Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака на ферме с курами
Собака на ферме с курами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:37

Невероятные способности четвероногих: собачий нос как секрет охоты

Собаки способны определять тепло: новое исследование о восприятии температуры

Знали ли вы, что собаки могут определять температуру предметов на расстоянии? Это не просто миф, а подтвержденный факт, который открывает новые горизонты в понимании способностей наших четвероногих друзей.

Уникальная способность

Кончик носа собаки не только для обнюхивания — он также выполняет роль тепловизора. Учёные предполагают, что острое обоняние помогает им находить добычу, а способность ощущать тепло делает этот процесс ещё более эффективным.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели эксперимент с тремя собаками. Перед ними на расстоянии двух метров разместили несколько предметов, чтобы питомцы не могли их увидеть или учуять. Задача заключалась в том, чтобы выбрать более тёплый предмет. Все три собаки успешно справились с заданием и выбрали самый тёплый объект, получив за это угощение.

Исследование мозга

После успешного выбора учёные решили изучить, какие участки мозга собак активируются при распознавании температуры. Используя МРТ, они выяснили, что гладкий кожистый кончик носа, известный как ринариум, играет ключевую роль в улавливании теплового излучения. У здоровой собаки эта часть тела всегда холоднее, чем остальная часть.

Интересно, что ранее считалось, что воспринимать тепловое излучение могут лишь несколько видов животных, таких как гремучие змеи и летучие мыши. Однако собаки, как выяснили учёные, тоже обладают этой удивительной способностью.

Остались вопросы

Исследования продолжаются, и учёные надеются узнать больше о том, на каком расстоянии собаки могут определять температуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Йоркширский терьер Смоки стала первой в мире официальной собакой-терапевтом сегодня в 17:04

Миниатюрный герой Второй мировой: этот йоркширский терьер изменил историю

История йоркширского терьера Смоки — от джунглей Новой Гвинеи до мемориала в Кливленде. Как крошка стала первой в мире собакой-терапевтом.

Читать полностью » Исследование: куры способны к логическому мышлению и социальному взаимодействию сегодня в 12:59

Мозг как у курицы – теперь это комплимент: что скрывают домашние птицы

Куры — не просто "глупые птицы". Они умеют считать, манипулировать и даже летать! Почему их интеллект недооценивают — разбираемся в материале.

Читать полностью » Дрессировка кошек: эффективные методы и рекомендации от ветеринаров сегодня в 12:44

Неизвестный трюк: как заставить кошку подчиняться командам

Думаете, кошки не поддаются дрессировке? Это миф! Узнайте, как легко научить питомца давать лапу и сделать ваше общение ещё интереснее.

Читать полностью » Отказ кошки от питья при интересе к воде может быть связан с болезнями зубов или почек сегодня в 11:21

Кошка зависла над миской, как программист над багом: что это значит

Почему кошка смотрит на воду, но не пьет? Инстинкты, любопытство или проблемы со здоровьем? Разбираемся в причинах странного поведения и даем советы.

Читать полностью » Запах, тепло и шнурки: что привлекает кошек в обуви по данным ветеринаров сегодня в 10:33

Кошка снова спит в ботинках? Это не прихоть, вот что значит обувь для питомца

Почему кошка обожает обувь? Разбираем причины странной любви и даём советы, как скорректировать поведение.

Читать полностью » Вой собаки ночью связан с инстинктами, болезнями и звуковыми триггерами сегодня в 9:25

Если собака воет ночью, игнорировать опасно: четыре ситуации, когда срочно к ветеринару

Узнайте, почему воет собака и как это прекратить! 5 основных причин и эффективные методы решения проблемы. Советы по дрессировке и созданию комфортной обстановки.

Читать полностью » Две собаки в квартире: как обеспечить гармонию между питомцами сегодня в 8:15

Две собаки в доме: готовьтесь к этому сюрпризу — вот что вас ждет на самом деле

Взвешиваете решение о второй собаке? Узнайте о плюсах и минусах, о возможных трудностях и способах их решения. Советы кинологов помогут подружить питомцев.

Читать полностью » Канистерапия: собаки помогают в реабилитации детей и взрослых сегодня в 7:10

Один взгляд и прикосновение лапы — и жизнь снова в красках: как собаки лечат без слов

Канистерапия — научно доказанный метод реабилитации с четвероногими друзьями. Как собаки помогают детям с аутизмом, а также в восстановлении после инсульта?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Что посмотреть в Ханье на Крите: венецианская гавань, озеро Курнас и бугатса Иорданис
Наука и технологии

Археологи нашли 27 000-летнюю миниатюрную Венеру во Франции
Наука и технологии

Археологи обнаружили 4000-летнюю кость с застрявшим наконечником стрелы в каталонской пещере
Красота и здоровье

Минздрав Испании предупредил о риске передозировки витамина D после массовых госпитализаций на Балеарах
Авто и мото

Падение курса юаня на 20% сократило разрыв в цене между китайскими и европейскими авто
Садоводство

Садоводы назвали причины вытягивания базилика и способы вернуть ему пышность
Спорт и фитнес

Тренер Элисон Фриман объяснила, как формировать дыхание и технику плавания
Красота и здоровье

Стилист Токсеитова назвала бохо-юбки и макси-платья главным трендом осени 2025
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru