Чистите зубы и уши собаке? Это важнее, чем дорогие витамины
Чистка ушей и зубов у собаки — важная часть ухода, о которой часто забывают даже заботливые хозяева. Но именно эти процедуры помогают предотвратить инфекции, неприятный запах и серьёзные заболевания. Регулярная гигиена не только поддерживает здоровье питомца, но и продлевает его активную жизнь.
Почему это важно
-
Уши. В ушных раковинах быстро скапливаются сера, пыль и грязь. Если их не удалять, создаются идеальные условия для развития бактерий и грибков. Результат — отит, зуд и даже потеря слуха.
-
Зубы. Налёт и камень приводят к воспалению дёсен, выпадению зубов и болезням сердца или почек (бактерии могут попадать в кровоток).
Как правильно чистить уши собаке
Шаг 1. Подготовка
Возьмите ватные диски или марлевые тампоны, специальный лосьон для чистки ушей (продаётся в зоомагазинах или ветаптеках). Никогда не используйте ватные палочки — они могут повредить слуховой проход.
Шаг 2. Осмотр
Аккуратно отогните ушную раковину и проверьте: цвет должен быть розовым, без покраснений и запаха. Коричневые выделения, гной или резкий запах — повод обратиться к ветеринару.
Шаг 3. Чистка
Капните немного лосьона в ухо, слегка помассируйте основание, чтобы раствор распределился. Затем аккуратно вытрите салфеткой загрязнения. Дайте собаке потрясти головой — это поможет удалить лишнюю жидкость.
Как часто чистить
1 раз в 2-4 недели для большинства пород. У собак с висячими ушами (спаниели, бассеты) процедуру проводят чаще, так как у них хуже циркулирует воздух.
Как правильно чистить зубы собаке
Шаг 1. Подготовка
Купите специальную зубную щётку или насадку на палец и пасту для собак (человеческая паста не подходит, так как содержит фтор и пенящие вещества).
Шаг 2. Приучение
Начинайте постепенно: дайте собаке облизать пасту, аккуратно погладьте пальцем по зубам и дёснам. Постепенное привыкание уменьшит стресс.
Шаг 3. Чистка
Осторожно почистите зубы круговыми движениями, особое внимание уделяя клыкам и задним зубам, где чаще всего скапливается налёт. Процедура занимает 2-3 минуты.
Как часто чистить
Идеально — ежедневно. Но даже 2-3 раза в неделю уже значительно снижают риск образования камня.
Дополнительные меры
-
Давайте собаке специальные лакомства и игрушки для чистки зубов.
-
Используйте жевательные кости или палочки, которые помогают снимать налёт.
-
Регулярно проверяйте рот у ветеринара, особенно у пожилых собак.
Мифы и правда
-
Миф: собакам не нужно чистить зубы, они сами справляются с помощью костей.
-
Правда: современные питомцы едят мягкий корм и нуждаются в гигиене так же, как люди.
-
Миф: ушная сера — это всегда признак болезни.
-
Правда: умеренное количество серы — норма, чистка нужна только при её избытке.
-
Миф: можно использовать человеческие средства гигиены.
-
Правда: они опасны для здоровья собак.
FAQ
Что делать, если собака сопротивляется чистке зубов?
Приучайте постепенно, используйте лакомства и похвалу, превращая процесс в игру.
Как понять, что у собаки проблемы с ушами?
Она часто трясёт головой, чешет уши, появляется запах или выделения.
Можно ли чистить уши перекисью?
Нет, перекись раздражает ткани. Используйте только специализированные растворы.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: чистить уши ватными палочками.
-
Последствие: повреждение слухового прохода.
-
Альтернатива: использовать ватные диски и лосьон.
-
Ошибка: не чистить зубы вообще.
-
Последствие: камень, воспаление, выпадение зубов.
-
Альтернатива: регулярная гигиена и жевательные лакомства.
А что если…
А что если производители начнут выпускать "умные" игрушки, которые автоматически чистят зубы собаке во время игры? Это могло бы значительно облегчить жизнь владельцам.
Интересные факты
-
У собак, которым чистят зубы, риск заболеваний дёсен снижается на 70%.
-
Маленькие породы (йорки, той-терьеры) особенно склонны к проблемам с зубами.
-
Висячие уши у собак эволюционно связаны с одомашниванием и требуют большего ухода.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru