Нос собаки
Нос собаки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:51

Их не обманешь подделкой: почему собаки ценят не вкус стейка, а его настоящий запах

Собаки выбирают еду по запаху, а не по вкусу, утверждают ветеринары

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему ваши собаки подбирают и жуют на улице всё подряд? Это не просто проявление любопытства. На самом деле, вкусы собак гораздо более разнообразны и сложны, чем мы могли бы предположить.

Как собаки воспринимают вкус?

Сравнивая вкусовые рецепторы собак и людей, можно заметить, что у первых их всего 1 700, тогда как у нас — почти 9 000. Это объясняет, почему собаки не жуют пищу так, как это делаем мы: у них контакт рецепторов с едой происходит очень быстро. Интересно, что щенки начинают ощущать вкус ещё до того, как открывают глаза, но с возрастом они больше полагаются на обоняние и слух.

Собаки способны различать основные вкусы: сладкий, кислый, солёный и горький. Данные исследования показывают, что дикие предки домашних собак часто лакомились ягодами и фруктами. Наиболее привлекательным для них оказывается кислый вкус, сладкое их не сильно интересует, а вот горькое они стараются избегать.

Обоняние — главный помощник

Собаки исследуют гастрономические предложения в основном с помощью обоняния. В их носу находится 125 миллионов рецепторов — это в 25 раз больше, чем у человека. Если хотите порадовать своего питомца, предложите ему еду с ярким и насыщенным ароматом. Например, влажный корм обладает более выраженным запахом, чем сухие гранулы.

Не забывайте, что текстура пищи также играет важную роль. Некоторые собаки предпочитают разгрызать гранулы, в то время как другие любят слизывать аппетитные кусочки в желе. Чтобы усилить аромат влажного корма, подавайте его при комнатной температуре.

Влияние хозяев на предпочтения

Интересно, что собаки могут перенимать вкусы своих хозяев. Если вы любите шпинат и сыр, ваш питомец, вероятно, тоже проявит интерес к этим продуктам. Безопасный способ ввести новые ингредиенты в рацион собаки — предложить ей влажный корм с необычным составом, который будет сбалансирован и удовлетворит её потребности в питательных веществах.

Таким образом, вкусовые предпочтения собак — это не только вопрос еды, но и отражение их привязанности к человеку. Понимание этих нюансов поможет сделать жизнь вашего питомца более разнообразной и интересной.

