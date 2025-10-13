Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Охотничья собака в лесу
Охотничья собака в лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:09

Торопитесь на работу, а пёс всё выбирает место? Вот что происходит в его голове

У собак более 300 миллионов обонятельных рецепторов

Каждый хозяин знает эту сцену: вы идёте на прогулку, время поджимает, а ваш пёсик кружится, обнюхивает каждый кустик и никак не может определиться, где же всё-таки "то самое место". Кажется, что он просто капризничает, но на самом деле за этим поведением скрываются вполне понятные причины. Для собак выбор места — целый ритуал, в котором участвуют инстинкты, эмоции и даже физические особенности.

1. Настрой и концентрация

Собакам, как и людям, нужно время, чтобы "настроиться". Чтобы расслабиться, животному необходимо почувствовать себя в безопасности. Если вокруг шум, пробегают дети или проезжают машины, пёс не сможет сосредоточиться. Некоторые собаки даже отворачиваются от хозяина или отходят подальше — им нужно уединение.

Такое поведение особенно характерно для тревожных и стеснительных питомцев. Псы с чувствительной психикой часто проверяют территорию несколько раз, прежде чем решиться.

"Собака должна чувствовать себя спокойно, иначе процесс будет затянут", — поясняет зоопсихолог Марина Белова.

2. Комфорт поверхности и обстановки

Как и людям, собакам важен комфорт. Одним нравится мягкая трава, другим — сухой песок или рыхлый снег. Некоторых отпугивает мокрая земля, холод или грязь. В этом нет капризности: чувствительные подушечки лап остро реагируют на температуру и фактуру поверхности.

Также собаки часто ищут место, где никто не помешает — куст, угол, отдалённый участок. Это не просто "стыдливость": инстинкты подсказывают им справлять нужду там, где запах останется незаметным для врагов или соперников.

3. Территориальные метки и конкуренция

Собаки читают мир носом. Каждая прогулка для них — сплошная новостная лента запахов. Перед тем как выбрать место, питомец оценивает, кто здесь уже "побывал".

Если чужих меток слишком много, собака может обойти участок стороной или, наоборот, стараться "перебить" запах соперников. Отсюда и вечные кружения, принюхивания и задержки. У кобелей и нестерилизованных самок этот инстинкт выражен особенно сильно.

4. Избыток эмоций и отвлекающие факторы

Для многих собак прогулка — не просто выход по нужде, а событие дня. Новые запахи, люди, другие животные — всё вызывает бурю интереса. В результате питомец забывает, зачем вышел, и только через время вспоминает о главном.

Кроме того, резкие звуки, лай соседских собак или проезжающие машины могут сбить концентрацию. Возбуждённый пёс не может расслабиться — организм находится в тонусе, а процесс мочеиспускания связан с обратным состоянием.

Совет: перед "серьёзной" прогулкой дайте собаке 5-10 минут просто побегать и выдохнуть. После этого ей легче сосредоточиться на туалете.

А что если собака долго ищет место каждый раз?

Если ваш питомец стабильно тратит по 10-15 минут на выбор, стоит обратить внимание на самочувствие. Иногда это признак проблем: воспаление мочевого пузыря, цистит, стресс или гормональные сбои.

При признаках боли, учащённом мочеиспускании, беспокойстве или частом присаживании обязательно обратитесь к ветеринару.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Торопить и ругать собаку Стресс, задержка мочеиспускания Спокойный тон, терпение
Выгуливать в слишком шумных местах Нервозность, отказ от туалета Тихий двор или парк
Менять маршруты каждый день Дезориентация Постоянные привычные маршруты
Прерывать процесс Страх повторить Дождаться окончания, похвалить

Мифы и правда

Миф 1. Собака просто вредничает.
Правда. Это естественное поведение, связанное с безопасностью и инстинктами.

Миф 2. Долго выбирают место только кобели.
Правда. Самки тоже тщательно подбирают место, особенно во время течки.

Миф 3. Это можно "вылечить".
Правда. Это не болезнь, а часть поведения. Можно лишь помочь собаке чувствовать себя спокойнее.

FAQ

Почему собака крутится перед тем, как присесть?
Так она проверяет направление ветра и делает "круг безопасности", чтобы убедиться, что всё спокойно.

Правда ли, что собаки ориентируются по магнитному полю?
Исследования показывают: при мочеиспускании псы действительно чаще поворачиваются вдоль линии север-юг, хотя причин такого поведения до конца не выяснили.

Можно ли научить собаку быстрее ходить в туалет?
Да, если повторять команду и поощрять за успех лакомством. Со временем она поймёт, что от неё ждут.

Что делать, если собака не может сходить в туалет?
Если задержка длится дольше суток, нужно срочно обратиться к ветеринару.

Стоит ли менять время прогулки?
Да, режим важен. Организм быстрее настраивается, если прогулки проходят в одно и то же время.

3 интересных факта

  1. У собак более 300 миллионов обонятельных рецепторов — поэтому выбор места по запаху может занять время.

  2. По данным чешских учёных, собаки действительно предпочитают ориентироваться вдоль магнитного поля Земли при мочеиспускании.

  3. Кобели оставляют "метки" не только для других собак, но и для себя — чтобы потом считывать свои же запахи.

Исторический контекст

В дикой природе выбор места для туалета имел жизненно важное значение: неправильное место могло выдать стаю врагам. Поэтому животные выбирали точки по ветру, вдали от жилища, чтобы запах не привлекал хищников. Современные собаки сохранили этот ритуал — только теперь вместо леса у них газон у дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: морские свинки живут до 7 лет, хомяки — не больше трёх сегодня в 7:53
Хотите, чтобы ребёнок стал ответственным? Один зверёк справится с этим лучше любого педагога

Хомяк или морская свинка — кого выбрать для ребёнка? Разбираем отличия, особенности ухода и характер каждого питомца, чтобы выбор стал осознанным.

Читать полностью » Учёные: кошки различают интонации и связывают слова с действиями человека сегодня в 6:43
Один неверный звук — и кошка навсегда теряет доверие: как не стать врагом в её глазах

Почему кошки иногда игнорируют нас, даже когда мы говорим с любовью? Разбираем, как язык интонаций помогает выстроить доверие с питомцем.

Читать полностью » Шотландские кошки чаще сидят по-человечески из-за генетической патологии суставов сегодня в 5:33
Если кот часто садится на попу — не спешите умиляться: это может быть сигнал заболевания

Забавная поза кошки, сидящей как человек, не всегда безобидна. Разбираемся, когда это просто привычка, а когда — тревожный сигнал, требующий визита к ветеринару.

Читать полностью » Грумеры: при тёмных когтях безопаснее делать микроподрезку и ориентироваться на влажную точку пульпы сегодня в 4:22
Один щелчок — и доверие разрушено: как не превратить уход за когтями в борьбу

Стрижка когтей перестанет быть боем, если понять природу страха и действовать по шагам. Разбираем инструменты, технику и план «Б» для самых тревожных собак.

Читать полностью » Российские ветеринары рекомендовали готовить лакомства для собак дома сегодня в 3:16
Бананы и овёс: простая смесь, которая перевернёт представление о собачьих лакомствах

Простое и полезное банановое печенье, которое можно приготовить для собаки всего за 20 минут. Натуральный рецепт без сахара и добавок — отличное поощрение для любимца.

Читать полностью » Ветеринары: цвет кала кошки помогает выявить болезни на ранней стадии сегодня в 2:16
Болезнь начинается с лотка: первый симптом, который хозяева не замечают

Даже кошачий лоток может стать "индикатором здоровья". Разбираемся, что означает каждый цвет фекалий и когда стоит идти к ветеринару.

Читать полностью » Ветеринары призвали владельцев обращать внимание на эмоциональное состояние питомцев сегодня в 1:27
Они тоже чувствуют боль: как кошки и собаки впадают в депрессию

Домашние животные тоже страдают от тревожности и депрессии. Как распознать проблему у питомца и помочь ему вернуть радость жизни — рассказываем подробно.

Читать полностью » Ветеринар Алексей Громов: при подозрении на удушье кошку нужно везти в клинику сегодня в 0:27
Даже самая спокойная кошка может начать задыхаться — и причина ближе, чем кажется

Что делать, если кошка вдруг начала задыхаться? Три способа спасти питомца, советы ветеринаров и важные правила профилактики, о которых забывают даже опытные хозяева.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренер Каневский: сочетание алкоголя и бега создаёт тройную нагрузку на организм
Еда
Салат с фасолью, копчёной колбасой и сухариками может заменить ужин или стать отличной закуской
Еда
Курник с курицей и картофелем в духовке получается сочным
Еда
Эксперты напомнили: для пышного омлета нужно 1 столовая ложка молока на 2 яйца
Красота и здоровье
Калий поддерживает здоровье сердца и мышц и предотвращает судороги – Людмила Сухорукова
Дом
10 способов сделать красивый ремонт и уложиться в бюджет
Авто и мото
Правила проезда кругового движения различаются в Великобритании, США, Австралии и России
Туризм
Российские туристы отмечают: китайцы ценят подарки, если их вручить лично и с улыбкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet