность. Обычно питомец начинает проявлять беспокойство, крутиться, обнюхивать пол или искать укромное место. В этот момент аккуратно перенесите его на пеленку и используйте команду, например "туалет" или "пеленка".

Повторяя одно и то же слово каждый раз, вы сформируете связь между командой и действием. Со временем собака начнёт ходить на пеленку сама, услышав знакомую команду.

Положительное подкрепление

Метод поощрения — лучший инструмент дрессировки. Как только собака сделала всё правильно, похвалите её и дайте лакомство. Это может быть кусочек корма или любимое печенье. Главное — чтобы награда следовала сразу после нужного действия. Тогда питомец быстро поймёт, что от него ожидается.

Не скупитесь на добрые слова — даже интонация играет роль. Радостный голос хозяина помогает животному почувствовать одобрение и повторить поведение снова.

Ошибки при приучении и как их избежать

Ошибки случаются у всех, особенно в начале. Не стоит кричать или ругать собаку, если она сделала лужу не там. Наказание только вызывает страх и может замедлить процесс обучения. Лучше спокойно убрать за питомцем и напомнить, где находится пеленка.

Ошибка → ПоследствиеАльтернатива:

  1. Ругать собаку за промах → страх, отказ ходить при хозяине → спокойно направьте к пеленке и похвалите после правильного действия.

  2. Редко менять пеленку → неприятный запах, отказ пользоваться → регулярно заменяйте пеленку или стирайте её.

  3. Ставить туалет рядом с едой → питомец игнорирует место → перенесите пеленку в уединённый угол.

Уход за собачьим туалетом

Чистота — важнейший фактор. Даже если собака маленькая, запах со временем становится ощутимым. Для одноразовых пеленок достаточно их выбросить и заменить. Моющиеся — стирайте при 40-60 градусах, желательно с антибактериальным средством без сильного запаха. Оптимально иметь 3-4 пеленки, чтобы можно было менять их по очереди.

Чтобы сохранить свежесть, можно использовать спреи-нейтрализаторы запахов или специальные подложки с угольным слоем, которые удерживают влагу и аромат.

А что если собака не хочет ходить на пеленку?

Иногда даже при соблюдении всех правил питомец упорно игнорирует пеленку. Возможные причины:

  • место выбрано неправильно (шумно, сквозняк);

  • пеленка имеет резкий запах моющего средства;

  • собака испытывает стресс (переезд, смена режима);

  • питомец привык справлять нужду на улице.

Решение — набраться терпения и временно ограничить доступ к другим местам. Также можно использовать ароматизирующие спреи-приманки, которые стимулируют собаку писать именно там, где нужно.

Плюсы и минусы использования пеленок

Плюсы Минусы
Чистота и гигиена в доме Нужно регулярно менять
Простота приучения Возможен запах при несвоевременной уборке
Подходит для щенков и пожилых собак Требует дисциплины и наблюдения
Можно использовать в дороге Менее естественно, чем прогулка

Советы шаг за шагом

  1. Выберите тип пеленки — моющаяся или одноразовая.

  2. Определите постоянное место для туалета.

  3. Используйте команду для обозначения действия.

  4. Хвалите собаку за успех.

  5. Не наказывайте за промахи.

  6. Следите за чистотой и регулярно обновляйте пеленку.

FAQ

Как выбрать размер пеленки?
Ориентируйтесь на габариты собаки. Для щенков подойдёт пеленка 40x60 см, для взрослых — 60x90 см и больше.

Можно ли использовать пеленку на балконе или в прихожей?
Да, главное — избегать мест с резкими запахами и сквозняками. Собака должна чувствовать себя комфортно.

Сколько стоит комплект пеленок?
Цена зависит от типа и бренда. Одноразовые — от 300 рублей за упаковку, моющиеся — от 800 рублей за штуку, но служат дольше.

Что лучше: пеленка или лоток с наполнителем?
Для щенков и маленьких пород удобнее пеленка, для крупных — лоток с бортиками.

Мифы и правда

Миф: собака не приучится к пеленке, если уже ходила на улицу.
Правда: при регулярных тренировках любая собака может освоить пеленку, особенно если используется положительное подкрепление.

Миф: пеленка — только для щенков.
Правда: ею часто пользуются взрослые и пожилые питомцы, особенно в квартирах без доступа к двору.

Миф: пеленки вредят лапам.
Правда: современные материалы гипоаллергенны и безопасны при правильном уходе.

3 интересных факта

  1. Собаки способны запоминать запах собственных выделений и возвращаются на то же место.

  2. У некоторых пород (например, шпицев и чихуахуа) процесс приучения к пеленке проходит быстрее.

  3. В Японии и Южной Корее пеленки используют даже для прогулок в общественных местах — чтобы не пачкать улицы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары подтвердили, что кошки могут страдать от головной боли вчера в 18:19
Кошки не жалуются — но страдают: вот как распознать головную боль у питомца

Кошки умеют скрывать боль, но внимательный хозяин заметит тревожные сигналы. Узнайте, могут ли у кошек болеть головы и как помочь питомцу.

Читать полностью » Тыква полезна для собак при правильном приготовлении и дозировке вчера в 17:12
Неожиданно полезное лакомство: вот почему ветеринары советуют давать собакам тыкву

Тыква — символ осени и Хэллоуина, но подходит ли она для собак? Узнайте, можно ли угощать питомца этим овощем и как правильно его приготовить.

Читать полностью » Даже короткая прогулка снижает уровень тревожности у собак на 40% вчера в 16:39
Маленький пёс не хочет на улицу? Эти 7 ошибок хозяев превращают прогулку в кошмар

Даже миниатюрные собачки нуждаются в прогулках. Узнайте, как правильно выгуливать маленьких питомцев, чтобы они были здоровы, активны и счастливы.

Читать полностью » У кошек с недостатком веса может снижается температура тела вчера в 16:36
Почему ваша кошка не толстеет: главные ошибки в кормлении, которые допускают все

Кошка похудела после болезни, операции или стресса? Рассказываем, как безопасно вернуть ей аппетит, набрать вес и восстановить силы без вреда здоровью.

Читать полностью » У шарпеев уникальный запах кожи благодаря особому составу кожного секрета вчера в 15:33
Синий язык и складки кожи: учёные объяснили, почему шарпеи выглядят так необычно

Плюшевые складочки, синий язык и спокойный характер — шарпей не похож ни на одну другую породу. Рассказываем 5 удивительных фактов об этих собаках-философах.

Читать полностью » Кошки старше 10 лет нуждаются в особом рационе и уходе вчера в 15:29
Кошка старше 10 лет нуждается в особом уходе — эти правила спасут её жизнь

Стареющая кошка нуждается в особом внимании. Восемь простых шагов помогут укрепить здоровье питомца и подарить ему долгие, спокойные и счастливые годы.

Читать полностью » Собаки чувствуют температуру предметов на расстоянии благодаря носу вчера в 14:08
Почему собаки всегда находят спрятавшихся детей? У них есть суперспособность

Учёные доказали, что собачий нос работает как тепловизор. Рассказываем, как питомцы чувствуют температуру на расстоянии и зачем им эта суперспособность.

Читать полностью » Кошки способны узнавать своих родственников по запаху до 5 лет вчера в 14:04
Миф о кошачьей верности: что происходит, когда котята встречают маму спустя годы

Может ли взрослая кошка узнать свою маму или братьев? Рассказываем, как устроена кошачья память и почему мурлыки не скучают по родным.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Моторист: автомобиль с пробегом 250 тыс. км теряет до 15% мощности
Спорт и фитнес
Переход из горизонта в стойку на руках: эксперты называют движение индикатором координации и техники
Садоводство
Капуста сохраняет сочность до весны при правильной подготовке урожая и укладке — специалисты
Красота и здоровье
Надежда Чернышова: утренний стакан воды помогает запустить обмен веществ
Еда
Меренги получаются воздушными и хрустящими при правильном приготовлении
Туризм
Mirror: в августе 2027 года Алжир окажется в эпицентре солнечного затмения
Технологии
China Times: Apple повысит цены на iPhone 18 из-за дороговизны 2-нм чипов A20
Еда
Шеф-кондитер Микеле: рецепт яблочного тарта проверен временем и вкусом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet