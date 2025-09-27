Туризм с намордником: Италия учит гостей платить за "лапки"

В Италии давно обсуждают перегрузку популярных направлений туристами. Города ищут разные способы регулировать потоки и сохранять чистоту улиц. В Больцано, расположенном у подножия Доломитовых Альп, власти пошли по необычному пути — они решили ввести налог на собак, включая тех, что приезжают вместе с путешественниками.

Новый налог: как это будет работать

С 2026 года туристам с четвероногими спутниками придется платить 1,50 евро в день за каждую собаку. Для сравнения, местные жители уже платят ежегодный сбор — 100 евро. Средства планируется направить на уборку улиц и создание специализированных парков для собак и их хозяев. При этом остаётся неясным, смогут ли животные и дальше посещать обычные городские парки.

Дополнительные меры контроля

Ранее в Больцано ввели систему ДНК-регистрации собак. Цель — находить хозяев, которые не убирают за питомцами. За нарушение предусмотрен штраф до 600 евро. Те владельцы, которые уже прошли ДНК-регистрацию, получат двухлетнее освобождение от нового налога.

"Это справедливая мера, потому что она касается исключительно владельцев собак", — сказал провинциальный советник Луис Уолчер.

По его словам, ответственность за чистоту улиц не должна ложиться на всё сообщество, если основная проблема связана с питомцами.

Реакция общества

Не все согласны с инициативой. Представители национальной организации защиты животных ENPA выступили резко против.

"Провинция Больцано забивает автогол с налогом на собак и даже на четвероногих туристов", — сказала Карла Рокки.

Она подчеркнула, что проект ДНК-регистрации уже оказался дорогостоящим и малоэффективным, а новые меры лишь усугубляют ситуацию.

"Животные — это не роскошь, а неотъемлемая часть семьи", — добавила она.

Сравнение налогов на собак

Город/Страна Размер налога Особенности Больцано (Италия) 1,50 €/день для туристов; 100 €/год для жителей Деньги идут на уборку и собачьи парки Берн (Швейцария) ~120 €/год Средства направляют в приюты и клиники Берлин (Германия) ~120 €/год за первую собаку Штрафы за нарушения уборки высокие Вена (Австрия) ~72 €/год Дополнительно обязательные курсы для хозяев

Советы шаг за шагом: как путешествовать с собакой в Италию

Оформите европейский паспорт для животного заранее. Проверьте актуальные правила региона (налоги, зоны для выгула). Захватите переноску, поводок и намордник — многие перевозчики требуют это. Планируйте остановки в кафе и отелях, где разрешён приём собак. Рассчитайте бюджет: кроме питания и отеля, учитывайте налог и страховку для животного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать новые правила. → Последствие: штраф до 600 евро. → Альтернатива: заранее зарегистрируйте собаку и уточните условия пребывания.

Ошибка: выбрать жильё без pet-friendly статуса. → Последствие: конфликт с администрацией. → Альтернатива: бронировать отели с отметкой "разрешены животные".

Ошибка: оставить собаку без присмотра в общественном месте. → Последствие: жалобы жителей. → Альтернатива: пользоваться собачьими парками и зонами выгула.

А что если…

Если налог в Больцано окажется успешным, другие регионы Италии и Европы могут перенять практику. Но если мера вызовет спад туристической привлекательности, город может вернуться к альтернативным методам: более строгим штрафам или образовательным программам.

Плюсы и минусы налога

Плюсы Минусы Улицы чище Увеличение расходов туристов Новые парки для собак Риск снижения турпотока Стимул для ответственного отношения Недовольство владельцев животных

FAQ

Как выбрать отель в Больцано с собакой?

Ищите пометку "pet-friendly", уточняйте размер и количество разрешённых животных.

Сколько стоит содержание собаки в Европе?

В среднем от 800 до 1500 евро в год, включая питание, ветеринара и налоги.

Мифы и правда

Миф: налог отменит проблему грязных улиц. → Правда: налог лишь компенсирует расходы, а не решает проблему полностью.

Миф: туристы перестанут приезжать. → Правда: большинство путешественников планирует поездки с учётом дополнительных сборов.

Миф: налог ударит только по жителям. → Правда: сбор распространяется и на туристов.

Интересные факты

В Риме штраф за собачьи "следы" может достигать 500 евро. В Швейцарии когда-то существовали обязательные курсы для владельцев собак. В Берлине насчитывается больше зарегистрированных собак, чем детей дошкольного возраста.

Исторический контекст