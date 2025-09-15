Чистите зубы и уши собаке? Это важнее, чем дорогие витамины

Чистка ушей и зубов у собаки — важная часть ухода, о которой часто забывают даже заботливые хозяева. Но именно эти процедуры помогают предотвратить инфекции, неприятный запах и серьёзные заболевания. Регулярная гигиена не только поддерживает здоровье питомца, но и продлевает его активную жизнь.

Почему это важно

Уши. В ушных раковинах быстро скапливаются сера, пыль и грязь. Если их не удалять, создаются идеальные условия для развития бактерий и грибков. Результат — отит, зуд и даже потеря слуха.

Зубы. Налёт и камень приводят к воспалению дёсен, выпадению зубов и болезням сердца или почек (бактерии могут попадать в кровоток).

Как правильно чистить уши собаке

Шаг 1. Подготовка

Возьмите ватные диски или марлевые тампоны, специальный лосьон для чистки ушей (продаётся в зоомагазинах или ветаптеках). Никогда не используйте ватные палочки — они могут повредить слуховой проход.

Шаг 2. Осмотр

Аккуратно отогните ушную раковину и проверьте: цвет должен быть розовым, без покраснений и запаха. Коричневые выделения, гной или резкий запах — повод обратиться к ветеринару.

Шаг 3. Чистка

Капните немного лосьона в ухо, слегка помассируйте основание, чтобы раствор распределился. Затем аккуратно вытрите салфеткой загрязнения. Дайте собаке потрясти головой — это поможет удалить лишнюю жидкость.

Как часто чистить

1 раз в 2-4 недели для большинства пород. У собак с висячими ушами (спаниели, бассеты) процедуру проводят чаще, так как у них хуже циркулирует воздух.

Как правильно чистить зубы собаке

Шаг 1. Подготовка

Купите специальную зубную щётку или насадку на палец и пасту для собак (человеческая паста не подходит, так как содержит фтор и пенящие вещества).

Шаг 2. Приучение

Начинайте постепенно: дайте собаке облизать пасту, аккуратно погладьте пальцем по зубам и дёснам. Постепенное привыкание уменьшит стресс.

Шаг 3. Чистка

Осторожно почистите зубы круговыми движениями, особое внимание уделяя клыкам и задним зубам, где чаще всего скапливается налёт. Процедура занимает 2-3 минуты.

Как часто чистить

Идеально — ежедневно. Но даже 2-3 раза в неделю уже значительно снижают риск образования камня.

Дополнительные меры

Давайте собаке специальные лакомства и игрушки для чистки зубов.

Используйте жевательные кости или палочки, которые помогают снимать налёт.

Регулярно проверяйте рот у ветеринара, особенно у пожилых собак.

Мифы и правда

Миф: собакам не нужно чистить зубы, они сами справляются с помощью костей.

Правда: современные питомцы едят мягкий корм и нуждаются в гигиене так же, как люди.

Миф: ушная сера — это всегда признак болезни.

Правда: умеренное количество серы — норма, чистка нужна только при её избытке.

Миф: можно использовать человеческие средства гигиены.

Правда: они опасны для здоровья собак.

FAQ

Что делать, если собака сопротивляется чистке зубов?

Приучайте постепенно, используйте лакомства и похвалу, превращая процесс в игру.

Как понять, что у собаки проблемы с ушами?

Она часто трясёт головой, чешет уши, появляется запах или выделения.

Можно ли чистить уши перекисью?

Нет, перекись раздражает ткани. Используйте только специализированные растворы.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: чистить уши ватными палочками.

Последствие: повреждение слухового прохода.

Альтернатива: использовать ватные диски и лосьон.

Ошибка: не чистить зубы вообще.

Последствие: камень, воспаление, выпадение зубов.

Альтернатива: регулярная гигиена и жевательные лакомства.

А что если…

А что если производители начнут выпускать "умные" игрушки, которые автоматически чистят зубы собаке во время игры? Это могло бы значительно облегчить жизнь владельцам.

Интересные факты