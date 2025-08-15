Невероятные способности четвероногих: собачий нос как секрет охоты

Знали ли вы, что собаки могут определять температуру предметов на расстоянии? Это не просто миф, а подтвержденный факт, который открывает новые горизонты в понимании способностей наших четвероногих друзей.

Уникальная способность

Кончик носа собаки не только для обнюхивания — он также выполняет роль тепловизора. Учёные предполагают, что острое обоняние помогает им находить добычу, а способность ощущать тепло делает этот процесс ещё более эффективным.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели эксперимент с тремя собаками. Перед ними на расстоянии двух метров разместили несколько предметов, чтобы питомцы не могли их увидеть или учуять. Задача заключалась в том, чтобы выбрать более тёплый предмет. Все три собаки успешно справились с заданием и выбрали самый тёплый объект, получив за это угощение.

Исследование мозга

После успешного выбора учёные решили изучить, какие участки мозга собак активируются при распознавании температуры. Используя МРТ, они выяснили, что гладкий кожистый кончик носа, известный как ринариум, играет ключевую роль в улавливании теплового излучения. У здоровой собаки эта часть тела всегда холоднее, чем остальная часть.

Интересно, что ранее считалось, что воспринимать тепловое излучение могут лишь несколько видов животных, таких как гремучие змеи и летучие мыши. Однако собаки, как выяснили учёные, тоже обладают этой удивительной способностью.

Остались вопросы

Исследования продолжаются, и учёные надеются узнать больше о том, на каком расстоянии собаки могут определять температуру.