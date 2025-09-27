Туризм с намордником: Италия учит гостей платить за "лапки"
В Италии давно обсуждают перегрузку популярных направлений туристами. Города ищут разные способы регулировать потоки и сохранять чистоту улиц. В Больцано, расположенном у подножия Доломитовых Альп, власти пошли по необычному пути — они решили ввести налог на собак, включая тех, что приезжают вместе с путешественниками.
Новый налог: как это будет работать
С 2026 года туристам с четвероногими спутниками придется платить 1,50 евро в день за каждую собаку. Для сравнения, местные жители уже платят ежегодный сбор — 100 евро. Средства планируется направить на уборку улиц и создание специализированных парков для собак и их хозяев. При этом остаётся неясным, смогут ли животные и дальше посещать обычные городские парки.
Дополнительные меры контроля
Ранее в Больцано ввели систему ДНК-регистрации собак. Цель — находить хозяев, которые не убирают за питомцами. За нарушение предусмотрен штраф до 600 евро. Те владельцы, которые уже прошли ДНК-регистрацию, получат двухлетнее освобождение от нового налога.
"Это справедливая мера, потому что она касается исключительно владельцев собак", — сказал провинциальный советник Луис Уолчер.
По его словам, ответственность за чистоту улиц не должна ложиться на всё сообщество, если основная проблема связана с питомцами.
Реакция общества
Не все согласны с инициативой. Представители национальной организации защиты животных ENPA выступили резко против.
"Провинция Больцано забивает автогол с налогом на собак и даже на четвероногих туристов", — сказала Карла Рокки.
Она подчеркнула, что проект ДНК-регистрации уже оказался дорогостоящим и малоэффективным, а новые меры лишь усугубляют ситуацию.
"Животные — это не роскошь, а неотъемлемая часть семьи", — добавила она.
Сравнение налогов на собак
|
Город/Страна
|
Размер налога
|
Особенности
|
Больцано (Италия)
|
1,50 €/день для туристов; 100 €/год для жителей
|
Деньги идут на уборку и собачьи парки
|
Берн (Швейцария)
|
~120 €/год
|
Средства направляют в приюты и клиники
|
Берлин (Германия)
|
~120 €/год за первую собаку
|
Штрафы за нарушения уборки высокие
|
Вена (Австрия)
|
~72 €/год
|
Дополнительно обязательные курсы для хозяев
Советы шаг за шагом: как путешествовать с собакой в Италию
- Оформите европейский паспорт для животного заранее.
- Проверьте актуальные правила региона (налоги, зоны для выгула).
- Захватите переноску, поводок и намордник — многие перевозчики требуют это.
- Планируйте остановки в кафе и отелях, где разрешён приём собак.
- Рассчитайте бюджет: кроме питания и отеля, учитывайте налог и страховку для животного.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: игнорировать новые правила. → Последствие: штраф до 600 евро. → Альтернатива: заранее зарегистрируйте собаку и уточните условия пребывания.
- Ошибка: выбрать жильё без pet-friendly статуса. → Последствие: конфликт с администрацией. → Альтернатива: бронировать отели с отметкой "разрешены животные".
- Ошибка: оставить собаку без присмотра в общественном месте. → Последствие: жалобы жителей. → Альтернатива: пользоваться собачьими парками и зонами выгула.
А что если…
Если налог в Больцано окажется успешным, другие регионы Италии и Европы могут перенять практику. Но если мера вызовет спад туристической привлекательности, город может вернуться к альтернативным методам: более строгим штрафам или образовательным программам.
Плюсы и минусы налога
|
Плюсы
|
Минусы
|
Улицы чище
|
Увеличение расходов туристов
|
Новые парки для собак
|
Риск снижения турпотока
|
Стимул для ответственного отношения
|
Недовольство владельцев животных
FAQ
Как выбрать отель в Больцано с собакой?
Ищите пометку "pet-friendly", уточняйте размер и количество разрешённых животных.
Сколько стоит содержание собаки в Европе?
В среднем от 800 до 1500 евро в год, включая питание, ветеринара и налоги.
Мифы и правда
- Миф: налог отменит проблему грязных улиц. → Правда: налог лишь компенсирует расходы, а не решает проблему полностью.
- Миф: туристы перестанут приезжать. → Правда: большинство путешественников планирует поездки с учётом дополнительных сборов.
- Миф: налог ударит только по жителям. → Правда: сбор распространяется и на туристов.
Интересные факты
- В Риме штраф за собачьи "следы" может достигать 500 евро.
- В Швейцарии когда-то существовали обязательные курсы для владельцев собак.
- В Берлине насчитывается больше зарегистрированных собак, чем детей дошкольного возраста.
Исторический контекст
- В XIX веке во многих европейских странах уже существовали "собачьи налоги" — чаще всего для борьбы с бродячими животными.
- В Австро-Венгрии подобный сбор использовали для финансирования приютов.
- В Германии налог на собак действует более 200 лет и считается важной частью муниципальных доходов.
