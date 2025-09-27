Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака пьет воду на кухне
Собака пьет воду на кухне
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:18

Туризм с намордником: Италия учит гостей платить за "лапки"

С 2026 года в Больцано туристы будут платить 1,50 евро в день за собаку

В Италии давно обсуждают перегрузку популярных направлений туристами. Города ищут разные способы регулировать потоки и сохранять чистоту улиц. В Больцано, расположенном у подножия Доломитовых Альп, власти пошли по необычному пути — они решили ввести налог на собак, включая тех, что приезжают вместе с путешественниками.

Новый налог: как это будет работать

С 2026 года туристам с четвероногими спутниками придется платить 1,50 евро в день за каждую собаку. Для сравнения, местные жители уже платят ежегодный сбор — 100 евро. Средства планируется направить на уборку улиц и создание специализированных парков для собак и их хозяев. При этом остаётся неясным, смогут ли животные и дальше посещать обычные городские парки.

Дополнительные меры контроля

Ранее в Больцано ввели систему ДНК-регистрации собак. Цель — находить хозяев, которые не убирают за питомцами. За нарушение предусмотрен штраф до 600 евро. Те владельцы, которые уже прошли ДНК-регистрацию, получат двухлетнее освобождение от нового налога.

"Это справедливая мера, потому что она касается исключительно владельцев собак", — сказал провинциальный советник Луис Уолчер.

По его словам, ответственность за чистоту улиц не должна ложиться на всё сообщество, если основная проблема связана с питомцами.

Реакция общества

Не все согласны с инициативой. Представители национальной организации защиты животных ENPA выступили резко против.

"Провинция Больцано забивает автогол с налогом на собак и даже на четвероногих туристов", — сказала Карла Рокки.

Она подчеркнула, что проект ДНК-регистрации уже оказался дорогостоящим и малоэффективным, а новые меры лишь усугубляют ситуацию.

"Животные — это не роскошь, а неотъемлемая часть семьи", — добавила она.

Сравнение налогов на собак

Город/Страна

Размер налога

Особенности

Больцано (Италия)

1,50 €/день для туристов; 100 €/год для жителей

Деньги идут на уборку и собачьи парки

Берн (Швейцария)

~120 €/год

Средства направляют в приюты и клиники

Берлин (Германия)

~120 €/год за первую собаку

Штрафы за нарушения уборки высокие

Вена (Австрия)

~72 €/год

Дополнительно обязательные курсы для хозяев

Советы шаг за шагом: как путешествовать с собакой в Италию

  1. Оформите европейский паспорт для животного заранее.
  2. Проверьте актуальные правила региона (налоги, зоны для выгула).
  3. Захватите переноску, поводок и намордник — многие перевозчики требуют это.
  4. Планируйте остановки в кафе и отелях, где разрешён приём собак.
  5. Рассчитайте бюджет: кроме питания и отеля, учитывайте налог и страховку для животного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать новые правила. → Последствие: штраф до 600 евро. → Альтернатива: заранее зарегистрируйте собаку и уточните условия пребывания.
  • Ошибка: выбрать жильё без pet-friendly статуса. → Последствие: конфликт с администрацией. → Альтернатива: бронировать отели с отметкой "разрешены животные".
  • Ошибка: оставить собаку без присмотра в общественном месте. → Последствие: жалобы жителей. → Альтернатива: пользоваться собачьими парками и зонами выгула.

А что если…

Если налог в Больцано окажется успешным, другие регионы Италии и Европы могут перенять практику. Но если мера вызовет спад туристической привлекательности, город может вернуться к альтернативным методам: более строгим штрафам или образовательным программам.

Плюсы и минусы налога

Плюсы

Минусы

Улицы чище

Увеличение расходов туристов

Новые парки для собак

Риск снижения турпотока

Стимул для ответственного отношения

Недовольство владельцев животных

FAQ

Как выбрать отель в Больцано с собакой?
Ищите пометку "pet-friendly", уточняйте размер и количество разрешённых животных.

Сколько стоит содержание собаки в Европе?
В среднем от 800 до 1500 евро в год, включая питание, ветеринара и налоги.

Мифы и правда

  • Миф: налог отменит проблему грязных улиц. → Правда: налог лишь компенсирует расходы, а не решает проблему полностью.
  • Миф: туристы перестанут приезжать. → Правда: большинство путешественников планирует поездки с учётом дополнительных сборов.
  • Миф: налог ударит только по жителям. → Правда: сбор распространяется и на туристов.

Интересные факты

  1. В Риме штраф за собачьи "следы" может достигать 500 евро.
  2. В Швейцарии когда-то существовали обязательные курсы для владельцев собак.
  3. В Берлине насчитывается больше зарегистрированных собак, чем детей дошкольного возраста.

Исторический контекст

  • В XIX веке во многих европейских странах уже существовали "собачьи налоги" — чаще всего для борьбы с бродячими животными.
  • В Австро-Венгрии подобный сбор использовали для финансирования приютов.
  • В Германии налог на собак действует более 200 лет и считается важной частью муниципальных доходов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Национальный парк Чешская Швейцария с Правчицкими воротами популярен у туристов в Чехии сегодня в 13:13

Чехия, о которой не пишут в путеводителях: что скрыто за фасадом Праги

Чехия не только о соборах и музеях. Откройте для себя 12 уникальных идей для отдыха от уютных пабов до завораживающих природных ландшафтов.

Читать полностью » Известные названия городов, ставшие крылатыми выражениями сегодня в 12:23

Тмутаракань существует: почему древнее княжество превратилось в символ далёкой глуши

Почему нас «посылают» в Караганду и Тмутаракань, за что отвечает «тамбовский волк» и где поселился «ёжкин кот» — разбираем мемы, факты и маршруты по реальным городам.

Читать полностью » Тёплые страны для зимовки: куда поехать, если не нужна виза сегодня в 11:18

Четыре страны, где можно пережить зиму без визы и мороза

Где россияне могут провести зиму без визы и лишней бюрократии? Разбираем 4 страны с мягким климатом, доступным жильём и долгим сроком пребывания.

Читать полностью » Шенген в 2025 году: где россиянам ещё выдают визы и какие документы нужны сегодня в 10:15

Как получить шенген в 2025 году без отказа - пошаговый разбор

В 2025 году оформление шенгенских виз для россиян стало ещё сложнее. Рассказываем, какие страны продолжают выдавать визы и что изменилось в правилах.

Читать полностью » Лучшее время для поездки на Мальдивы и идеи активного отдыха на островах сегодня в 9:13

Мальдивы круглый год: райские острова, где сезон никогда не заканчивается

Мальдивы без скуки: когда ехать, что делать помимо пляжа и как спланировать активный отдых на островах с учётом сезонов и условий океана.

Читать полностью » Ручная кладь в самолёте: размеры, вес и правила провоза сегодня в 8:59

Жизнь в формате 10 кг: как путешествовать без багажа

Как собрать ручную кладь так, чтобы поместилось всё необходимое и не пришлось доплачивать за багаж? Подробные советы и полезные лайфхаки.

Читать полностью » Сравнение курортов Индийского океана: какой выбрать для отдыха зимой сегодня в 7:02

Пляжный отдых в Индийском океане: сравниваем 4 главных направления

Мальдивы, Сейшелы, Занзибар и Маврикий: чем отличаются острова Индийского океана, и какое направление выбрать для идеального отдыха.

Читать полностью » Зимовка без визы: Бали, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка сегодня в 6:07

Зимовка без визы: 8 стран, где холод забывается за один перелёт

Восемь тёплых направлений для зимовки: сравниваем климат, активности и быт, даём пошаговый план и лайфхаки для комфортной удалённой жизни.

Читать полностью »

Новости
Еда

Шеф-повар Шолохов: горечь замороженного болгарского перца связана с семенами и перегородками
Дом

Подключение стиральной машины своими руками: пошаговый порядок работ
Дом

Современные жилые комплексы в России: комфорт, безопасность и инфраструктура
Дом

Эксперты объяснили, чем опасна покупка квартиры на вторичном рынке
Наука

Личинки фасетотект связаны с ракушковыми и ведут паразитический образ жизни — Николас Дрейер
Спорт и фитнес

Жена Александра Овечкина Шубская опубликовала фото с российским флагом в Вашингтоне
Еда

Судак с овощами в духовке сохраняет сочность
Дом

Застройщики выводят на рынок квартиры с отделкой white box и мебелью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet